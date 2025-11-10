Târgul de Crăciun din Chișinău va fi inaugurat pe 5 decembrie

15:20

Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al […]