Riscuri semnificative pentru Republica Moldova dacă problemele nu sunt abordate

15:40

Instituţia care asigură securitatea frontierei de stat şi universitatea de top din Bălţi au decis să colaboreze într-un proiect orientat spre tineri și dezvoltare. Prin acest parteneriat, activităţi educaţionale-practica vor fi organizate pentru studenţi, dar şi pentru tineri interesaţi de domeniul securităţii şi al serviciilor publice. Parteneriatul prevede: Prin acest demers, organizatorii urmăresc să ofere […]