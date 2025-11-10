Problemele țării necesită intervenții imediate, avertizează experții

18:10

Doi bărbați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi reluat activitatea infracțională de trafic de droguri, la scurt timp după ce au fost anterior cercetați pentru fapte similare. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi făcut parte dintr-o rețea bine organizată care distribuia substanțe narcotice în cantități …