PeScurt // Șoferii, îndemnați să circule cu prudență. Cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente și să folosească transportul public în locul mașinilor personale.

PeScurt // Șoferii, îndemnați să circule cu prudență. Cetățenii sunt îndemnați să fie prudenți în contextul precipitațiilor abundente și să folosească transportul public în locul mașinilor personale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md