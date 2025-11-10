METEO // Ploi, ceață și vânt pe tot teritoriul Moldovei: meteorologii avertizează asupra vremii instabile

09:30

În perioada weekendului, polițiștii de patrulare au constatat peste 4.100 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră pe teritoriul țării. Dintre acestea, 68 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice și au fost înlăturați de la volan. Alte abateri frecvente au inclus depășirea limitei de viteză – 1.908 cazuri,