Premierul Munteanu, așteptat la două evenimente majore care vor avea loc la Bruxelles
Noi.md, 10 noiembrie 2025 18:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla, la începutul săptămînii viitoare, în capitala Belgiei, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental.Această vizită a lui Alexandru Munteanu va fi prima efectuată la Bruxelles de la învestirea sa în calitate de prim-ministru a
Acum 30 minute
18:00
Rozaceea este o afecțiune cutanată cronică care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate că este mai frecvent întâlnită la persoanele cu piele deschisă, ea poate afecta orice tip de piele și se manifestă, de obicei, prin roșeață persistentă pe față, inflamare și apariția unor mici pustule care seamănă cu acneea.Dacă te confrunți cu această afecțiune sau suspectezi că ai putea s
18:00
Compania Termoelectrica S.A. informează că procedura de conectare a consumatorilor la rețeaua de alimentare cu energie termică pentru sezonul rece 2025-2026 este în plină desfășurare.{{846588}}Pînă la data de 10 noiembrie curent, de agent termic beneficiază 3877 de edificii, printre care:-Instituții de educație timpurie – 143 -Școli și licee – 159-Instituții medicale – 69
18:00
Socialiștii inițiază formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Rusiei # Noi.md
Fracțiunea socialiștilor inițiază crearea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Moldovei și Duma de Stat a Rusiei.Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Socialiștilor, fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon.El a menționat că a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. În cadr
18:00
18:00
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a comentat vizita raportorilor Comisiei de la Veneția la Chișinău, care evaluează proiectul de lege PACCO. Proiectul prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate prin reorganizarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, transmite Noi.md.„Deci guvernarea nu a renu
18:00
Săptămîna trecută Serviciul Vamal a desfășurat o serie de instruiri esențiale pentru funcționarii vamali, menite să îi pregătească pentru aplicarea normelor vamale armonizate cu standardele Uniunii Europene, trnsmite Noi.md.În cadrul sesiunilor, funcționarii au aprofundat determinarea și dovedirea statutului unional al mărfurilor, aplicarea regimului de tranzit și utilizarea documentelor elect
Acum o oră
17:30
În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii.Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a identifica la timp eve
17:30
Pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil în sectorul aeronautic, autoritățile moldovenești analizează mai multe scenarii și propuneri, negociind în prezent cu compania Lukoil, informează Noi.md.„Interesul principal este obținerea celui mai bun rezultat pentru stat, companiei fiindu-i oferite mai multe opțiuni pentru rezolvarea situației”, a explicat ministrul Energiei, Dori
17:30
Va crește prețul la călătoria cu transportul public în Chișinău? Răspunsul primarului Ion Ceban # Noi.md
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, întrebat de jurnaliști dacă se vor scumpi călătoriile cu transportul public de la anul viitor a ezitat să vină cu un răspuns concret, menționînd că actualele tarife sînt cele mai mici din regiune și că acest tarif urma să fie revizuit încă din 2023.„Ceea ce am văzut eu pe rețelele de socializare este că la nivel de țară vor crește substanțial tarifele pentru tr
Acum 2 ore
17:00
Un an care a schimbat totul: Irina Rimes vorbește despre momentele grele și planurile de sărbători # Noi.md
Anul 2025 a fost un an de răscruce pentru Irina Rimes, artista mărturisind că schimbările și provocările prin care a trecut i-au zdruncinat rutina și i-au pus la încercare cariera.Deși evită să ofere detalii, cântăreața lasă să se înțeleagă că au existat momente dificile, dar rămâne optimistă privind recompensele pe care le-ar putea aduce anul următor, informează Noi.md cu referire la Cancan.r
17:00
Republica Moldova se află printre cele mai vulnerabile ţări europene în faţa schimbărilor climatice, cu temperaturi medii anuale în creștere de 0,58 °C. {{844995}}În acest context, Organizația Națiunilor Unite lansează o campanie de informare şi conştientizare adresată tinerilor, menită să impulsioneze acţiuni concrete pentru reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul ţării, trans
16:30
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că a convenit cu președintele SUA, Donald Trump, „eliberarea pe termen nelimitat a Ungariei de sancțiunile americane privind petrolul”.El a scris despre acest lucru pe Facebook, relatează „Европейская правда”.Luni, 10 noiembrie, Orban a declarat că SUA și Ungaria „au încheiat cele mai importante negocieri ale anului”.{{847172}}„Am con
16:30
Germania a emis un mandat de arestare pe numele a trei militari ai unei unități speciale ucrainene și patru veterani scafandri, suspectați de atentatele asupra conductelor de gaze „Nord Stream” din 2022.{{844703}}Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul The Wall Street Journal, cu referire la surse.Conform publicației, ancheta a fost condusă timp de trei ani de o „echipă de
16:30
Activitatea Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost din nou blocată, după ce o parte dintre consilieri nu s-au prezentat luni, 10 noiembrie, la ședința planificată.Mai exact, la ședință nu au venit consilierii municipali ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) și ai Partidului Comuniștilor, fapt ce a împiedicat continuarea examinării ordinii de zi a ședinței CMC începute încă pe 15 octombr
16:30
Carl Froch este fost campion mondial, membru al Hall of Fame, omul care l-a învins pe George Groves într-un mod care a făcut ca stadionul Wembley să tremure. Acum are 48 de ani, este pensionat, dar, judecînd după ultimul interviu, încă mai are mîncărimi la pumni. Mai ales cînd vine vorba de Jake Paul.În emisiunea Clubhouse Boxing, Froch a vorbit despre vedeta de pe YouTube cu o ușurință de par
16:30
Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de către reprezentanții Căii Ferate din Moldova (CFM).Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrîns, doar trei zile pe săptămînă: vineri, sîmbătă și duminică.Întrebați cît va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că stoparea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și joi se va menține pînă în luna martie 2026.
Acum 4 ore
16:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice.Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperări
16:00
Poliția: "Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național” este de mai mulți ani un pericol" # Noi.md
Inspectoratul General al Poliției a anunțat că, potrivit verificărilor efectuate, clădirea abandonată a fostului Hotel „Național” din Chișinău constituie de mai mulți ani un pericol real pentru viața și securitatea persoanelor, în special, a minorilor.Situată în centrul capitalei, construcția se află într-o stare avansată de degradare, fără pază, sistem de iluminare sau supraveghere video func
16:00
Nicolae Ciobanu din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, practică agricultura de aproape 50 de ani. De-a lungul timpului, acesta a construit o gospodărie modernă, adaptată la condițiile actuale.Pentru a reduce riscul pierderilor cauzate de schimbările climatice sau de fluctuațiile prețurilor, agricultorul din sudul R. Moldova a extins gama de plante pe care le cultivă. De asemenea, a investit
16:00
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.Vicepreședinte este prim-ministrul Alexandru Munteanu, iar funcția de secretar este exercitată de Veronica Mihailov-Moraru, consilier prezidențial în domeniul ju
16:00
„Eu cunosc prețurile la scaune, dulapuri, mese”: un deputat, indignat de costul mobilierului din Parlament # Noi.md
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, se arată indignat de prețul la fotoliul din cabinetul său din clădirea Parlamentului, afișat într-o listă în care se enumeră mobilierul pus la dispoziția alesului. „Eu cunosc prețurile la scaune, dulapuri, mese. Vreau să văd un preț corect”, a declarat parlamentarul, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1. {{846478}}„Sincer,
15:30
Directorul general al British Broadcasting Corporation, Tim Davie, și șefa departamentului de știri BBC News, Deborah Terness, au demisionat pe fondul scandalului legat de discursul editat al lui Donald Trump în cadrul emisiunii BBC Panorama.„BBC nu este perfectă și trebuie să fim întotdeauna deschiși, transparenți și responsabili. Deși nu este singurul motiv, discuția actuală în jurul BBC New
15:30
Într-o lume în care luptătorii UFC se luptă din ce în ce mai des mai întîi cu cuvintele, iar apoi, poate, cu pumnii, Paddy Pimblett a decis că este timpul să-i reamintească campionului cine știe să vorbească tare. Într-un videoclip recent pe canalul său, el l-a acuzat pe Ilia Topuria că „doar vorbește” și „se teme să semneze contractul”. Și aceasta nu este doar o provocare – este un stand-up cu el
15:30
Fostul preşedinte francez, Nicolas Sarkozy, încarcerat de trei săptămîni, după ce a fost condamnat în prima instanţă cu privire la asociere de răufăcători în dosarul libian al finanţării campaniei sale electorale victorioase din 2007, a fost eliberat luni - sub un control judiciar strict - şi urma să părăsească Închisoare Santé, la Paris, scrie presa franceză.Curtea de Apel din Paris a stabili
15:30
În luna octombrie 2025, inflația anuală a atins 7,0%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari presiuni asupra indicelui prețurilor au venit din sectorul alimentar și din serviciile comunal-locative, care au continuat să se scumpească.Potrivit Biroului Național de Statistică, produsele alimentare s-au scumpit, în medie, cu 1,05% față de luna septembrie 2025. În topul scump
15:00
Președintele Boliviei, Rodrigo Paz, a învestit miniștrii primului său guvern. Ministerul Afacerilor Externe este condus de Fernando Aramayo, care a lucrat în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.„Vom acționa pentru consolidarea unei politici externe moderne, suverane, deschise dialogului și care susține o abordare multilaterală. Va fi o diplomație care construiește punți, exti
14:30
Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, acestea vor putea fi valorificate doar în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 643/2003.Acordarea tichetelor de vacanță va fi facultativă, decizia urmînd să fie luată de conducătorul entității, în funcție de resu
14:30
David Benavidez — campion WBC la categoria semigrea, un om care nu știe să lucreze la jumătate de forță. Pentru el, chiar și antrenamentul este o provocare. Și cînd s-a trezit în ring cu Dmitri Bivol, boxerul rus de origine moldovenescă, s-a pornit ca într-o luptă pentru titlu.„Se mișcă mult, păstrează distanța, lucrează cu jab-ul, are un dublu bun. Dar nu m-a impresionat prea mult”, spune Ben
14:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte.Noul președinte al Comisiei l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional. Schimbarea survine în contextul retragerii domnului Scott Bales
14:30
Dorin Junghietu: Moldova va dezvolta noi proiecte de interconectare energetică cu România și Ucraina # Noi.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smîrdan, Comrat–Smîrdan și Vulcănești–Artsyz.Despre noile obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a
Acum 6 ore
14:00
Noi proceduri de evaluare a ajutorului de stat acordat pentru prestarea serviciilor poștale # Noi.md
Începînd cu data de 31 octombrie 2025, a intrat în vigoare Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 04 din 30 septembrie 2025, prin care a fost aprobată modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind evaluarea ajutoarelor de stat sectoriale, adoptat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3/2016.Noua versiune a Regulamentului stabilește condițiile și procedurile aplicab
14:00
Roman Babuțchi, despre șefa salonului în care a decedat soția sa: „Borodkina face operații la Odesa” # Noi.md
Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri care și-a pierdut viața în timpul unei intervenții estetice la salonul „Dr. Serebrova Clinic” din Chișinău, susține că proprietara, Irina Borodkina, continuă să efectueze operații la Odesa, în pofida tragediei din ianuarie 2025. Potrivit acestuia, femeia ar fi invitat o persoană din Republica Moldova pentru a-i face publicitate, comportîndu-se „
14:00
Grigore al III-lea Ghica, sau Grigore al III-lea Alexandru Ghica, a avut două domnii în Moldova: 18 martie 1764 - 23 ianuarie 1767 și septembrie 1774 - 1 octombrie 1777 și una în Valahia.Este fiul marelui dragoman (traducător) Alexandru Ghica, executat de turci în 1741 şi al Elenei Eupraghioti. A fost educat la Pera, în casa baronului H. Penkler, trimisul Vienei la Poartă. În august 1758 este
13:30
În perioada iulie–septembrie 2025, Autoritatea Aeronautică Civilă a recepționat 142 de petiții din partea pasagerilor care au întîmpinat probleme în timpul călătoriilor aeriene, dintre care 102 au fost deja soluționate, informează Noi.md.Suma totală rambursată călătorilor a depășit 466.000 de lei, potrivit raportului recent al instituției.Reclamațiile au vizat în special întîrzieri ale zbo
13:30
În Chișinău încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă: cînd va fi instalat bradul principal # Noi.md
În curînd, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare. Primăria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.În prezent, sînt în pregătire toate acțiunile pentru lansarea tîrgului și a Pomului de Crăciun, preconizată pentru data de 5 decembrie.{{846347}}Despre acest lucru a fost anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, care a încurajat, ca și în anii precedenți, fiecare agent economic să
13:30
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei.Potrivit materialelor probatorii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini, iar ulterior contacta proprietarii, cerînd sume de bani, în dife
13:30
Clădirea postului de televiziune BeIN Sports din cartierul Ayazaga din Istanbul, care transmite meciurile din Superliga turcă de fotbal, a fost ținta unui atac armat.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Haber Global, la fața locului au sosit polițiști. Din cauza acestei situații, în clădirea organizației de radiodifuziune s-a produs panică.{{847110}}În cele din urmă, bărbatul care a comis a
13:30
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România, informează Noi.md. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întîlni cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proi
13:30
În data de 6 noiembrie 2025, Excelența Sa Dong Zhihua, noua Ambasadoare a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, a sosit la Chișinău și a ținut un discurs la Aeroportul Internațional, subliniind angajamentul Chinei pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare cu Republica Moldova.„În acest minunat anotimp de toamnă aurie, am deosebita onoare, în urma numirii de către Preș
13:00
Anunț important de la ASP despre prestarea serviciilor publice de înmatriculare a vehiculelor # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și în orașul Rezina, notează Noi.md.Astfel, în mun. Chișinău, a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat la adresa: șos. Muncești, 795.{{839469}}Totodată, în or. Rezina, în incinta Centrului multifunc
13:00
Veronica Cozma, studentă: "Îmi doresc să devin un medic veterinar devotat profesiei" # Noi.md
Veronica Cozma este studentă în anul VI la Facultatea de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Ea visează să devină un medic veterinar profesionist și devotat.Originară din satul Crihana Veche, raionul Cahul, Veronica Cozma visează să devină un medic veterinar profesionist.{{847210}}Tînăra are 24 de ani și este studentă în anul 6, la Facultatea Medicină Veterinară de
13:00
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către toți producătorii autohtoni, dar și cei care investesc sau doresc să investească în Chișinău, notează Noi.md."Aveți absolut toată susținerea Primăriei mun. Chișinău, cînd toate sînt în cîmpul legal. De ce spun acest lucru? Pentru că mă bucur foarte mult și sînt cu adevărat mîndru de fiecare producător, care are curajul să inve
12:30
Astăzi, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua profesională a ofițerilor de urmărire penală – o ocazie de a aduce un omagiu celor care, prin devotament și profesionalism, contribuie la aflarea adevărului și la înfăptuirea justiției.Cu acest prilej, Poliția Republicii Moldova a transmis un mesaj de recunoștință adresat tuturor ofițerilor care activează în domeniul urmăririi penale:{{847
12:30
De săptămîna viitoare, în toate sectoarele din capitală, vor fi organizate ședințe operative prin rotație, a anunțat primarul general, Ion Ceban, notează Noi.md."Începînd cu săptămîna viitoare, vreau să ne spuneți suplimentar care sînt problemele în sectoare, unde întîlnim dificultăți, care sînt cererile oamenilor și care sînt intervențiile noastre în acest sens.{{846311}}În fiecare sector
12:30
În sezonul rece, Cetatea Soroca este închisă pentru vizitatori, însă, din acest an, accesul va fi posibil și în perioada de iarnă, prin programări prealabile pentru grupuri organizate.Ghidul local are multe istorii de povestit despre fortăreața medievală.Sursele istorice menționează diverse fortificații pe malul Nistrului, construite din lemn sau piatră, care erau reședințele pîrcălabilor
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 10 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,07 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,72 lei/litru (+6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Tragedia de la Hotelul Național: Ion Ceban s-a adresat familiei fetei decedate și guvernului # Noi.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. {{846056}}„Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, cînd e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cît privește clădirile private, să fie găsită o soluție legală pentru a obliga să
Acum 8 ore
12:00
Peste 391 de mii de persoane din Republica Moldova și-au depus cererile pentru compensațiile oferite prin platforma online compensatii.gov.md. Dintre acestea, aproximativ 201 mii au beneficiat de sprijin direct din partea asistenților sociali și specialiștilor Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), informează Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Muncii și Protecție
12:00
Cînd Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Noi.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că pentru țara noastră este o onoare, dar și o mare responsabilitate.Potrivit lui, mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atît la Chișinău, cît și la Strasbourg.
12:00
Weekendul a fost marcat de un val de încălcări în trafic, iar cea mai gravă situație, potrivit Poliției Naționale, vizează cei 68 de conducători auto prinși la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Toți au fost înlăturați imediat din trafic, iar pe numele unora au fost inițiate procese penale.În total, ofițerii de patrulare au înregistrat peste 4 100 de abateri ale regul
