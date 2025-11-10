Junghietu, cu precizări despre negocierile cu Lukoil: „Instituțiile publice se vor orienta către alt furnizor”
Agora.md, 10 noiembrie 2025 18:10
Junghietu, cu precizări despre negocierile cu Lukoil: „Instituțiile publice se vor orienta către alt furnizor”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
18:10
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
16:50
16:20
Acum 4 ore
15:40
15:40
15:30
15:10
15:10
14:40
Acum 6 ore
13:50
13:50
13:40
13:40
13:10
13:00
12:50
12:50
12:30
12:20
PeScurt // Droguri în valoare de un milion de lei, depistatate într-un automobil, la intrarea în Bălți. Oamenii legii au reținut doi bărbați. Aceștia ar face parte dintr-un grup infracțional care distribuia substanțe interzise în circuitul civil, în Bălți, Telenești și raioanele apropiate, prin comenzi pe Telegram. # Agora.md
Acum 8 ore
12:10
11:50
11:40
11:30
11:00
10:50
10:40
10:20
Acum 12 ore
10:00
09:50
09:40
09:40
09:30
09:10
09:10
08:40
Acum 24 ore
22:30
21:30
19:50
18:20
Ieri
16:20
16:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.