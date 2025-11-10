Frumusețea porților Moldovei, în 50 de imagini la Muzeul Național de Istorie

14:10

Criza de judecători la Curtea Supremă de Justiţie este o problemă care nu şi-a găsit rezolvarea. Lipsesc mai mult de jumătate din magistraţii de care ar fi nevoie pentru ca instituţia să îşi desfăşoare activitatea normal. Este una dintre restanţele din domeniul justiţiei, subliniate recent de Comisia Europeană. Consiliul Superior al Magistraturii a lansat mai multe concursuri şi, până la sfârşitul anului, ar putea fi angajaţi câţiva judecători.