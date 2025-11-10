Componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, actualizată
Vocea Basarabiei, 10 noiembrie 2025 19:20
Componența Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi, 10 noiembrie, de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit noii componențe, Maia Sandu rămâne președinta Comisiei, iar noul prim-ministru, Alexandru Munteanu, va fi vicepreședinte. De asemenea, Veronica Mihailov-Moraru, noua consilieră prezidențială în domeniul Justiției, va îndeplini
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
18:30
Dorin Junghietu, detalii privind procesul de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Gestionarea procesului de asigurare cu combustibil a sectorului aeronautic din Republica Moldova implică coordonare continuă între mai multe instituții ale statului. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu. El a subliniat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că grupul de lucru constituit în acest sens analizează toate riscurile și
Acum 4 ore
17:30
Poliția R. Moldova: Clădirea abandonată a fostului Hotel Național, pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor # Vocea Basarabiei
Clădirea abandonată a fostului Hotel Național din municipiul Chișinău reprezintă, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor, în special a minorilor. Avertismentul vine din partea Poliției Republicii Moldova, care a subliniat că nu are competența de a asigura paza bunurilor, responsabilitatea revenind autorităților locale sau proprietarilor clădirii. Potrivit Poliției, construcția,
16:30
Guvernul de la Chișinău urmează să examineze la ședința de miercuri, 12 noiembrie, proiectele ce vizează denunțarea altor șapte acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Astfel, pe agenda noii ședințe a Guvernului de la Chișinău se regăsește un proiect ce vizează denunțarea Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, semnat la Moscova
Acum 6 ore
15:30
Evoluția proiectelor implementate în Republica Moldova cu sprijinul BERD a fost discutată astăzi de premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi În acest context, premierul de la Chișinău a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a
15:00
Andrei Bivol este noul președinte al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Acesta a fost ales în funcție în urma votului unanim al celor nouă membri ai Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. De asemenea, mandatul de vicepreședinte a fost preluat de membrul internațional Marcel van de Wetering. Schimbările survine în contextul retragerii lui Scott Bales din
14:30
În acest an, la Chișinău, pomul de Crăciun va fi inaugurat pe data de 5 decembrie. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău. Primarul municipiului Chișinău a solicitat, în cadrul ședinței operative cu serviciile municipale, ca direcțiile și preturile de sector să finalizeze toate pregătirile necesare pentru
14:00
Prim-ministrul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, prima sa vizită oficială la București. În cadrul vizitei, premierul Republicii Moldova va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său de la București, Ilie Bolojan. Oficialii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală,
Acum 8 ore
13:30
(VIDEO) Captură de droguri de circa 1 milion de lei la Bălți: Doi tineri, cercetați penal # Vocea Basarabiei
Doi tineri din Chișinău sunt cercetați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, după ce oamenii legii au descoperit și ridicat substanțe narcotice în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Potrivit Poliției, primul bănuit, un bărbat din Chișinău, în vârstă de 34 de ani, a fost reținut la intrarea în Bălți. Acesta
12:50
(FOTO) Sute de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor # Vocea Basarabiei
Peste 390 000 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md la o săptămână de la lansarea înregistrărilor. Un anunț în acest sens a fost făcut, luni, 10 noiembrie, de Natalia Plugaru, ministrul Muncii și Protecției Sociale. Potrivit oficialei, până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200 989 au
12:10
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de
Acum 12 ore
11:50
(VIDEO) R. Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi de Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe de la Chișinău. Potrivit oficialului, mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. „Pentru țara noastră, este
11:30
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților. „Zeci
11:10
Instituțiile publice din R. Moldova, combustibil de peste 100 de milioane de lei de la Lukoil # Vocea Basarabiei
Ani la rând, numeroase instituții publice au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova", parte a grupului rus „Lukoil" – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în Republica Moldova. Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au
09:30
Programul Remedial pentru elevii de clasa a IX-a va continua și se extinde la Limba română pentru școlile alolingve # Vocea Basarabiei
Programul Remedial, lansat pentru a sprijini elevii de clasa a IX-a în pregătirea pentru examenul de absolvire la Matematică, va continua și în acest an școlar, a anunțat ministrul educației Dan Perciun, în cadrul unui live săptămânal. Ministerul intenționează, totodată, să extindă programul și la disciplina Limba română, pentru elevii din școlile alolingve, transmite IPN.
09:00
Poliția explică împușcăturile de lângă casa primarului de Leova: „A fost un incident accidental, fără legătură cu activitatea edilului” # Vocea Basarabiei
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale în legătură cu focurile de armă trase în noaptea de 8 noiembrie, în apropierea locuinței primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit oamenilor legii, nu există nicio legătură între împușcături și activitatea sau declarațiile primarului, iar incidentul s-a produs accidental. Investigațiile preliminare arată că un tânăr ar fi
08:30
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova ating un record istoric: peste 120.000 tone în octombrie 2025 # Vocea Basarabiei
În luna octombrie 2025, Republica Moldova a exportat peste 120.000 de tone de semințe de floarea-soarelui, de patru ori mai mult decât în septembrie și dublu față de aceeași perioadă din 2024, arată o analiză realizată de expertul Iurie Rija. Este cel mai mare volum exportat vreodată într-o singură lună, fapt care lasă piața internă
16:30
Autoritățile japoneze au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate, situată în nordul țării, după un cutremur cu magnitudinea de 6,7 produs în nord-estul arhipelagului, potrivit Agerpres, care citează Reuters și AFP. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să evite zona de coastă, în condițiile în care valul de tsunami este așteptat să
15:00
Serghei Lavrov reapare în public: pregătit de dialog cu SUA, după speculațiile privind o posibilă dizgrație în Kremlin # Vocea Basarabiei
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit în atenția publică cu primele declarații după o absență de câteva zile, perioadă în care nu a mai participat la evenimente oficiale importante, inclusiv la o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei. Lipsa sa a alimentat speculații privind o posibilă dizgrație în Kremlin — ipoteze negate
14:20
Republica Moldova, în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în 2025 # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se clasează în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor recente publicate de Organizația Mondială a Turismului (OMT). Comparativ cu perioada pre-pandemică din 2019, țara a înregistrat o creștere impresionantă de 62% a sosirilor internaționale de turiști, depășind numeroase destinații consacrate din
14:20
Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de apreciere și încurajare adresat tinerilor din Republica Moldova, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în modernizarea și dezvoltarea țării. „Astăzi celebrăm energia, curajul și creativitatea voastră — forța care dă sens viitorului nostru comun. Tinerii din
11:10
Atac cu drone ucrainene asupra orașului Voronej: întreruperi temporare de curent și căldură, fără victime # Vocea Basarabiei
Un atac cu drone desfășurat peste noapte de Ucraina a provocat întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică și căldură în orașul Voronej, situat în sud-vestul Rusiei, a anunțat duminică dimineață guvernatorul regional Alexander Gusev, citat de Reuters. Potrivit autorităților locale, mai multe drone au fost doborâte de sistemele de război electronic, însă resturile acestora
10:10
Tentativă de intimidare în Leova: focuri de armă spre casa unui candidat la primărie # Vocea Basarabiei
Campania electorală din Leova ia o turnură alarmantă, după ce în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, asupra locuinței unui candidat la funcția de primar au fost trase focuri de armă. Potrivit declarațiilor acestuia, o mașină necunoscută a staționat în fața casei sale, unde locuiește împreună cu soția și cei doi copii. După
10:10
PNL România – Filiala Republica Moldova condamnă atacul armat asupra primarului din Leova, Alexandru Bujorean # Vocea Basarabiei
Partidul Național Liberal – Filiala Republica Moldova a emis o declarație fermă de condamnare a atacului armat comis în noaptea de 8 noiembrie asupra primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean, care este și membru al Biroului Politic al PNL România – Filiala Republica Moldova și candidat la un nou mandat în alegerile locale. PNL califică incidentul
8 noiembrie 2025
20:10
MAE: Călătoriile dintre Republica Moldova și Rusia nu vor fi afectate de denunțarea Acordului CSI privind regimul fără vize # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe a precizat astăzi că denunțarea Acordului CSI privind călătoriile fără vize nu va afecta deplasările cetățenilor moldoveni în Federația Rusă și invers, întrucât între cele două state există un acord bilateral separat, care rămâne în vigoare, transmite MOLDPRES. Potrivit instituției, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kîrgîzstanul, cu care Republica Moldova nu
19:40
Republica Moldova intenționează să introducă regim de vize pentru cetățenii statelor CSI # Vocea Basarabiei
Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), după denunțarea acordului care permitea călătoriile fără vize. Potrivit portalului Deschide.md, proiectul se află pe agenda de lucru a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. Alături de acesta, urmează să fie examinate și alte șase
16:00
Aur pentru Moldova la Olimpiada Mondială de Robotică: al cincilea an consecutiv de victorie pentru tinerii inovatori # Vocea Basarabiei
Republica Moldova continuă să impresioneze scena internațională prin tinerii săi talentați. Echipa națională de robotică a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică (FIRST Global Challenge), desfășurată în Panama, unde au participat peste 190 de țări, relatează tv8.md. Șase elevi și trei mentori au reprezentat țara, cucerind juriul
15:00
Italia recunoaște toate permisele de conducere moldovenești: intră în vigoare noul acord bilateral # Vocea Basarabiei
De astăzi, a intrat în vigoare noua redacție a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind recunoașterea reciprocă și conversiunea permiselor de conducere, transmite MOLDPRES. Documentul aduce modificări importante pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia, facilitând procesul de conversiune a permiselor auto. Potrivit noilor prevederi, toate permisele de conducere eliberate în Republica
13:40
Metalferos scoate la vânzare peste 18 mii de acțiuni, în valoare totală de 16 milioane de lei # Vocea Basarabiei
Compania Metalferos a anun
13:30
Șeful Pentagonului: „Vor rămâne trupe americane în România”, dar rotația lor va fi modificată # Vocea Basarabiei
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite vor menține trupe pe teritoriul României, însă vor exista „unele schimbări” în modul în care acestea sunt rotite. El a subliniat că retragerea parțială a forțelor americane, anunțată la sfârșitul lunii octombrie, a fost coordonată cu Casa Albă. Declarațiile au fost făcute vineri, 7 […] Articolul Șeful Pentagonului: „Vor rămâne trupe americane în România”, dar rotația lor va fi modificată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua pe 11 noiembrie o vizită oficială în Republica Moldova, a anunțat vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, potrivit agenției MOLDPRES. Pe durata vizitei, oficiala europeană va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice. Printre acestea se numără Conferința „Raportul de extindere […] Articolul Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, vine la Chișinău pe 11 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Danemarca interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani: „Le fură copilăria și bunăstarea” # Vocea Basarabiei
Guvernul danez a anunțat că va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, în încercarea de a proteja sănătatea mintală a tinerilor. Părinții vor putea totuși acorda dispensă copiilor de peste 13 ani pentru a accesa anumite platforme, potrivit noilor reguli. Decizia vine după apelul premierului Mette Frederiksen, care a cerut în […] Articolul Danemarca interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani: „Le fură copilăria și bunăstarea” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Chișinăul închide Centrul de Cultură Rus: PAS acuză propagandă pro-Kremlin, opoziția denunță „rusofobie fără granițe” # Vocea Basarabiei
Ingerințele și propaganda Federației Ruse în Republica Moldova, dar și agresiunea militară a Kremlinului împotriva Ucrainei, au stat la baza deciziei autorităților de a închide Centrul de Cultură Rus din Chișinău și de a lichida grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus din Parlament. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Radu Marian, în cadrul […] Articolul Chișinăul închide Centrul de Cultură Rus: PAS acuză propagandă pro-Kremlin, opoziția denunță „rusofobie fără granițe” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
7 noiembrie 2025
22:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 07.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 07.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:30
(VIDEO) Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, extrădat în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Hassan Toper, cetățeanul turc implicat în omorul intenționat al lui Eren Izzet, comis la 10 iulie 2024 în sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, a fost extrădat astăzi, 7 noiembrie, din Marea Britanie în Republica Moldova. Potrivit Poliției, el a avut un rol esențial în organizarea și coordonarea asasinării liderului unei grupări criminale active pe teritoriul […] Articolul (VIDEO) Cetățeanul turc implicat în omorul de la o terasa din sectorul Râșcani, extrădat în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău sunt aproape de finalizare. Progresul general depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%. Potrivit Ministerului Energiei, toate cele 507 fundații ale Liniei au fost executate, 507 piloni au fost asamblați, 505 sunt deja montați, iar 150 km de […] Articolul (VIDEO) Linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape finalizată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică, vineri, 7 noiembrie, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate și despre necesitatea intensificării eforturilor pentru o pace durabilă și justă în Ucraina. „Am avut o discuție consistentă cu președintele Zelenski privind situația actuală de securitate și nevoia […] Articolul Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 7 noiembrie, un Decret privind constituirea Consiliului Național de Securitate (CNS) . Astfel, Consiliul Național de Securitate va fi condus de președinta Mai Sandu, iar funcția de secretar va fi exercitată de consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru. De asemenea, conform decretului prezidențial, […] Articolul Președinta R. Moldova a constituit noul Consiliu Național de Securitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
(FOTO) Maia Sandu a salutat deschiderea Biroului Parlamentului European în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre următorii pași ai procesului de aderare, pe alinierea legislației naționale la acquis-ul comunitar și despre sprijinul continuu pe care Parlamentul European îl oferă Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a salutat […] Articolul (FOTO) Maia Sandu a salutat deschiderea Biroului Parlamentului European în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
17:30
CNA deschide o anchetă în cazul diplomelor false, după o plângere depusă de ministrul Sănătății # Vocea Basarabiei
Centrul Național Anticorupție a deschis o anchetă privind diplomele obținute în Republica Moldova, după o plângere oficială depusă de ministrul sănătății, Emil Ceban. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a CNA, Angela Starinschi. Potrivit acesteia, CNA verifică toate circumstanțele cazului, pentru a stabili veridicitatea documentelor și posibilele surse ale falsurilor. […] Articolul CNA deschide o anchetă în cazul diplomelor false, după o plângere depusă de ministrul Sănătății apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Uniunea Europeană a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși în contextul războiului declanșat de Moscova în Ucraina. Comisia Europeană a anunțat că Rusia reprezintă „un risc crescut pentru securitatea internă” și a decis ca cetățenii acestei țări să nu mai poată obține vize cu intrări multiple, fiind obligați să aplice separat pentru fiecare călătorie, […] Articolul UE a înăsprit regulile pentru acordarea vizelor cetățenilor ruși apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc, pe 7 noiembrie, la Samarkand, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, alegerea Republicii Moldova în acest for […] Articolul Premieră! Republica Moldova devine membru în Consiliul Executiv UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Radu Marian: „Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!” # Vocea Basarabiei
„Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!”. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, după ce astăzi Legislativul de la Chișinău a suspendat grupurile parlamentare de prietenie cu Federația Rusă și Belarus. Deputatul a subliniat că nu poate exista prietenie cu reprezentanții țării care a amenințat […] Articolul Radu Marian: „Noi nu avem o problemă cu poporul rus, dar avem o problemă cu tancurile rusești!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Președintele Federației de Arte Marțiale „FEA”, Dorin Damir, reținut în urma perchezițiilor într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, a fost eliberat și i-a fost aplicată interdicția de a părăsi țara pentru 60 de zile. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a raportat miercuri peste 20 de percheziții într-un dosar de […] Articolul Dorin Damir, eliberat din izolator apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
(FOTO) Alexandru Munteanu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Viitorul nostru este european și îl construim împreună aici, acasă” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care se află într-o vizită la Chișinău. Astfel, șeful Guvernului de la Chișinău a mulțumit pentru sprijinul pe care Parlamentul European îl oferă Republicii Moldova. „A fost o bucurie să o cunosc azi pe Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European – […] Articolul (FOTO) Alexandru Munteanu, după întrevederea cu Roberta Metsola: „Viitorul nostru este european și îl construim împreună aici, acasă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Parlamentul de la Chișinău a aprobat grupurile de prietenie cu 54 de state. Rusia și Belarus, excluse # Vocea Basarabiei
Noul Parlamentul de la Chișinău va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Un proiect de hotărâre, care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor, a fost adoptat în ședința de astăzi a Parlamentului cu votul a 70 de deputați. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de […] Articolul Parlamentul de la Chișinău a aprobat grupurile de prietenie cu 54 de state. Rusia și Belarus, excluse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Compania Double Case, reacție la investigația despre prima monedă crypto din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Compania Double Case, care a lansat primul token corporativ din Republica Moldova, a anunțat că este pregătită să colaboreze cu Comisia Națională a Pieței Financiare în cadrul investigației deschise asupra acestui proiect crypto. Reprezentanții companiei au calificat acțiunea instituției drept „un pas firesc” pentru clarificarea normelor dintr-un sector nou. În condițiile în care Republica Moldova […] Articolul Compania Double Case, reacție la investigația despre prima monedă crypto din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(VIDEO) Președinta Parlamentului European, la Chișinău: „R. Moldova și-a făcut partea sa de muncă, acum e rândul Europei” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și-a făcut partea sa de lucru, acum Europa trebuie să facă munca sa. Declarația a fost făcută de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită la Chișinău. Șefa Parlamentului European a salutat progresele remarcabile obținute Republica Moldova în parcursul său european și dat dat asigurări că sprijinul Parlamentului European pentru statul nostru […] Articolul (VIDEO) Președinta Parlamentului European, la Chișinău: „R. Moldova și-a făcut partea sa de muncă, acum e rândul Europei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
