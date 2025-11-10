Imaginile celor mai frumoase porți tradiționale, reunite într-o expoziție la Chișinău

10:10

În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii. Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a depista la timp eventualele semne de agravare.