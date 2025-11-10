Frumusețea porților Moldovei, în 50 de imagini la Muzeul Național de Istorie
TVR Moldova, 10 noiembrie 2025 18:00
Zeci de fotografii, care reprezintă frumuseţea porţilor din satele şi oraşele Republicii Moldova, au fost prezentate astăzi la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău. Expoziţia "Porţile Moldovei" reunește cele mai frumoase 50 de imagini surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat, ajunse în finala unui concursul național cu același nume. Expoziția poate fi vizitată până în data de 16 noiembrie.
• • •
Acum 30 minute
18:00
17:50
Mai multe persoane publice din R. Moldova - artişti, sportivi, medici - au lăsat pentru câteva ore activităţile lor profesionale pentru un scop nobil. Cu toţii şi-au pus șorțul de chelner şi au servit clienţii adunaţi la o cină caritabilă. Scopul evenimentului a fost colectarea de bani pentru Alexandr Sîrbu, un copil diagnosticat cu o boală gravă. Pentru a-l salva, familia băiatului are nevoie urgentă de 40.000 de dolari pentru a-i asigura tratamentul în Egipt.
17:50
Un inedit târg de carte a marcat 30 de ani de activitate a unei edituri din Chișinău. Zeci de cititori au venit în holul Teatrului "Luceafărul" unde au avut de ales din peste 6.000 de volume pentru toate vârstele şi toate gusturile. Cărţile s-au vândut la un preţ simbolic.
17:50
ClassFest: O săptămână de experiment și creație teatrală cu studenți și profesori din cinci țări # TVR Moldova
Cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional al Şcolilor de Teatru şi Film – ClassFest şi-a deschis porţile, astăzi, la Chişinău. Evenimentul se va desfășura pe parcursul unei săptămâni şi va reuni studenți și profesori din R. Moldova, România, Italia, Franța și Polonia. Şi ediţia din acest an va pune accentul pe educație teatrală, experiment și creație colaborativă.
Acum 2 ore
17:10
Puterea verde din farfurie: germenii și microplantele, surse naturale de energie și imunitate # TVR Moldova
Germenii și microplantele sunt tot mai prezente în alimentația sănătoasă, datorită conținutului lor bogat în nutrienți și beneficiilor pentru imunitate, digestie și energie. Despre avantajele consumului, dar și despre precauțiile necesare, mai ales în ceea ce privește sursa de cultivare, ne vorbește Stela Babii-Fetescu, antreprenoare implicată în agricultura ecologică din Republica Moldova.
17:10
Va crește prețul la călătoria cu transportul public în Chișinău? Răspunsul primarului Ion Ceban # TVR Moldova
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, întrebat de jurnaliști dacă se vor scumpi călătoriile cu transportul public de la anul viitor a ezitat să vină cu un răspuns concret, menționând că actualele tarife sunt cele mai mici din regiune și că acest tarif urma să fie revizuit încă din 2023.
16:50
Fost partener de afaceri al lui Zelenski, vizat într-un dosar de corupție în sectorul energetic # TVR Moldova
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a efectuat, luni, 10 noiembrie, percheziții la Kiev, în locații legate de omul de afaceri Timur Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95, potrivit publicației Kyiv Independent. Surse din rândul forțelor de ordine au confirmat că Mindich ar fi părăsit țara înaintea descinderilor.
16:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță schimbarea conducerii și reorganizarea internă # TVR Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere, în urma unui vot unanim al celor nouă membri ai săi. Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Totodată, noul președinte l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional.
Acum 4 ore
16:10
A câștigat premii importante la un prestigios concurs muzical. Violonista Petra Pleșca a obținut trei premii importante la prestigiosul Concurs Internațional al tinerilor interpreți „Eugen Coca”: Premiul I la categoria C, Premiul special „Nicolae Buinovschi” și Premiul pentru cea mai bună interpretare a piesei „Konzertstück” de B. Dubosarschi.
16:10
Filme documentare în premieră pentru mii de elevi, la ediția a IV-a Astra Film Chișinău # TVR Moldova
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film (AFF) revine de la Sibiu la Chișinău și anul acesta, în perioada 13 – 15 noiembrie, la Cinema Loteanu cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția 2025 a AFF în România.
15:50
Trei ani de haos la fostul Hotel Național: 93 de contravenții, 8 dosare penale și 3 sinucideri # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă clădirea abandonată a fostului Hotel Național, situată în centrul capitalei. Potrivit Poliției, imobilul se află de ani buni într-o stare avansată de degradare, fără pază, iluminare sau supraveghere video funcțională, ceea ce permite accesul liber al persoanelor, inclusiv al copiilor, expunându-i unor riscuri majore pentru viață și sănătate.
15:40
Dumitru Albot este printre puținii antreprenori din R. Moldova, care practică agricultura pe verticală. Totul a început acum zece ani, în timp ce-și făcea studiile peste hotare.
15:10
Târgul de Crăciun în Chișinău urmează să fie inaugurat pe 5 decembrie. Despre acest lucru a vorbit primarul Ion Ceban în cadrul ședinței operative de la Primărie. El a solicitat ca direcțiile și preturile de sector să finalizeze pregătirile pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții.
14:40
Deși suntem abia în luna noiembrie, în magazinele din Chișinău găsim o adevărată atmosferă de Crăciun - cu globuri multicolore, luminițe și brazi împodobiți. Mulți cumpărători nu rezistă tentației și încep pregătirile pentru cea mai așteptată sărbătoare a anului.
14:20
La 10 noiembrie 1940, sudul și centrul Moldovei, inclusiv Chișinău, precum și nord-estul Munteniei au fost zguduite de un cutremur, cel mai puternic, ca energie eliberată, din secolul al XX-lea. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter, intensitate IX pe scara Mercalli, s-a produs la ora 03.39 și a durat 45 de secunde. Epicentrul său a fost localizat în zona Vrancea, la o adâncime de 150 de kilometri, potrivit site-urilor www.infp.ro și https://mobee.infp.ro/.
Acum 6 ore
14:10
Impactul Vetting-ului asupra Curții Supreme: 7 judecători la 7.000 de dosare neexaminate # TVR Moldova
Criza de judecători la Curtea Supremă de Justiţie este o problemă care nu şi-a găsit rezolvarea. Lipsesc mai mult de jumătate din magistraţii de care ar fi nevoie pentru ca instituţia să îşi desfăşoare activitatea normal. Este una dintre restanţele din domeniul justiţiei, subliniate recent de Comisia Europeană. Consiliul Superior al Magistraturii a lansat mai multe concursuri şi, până la sfârşitul anului, ar putea fi angajaţi câţiva judecători.
14:10
13:50
Avia Invest, companie afiliată lui Șor, bună de plată după o decizie a Curții Supreme de Justiție # TVR Moldova
Compania Avia Invest SRL, fost concesionar al Aeroportului Internațional Chișinău, a pierdut definitiv litigiul cu Serviciul Fiscal de Stat (SFS). CSJ a declarat inadmisibil și neîntemeiat recursul companiei privind un ordin care stabilește modul de completare a dării de seamă pentru taxele în Fondul de Susținere a Populației. Astfel, Avia Invest este obligată să respecte obligațiile fiscale stabilite de SFS.
13:40
Un șofer din Bălți aflat sub influența drogurilor a fost prins cu narcotice de 1 mil. de lei # TVR Moldova
Poliția R. Moldova informează că oamenii legii au descoperit și ridicat aproximativ 2,5 kilograme de marijuana hidroponică și hașiș, în valoare de circa 1.000.000 lei, într-un BMW seria 7, la intrarea în Bălți.
13:30
Păvăloi sare în apărarea funcționarilor vizați în presupusele licitații trucate la Direcția Buiucani # TVR Moldova
Șeful Direcției Generale Educație Chișinău, Andrei Păvăloi, a venit cu precizări referitoare la informațiile apărute în spațiul public privind dosarul în care ar fi vizate persoane din domeniul educațional. Potrivit acestuia, datele prezentate anterior ar fi parțial eronate, întrucât majoritatea celor implicați sunt agenți economici şi doar trei din sistemul educațional, a precizat el. În realitate, potrivit Centrul Național Anticorupție, este vorba de patru angajați ai direcției educație și cinci ai agenților economici.
13:10
Republica Moldova preia președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al OMS și UNECE # TVR Moldova
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE)
13:10
Incidentul de la Hotelul Național: Ce nu vrea să spună primarul Ceban despre clădirea lui Andronachi # TVR Moldova
După ce a fost găsită o minoră decedată în clădirea fostului Hotel Național, responsabilii Primăriei Chișinău, inclusiv edilul Ion Ceban, lansează critici la adresa Guvernului pentru că instituțiile statului ar fi blocat demolarea imobilului cu probleme în 2022. Clădirea Hotelului Național este proprietarea lui Vladimir Andronachi, care o deține prin intermediul Moldova-Tur.
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua o vizită oficială la București pe 13 noiembrie # TVR Moldova
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua prima sa vizită externă la București, România.
13:00
12:40
68 de șoferi au fost prinşi băuţi sau drogaţi la volan, în weekendul care a trecut, în urma unor acţiuni de verificare derulate de poliţişti pe şoselele din Republica Moldova.
Acum 8 ore
12:10
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, face marți, unsprezece noiembrie, o vizită de lucru la Chișinău. Ea va avea întrevederi cu oficiali din conducerea Republicii Moldova și va participa la o serie de evenimente.
12:00
„Este o onoare". Republica Moldova preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # TVR Moldova
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Pentru Republica Moldova este o onoare, dar și o mare responsabilitate, potrivit viceprim-ministrului Mihai Popșoi.
12:00
Construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău, cunoscută drept Linia Independenței Energetice, se apropie de final. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99%, informează Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul energiei (UCIPE).
11:40
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria trebuie să țină cont de noile reglementări privind obligativitatea achitării imediate (pe loc) a amenzilor de circulație primite în trafic, la locul constatării contravenției. Noile reguli de circulație pe drumurile publice din Bulgaria au fost anunțate de Ambasada R. Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania.
11:10
În perioada 4–7 noiembrie 2025, inspectorii fiscali, în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), au efectuat o serie de controale operative în municipiul Chișinău, vizând atât taximetriștii ocazionali, cât și cei care activează prin intermediul platformelor electronice.
10:50
Administrația Donald Trump a lansat o directivă internă către ambasadele americane: solicitanții de viză cu boli cronice – diabet, obezitate, boli cardiovasculare – sau vârstnici pot primi refuz pe motiv că ar putea deveni „o povară pentru societate”, scrie TVRINFO.RO.
10:40
Trump, după votul din Senatul SUA: Suntem foarte aproape de încheierea blocajului guvernamental # TVR Moldova
Președintele Donald Trump declară că blocajul guvernamental din Statele Unite se apropie de final. Precizarea a fost făcută la Casa Albă, după ce liderul american s-a întors de la un meci din liga profesionistă de fotbal. Senatorii republicani şi democraţi au ajuns la un acord provizoriu care permite finanţarea guvernului până în ianuarie, informează TVR Info.
Acum 12 ore
10:10
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția, și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei.
09:40
După mai bine de un secol, Parisul renunță la biletele de hârtie pentru metrou. Sunt înlocuite cu carduri reîncărcabile electronic sau cu cartele digitale, descărcate direct pe telefonul mobil. Biletele tradiționale din hârtie au fost retrase treptat din circulație și acum nu mai pot fi cumpărate din nicio stație. Motivul: mai puțin gunoi, mai puțină risipă de hârtie, mai puțină poluare.
09:10
Demisii la vârful televiziunii publice britanice, BBC. Directorul general și cel al știrilor au demisionat în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump, informează TVR Info.
08:30
Trecerea la euro le dă bătăi de cap bulgarilor din satele izolate: „Schimb banii în satul vecin” # TVR Moldova
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria trece la moneda euro și renunţă la moneda naţională, leva. Oamenii pot schimba banii bulgăreşti la bănci sau oficii poştale. Situaţia e mai complicată în satele mici şi izolate, unde nu sunt astfel de instituţii.
07:20
Kievul se confruntă cu peste 12 ore de întreruperi ale curentului electric în urma „unuia dintre cele mai mari” atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, transmite kyivindependent.com.
Acum 24 ore
20:10
ANRE: Furnizorii care nu respectă calitatea serviciilor vor trebui să compenseze clienții # TVR Moldova
Erori de facturare și întreruperi în furnizarea serviciilor, calitatea apei sau abateri de la reglementările privind energia termică și gazele naturale. Sunt principalele nereguli de care se plâng consumatorii. Potrivit ANRE, în ultimii doi ani, numărul petițiilor s-a dublat. Agenția a anunțat că, în scurt timp, va aproba modificări la regulamentul privind calitatea serviciilor livrate. Dacă funizorii nu vor respecta parametrii de calitate indicați, consumatorii vor putea beneficia de compensanții.
19:40
Fermierii așteaptă despăgubiri de peste 194 milioane lei pentru pierderile cauzate de pesta porcină # TVR Moldova
Republica Moldova are cu aproape 30% mai putini porci față de anul trecut. Două dintre cele mai mari ferme din țară au fost afectate in acest an de pesta porcină africana. Au inceput repopulările dar efectivele se refac greu și nu au fost achitate despăgubirile.
19:10
Monument reconstituit în Slobozia Mare în memoria eroilor români căzuți în Al Doilea Război Mondial # TVR Moldova
Un monument dedicat eroilor români căzuți în luptele celui de-al Doilea Război Mondial a fost dezvelit în comuna Slobozia Mare din Cahul. Monumentul, distrus în perioada ocupației sovietice, a fost reconstituit după o fotografie de epocă de Asociaţia "Monumentum".
18:30
„Sper că nu este o încercare de mușamalizare a cazului”; Reacția primarului din Leova la poziția IGP # TVR Moldova
S-au auzit împușcături lângă locuința familiei primarul din orașul Leova, care candidează pentru un nou mandat. Două persoane au tras focuri de armă în fața casei. Primarul ne-a declarat că incidentul ar putea fi o tentativă de intimidare în context electoral, pentru că, în ultimul an, ar fi atins interesele de afaceri ale unor persoane din Leova. Poliția a inițiat un proces penal, iar în urma investigațiilor au fost identificați făptașii. Aceștia au declarat că cele două împușcături s-ar fi produs accidental.
Ieri
17:40
A trecut prin foamete și război, iar acum, la 91 de ani, este un om plin de viață. Este vorba de mătușa Maria Cociorvă care, la vârsta ei, citește Biblia fără ochelari și merge chiar la biserică. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a mers în satul Brăviceni, din raionul Orhei, și i-a aflat povestea. S-o cunoaștem și noi.
16:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
16:00
„Nu a fost un act de intimidare”; IGP despre focurile de armă trase lângă casa primarului din Leova # TVR Moldova
Poliția a stabilit că focurile de armă trase aseară în orașul Leova nu au fost un act de intimidare a primarului localității Alexandru Bujorean, ci o imprudență comisă de un tânăr care a folosit arma tatălui său, deținută legal.
15:40
Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, marcată anual în Republica Moldova, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj de felicitare tinerilor, în care a subliniat rolul lor în transformarea și modernizarea țării. Oficialul a evidențiat că tinerii reprezintă motorul integrării europene, fiind generația care poate aduce Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană prin implicare, educație și spirit civic.
14:40
La Chișinău, se lansează un Cinema Hub, grație unui proiect transfrontalier România – R. Moldova # TVR Moldova
Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină" și Ateneul Național din Iași lansează proiectul "CINEMA – Reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașilor și Chișinăului", un pas important pentru spaţiul cultural de pe ambele maluri ale Prutului. Despre impactul acestui proiect și colaborarea transfrontalieră au vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Nicu Țărnă, directorul Centrului "Ginta Latină" și Alin Pătru, manager comunicare proiect.
13:40
Energia electrică va fi întreruptă între opt și șaisprezece ore în majoritatea regiunilor Ucrainei duminică, a anunțat operatorul de stat al sistemului de transmisie, Ukrenergo, după ce atacurile rusești care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de producție a țării la „zero”.
12:40
În sezonul rece, Cetatea Soroca este închisă pentru vizitatori, însă, din acest an, accesul va fi posibil și în perioada de iarnă, prin programări prealabile pentru grupuri organizate. Ghidul de aici are multe istorii de povestit despre fortăreața medievală.
11:40
În dimineața zilei de 9 noiembrie 2025, pompierii au fost mobilizați conform nivelului sporit de intervenție pentru a lichida un incendiu izbucnit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, strada Feroviarilor 10, municipiul Chișinău.
10:40
Focuri de armă la casa primarului din Leova: Alexandru Bujorean acuză o tentativă de intimidare # TVR Moldova
Primarul orașului Leova și candidat la funcția de primar, Alexandru Bujorean, a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în noaptea de 8 noiembrie, în jurul orei 22:30, a avut loc un incident cu focuri de armă în fața locuinței sale, unde se aflau soția și cei doi copii ai săi.
