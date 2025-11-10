Serviciul Vamal a colectat peste 844,7 milioane lei în doar o săptămână
Curentul.md, 10 noiembrie 2025 17:40
În perioada 3 – 9 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 844,7 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 34,4 miliarde lei. Totodată, în perioada 3 – 9 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse […]
Centrul Național de Instruiri în Insolvență Moldinsolv a devenit membru al Conferinței privind Dreptul European în Restructurare și Insolvență (CERIL) # Curentul.md
Centrul Național de Instruiri în Insolvență Moldinsolv a devenit membru al Conferinței privind Dreptul European în Restructurare și Insolvență (CERIL). Irina Selevestru, Doctor în Drept și Președinte al CNI Moldinsolv, va fi participantă la următoarea adunare a organizației, care va avea loc pe 13 Noiembrie. Selevestru va lucra în grupurile de lucru “WP 18. Curriculum […]
17:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania ”Teleradio – Moldova” (TRM) în anii 2023-2024. Misiunea de audit a vizat modul de constituire și utilizare a fondurilor publice […]
16:40
Sinteza CNA: Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional și preluarea în administrare a peste 82 de mii de dolari în cripto # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență. 18 percheziții au fost desfășurate într-o cauză care vizează trucarea unor licitații în sistemul educațional. Angajatul unei direcții municipale de învățământ și conducătorii a trei instituții de nivel liceal, gimnazial și preșcolar, precum și reprezentanții unor agenți economici sunt cercetați […]
Ministerul Muncii și UNICEF Moldova dezvoltă o viziune comună pentru un sistem de protecție socială mai rezilient # Curentul.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a organizat un atelier tehnic dedicat consolidării protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți de nivel decizional și tehnic din cadrul ministerului și experți UNICEF, contribuind la dezvoltarea unei viziuni comune pentru un sistem de protecție socială mai rezilient, coordonat […]
15:40
Ion Ceban reacționează la declarațiile PAS privind depolitizarea Primăriei: „CEC, Curtea Constituțională, SIS, CNA, Procuratura – toate sunt conduse de PAS” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție „referitor la declarațiile PAS, potrivit cărora cer depolitizarea Primăriei”. „Doar vreau să le reamintesc celor de la PAS că toate instituțiile statului sunt „galbene”, inclusiv cele care ar trebui să fie independente într-o țară democratică, candidată la UE. Arătați-mi o instituție de stat în țara noastră […]
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina pentru consolidarea securității energetice regionale # Curentul.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Despre noile obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a vorbit în cadrul celei de-a șasea reuniuni […]
Agenția Servicii Publice informează despre extinderea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în municipiul Chișinău și orașul Rezina. În Chișinău a fost deschis un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat pe șoseaua Muncești 795. Totodată, în orașul Rezina, în incinta Centrului multifuncțional de pe strada Matrosov 4, a fost […]
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întâlni cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de […]
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Curentul.md
Familia Valentinei Lazari, decedată după o operație bariatrică, continuă lupta în instanță. Decizia prin care trebuie sa achite 100 mii lei, contestată la Curtea de Apel # Curentul.md
Cauzele decesului, la 16 iulie 2024, a Valentinei Lazari, o tânără de 29 de ani, care suportase o operație bariatrică (de micșorare a stomacului) la Clinica Repromed, nu sunt deocamdată elucidate până la capăt. Familia Lazari face publice concluziile comisiei de anchetă a Ministerului Sănătății (MS) și a raportului de expertiză, dar și detalii despre […]
Irina Vlah s-a adresat ambasadorilor: Pe 14 noiembrie, Curtea de Apel urmează să se pronunțe în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”. E un caz fără precedent de încălcare gravă a democrației # Curentul.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului. „Pe 14 noiembrie 2025, Curtea de Apel urmează să pronunțe o decizie în dosarul privind restricționarea activității Partidului Republican Inima Moldovei. Este vorba despre […]
În zilele de weekend, polițiștii de patrulare au înregistrat peste 4100 de abateri ale regulamentului circulației rutiere. Printre încălcările constatate se numără 68 de conducători auto înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. În total, 1908 șoferi au depășit limita de viteză, iar 855 nu au respectat indicatoarele de […]
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Curentul.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi: „Pentru țara noastră, este o onoare, dar și o mare responsabilitate”. Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg. Vom pune accent pe protecția copiilor în mediul […]
Ion Ceban cere Guvernului măsuri urgente pentru siguranța copiilor după tragedia de la fostul Hotel Național # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani a decedat în clădirea fostului Hotel Național, s-a adresat conducerii Guvernului să se implice încât să fie găsite soluții pentru siguranța copiilor atât la clădirile ce aparțin statului, cât și la cele private. „Aduc aminte cât scandal și câți patrioți […]
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025. Selecţia Naţională va avea loc în 3 etape: examinarea dosarelor, audierile live şi Finala Naţională. Creaţiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depăşească durata de 3 […]
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul eliberării autorizaţiilor de construire. Astfel, dacă în ianuarie-martie 2025 au fost eliberate 607 de autorizaţii de construire, în descreştere cu 21,8% faţă de ianuarie-martie 2024 (448 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-17,2%) şi 159 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale […]
Curtea de Conturi a găzduit experții UE în evaluarea sprijinului pentru managementul finanțelor publice # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o întrevedere de lucru cu experții Agenției de consultanță ADE, aflați într-o misiune internațională de evaluare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru managementul finanțelor publice (MFP). În cadrul vizitei, Natalia Trofim, membră a Curții de Conturi, a prezentat rolul și contribuția instituției supreme de audit […]
Controale SFS în Chișinău: amenzi de peste 28 000 lei pentru activitate ilegală în regim taxi # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului […]
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova pe 11 noiembrie. Oficialul european va avea întrevederi cu conducerea țării și va participa la mai multe evenimente publice, axate pe cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în procesul de extindere. Printre acestea se numără conferința „Raportul de extindere 2025: progrese […]
Vizită a raportorilor Comisiei de la Veneția la Chișinău: întrevederi cu Parlamentul, CSM, Procuraturile și societatea civilă # Curentul.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […]
Republica Moldova preia pentru prima dată președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al OMS și UNECE # Curentul.md
Republica Moldova va prelua, pentru prima dată, președinția Protocolului privind Apa și Sănătatea al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a șaptea sesiuni a Reuniunii Părților, desfășurată în perioada 5–7 noiembrie 2025 la Budapesta, eveniment care a reunit […]
Obligațiile fiscale, achitate de contribuabilii monitorizați prin Programul de conformare, au crescut cu 15% # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat anunță o creștere cu 15% a obligațiilor fiscale achitate de contribuabilii monitorizați în cadrul Programului de conformare. Rezultatele confirmă eficiența acțiunilor de consiliere și monitorizare desfășurate de autoritatea fiscală, care contribuie la sporirea conformării voluntare la plata impozitelor și taxelor către Bugetul public național. În baza analizei riscurilor de neconformare, […]
Poliția a identificat conducătorul auto care nu a acordat prioritate pietonului în sectorul Buiucani # Curentul.md
Poliția Națională informează că, în urma apariției în spațiul public a unor imagini video în care un conducător auto nu acordă prioritate unui pieton aflat în traversarea regulamentară a străzii, au fost întreprinse măsuri pentru identificarea și sancționarea persoanei implicate. În context, conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 54 de ani, aflat la volanul […]
Vladimir Bolea a participat la Comitetul de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Moldova–România–Ucraina–UE # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a participat, în perioada 5-6 noiembrie, la Comitetul Director de Coordonare privind conectivitatea transfrontalieră Republica Moldova – România – Ucraina – Uniunea Europeană. Reuniunea este organizată de Comisia Europeană în orașul Uzhhorod, Ucraina și este dedicată coordonării […]
Modernizare majoră la stația de gaze din Bălți: alimentare sigură pentru 1 000 de locuințe # Curentul.md
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală nr.5, situată în municipiul Bălți, a fost pusă în funcțiune după o modernizare extinsă. Lucrările au inclus reparația capitală a clădiri și liniei tehnologice, înlocuirea regulatoarelor de gaze, robinetelor și a sistemelor de telemetrie, fapt ce va permite un control de la distanță mai eficient asupra […]
Atenție, contribuabili! SFS nu trimite notificări despre amenzi prin aplicații de mesagerie # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) îndeamnă contribuabilii la vigilență în contextul apariției unor mesaje false distribuite prin aplicații de mesagerie instantă precum Viber, Telegram și altele. Persoane rău intenționate se prezintă a fi angajați ai Serviciului Fiscal de Stat și anunță contribuabilii precum că ar fi fost amendați cu suma de 20 000 lei, făcând […]
CNA confirmă: Examinăm plângerea ministrului Sănătății privind diplomele medicilor din România # Curentul.md
„Centrul Național Anticorupție (CNA) examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, prin care s-a solicitat investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”. Despre aceasta a declarat, pentru Curentul.md, Angela Starinschi, purtător de cuvânt al instituției – în contextul scandalului public din ultimele zile cu […]
Maia Sandu: Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate la aderarea la UE # Curentul.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei Metsola, președintele Parlamentului European, „pentru sprijinul politic, pentru rezoluțiile prin care ați susținut democrația noastră și procesul de aderare la UE”. „Vă mulțumesc pentru sprijinul financiar: pentru aprobarea accelerată a Planului de Creștere pentru Moldova, care înseamnă dezvoltare economică, infrastructură, spitale […]
Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, tot mai aproape de lansare: Ministerul Mediului a prezentat noile reguli pentru companii # Curentul.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova. Atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate. Pentru ca sistemul să […]
Cinci formațiuni politice rămân fără alocații de la bugetul de stat pentru lunile noiembrie și decembrie – decizie CEC # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice, pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, Comisia a stabilit și aprobat cuantumul alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil exprimat […]
Vicepreședinta organizației Rîșcani a Partidului „Șor”, trimisă în judecată pentru finanțare ilegală # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a Partidului Politic „Șor”. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, infracțiune prevăzută la art. […]
CCRM a organizat un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei (ISA Letonia). La activitățile de instruire participă auditorii Curții de Conturi, beneficiind de bunele practici și cunoștințele vaste ale experților Olga Štajere și Gints […]
Torner, după învestirea noului Guvern: acum Republica Moldova trebuie să identifice abordări de alternativă în dialogul cu partenerii de dezvoltare # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern, spune că „probabil, una dintre cele mai importante întrebări la care mulţi încearcă să găsească răspuns este: Cum îşi va construi noul Guvern relaţiile cu partenerii de dezvoltare? Or, este absolut evident că rolul acestui dialog este unul extrem de […]
Ministrul Sănătății, reacție privind diplomele semnate la USMF: „Nu am avut motive să pun la îndoială veridicitatea lor” # Curentul.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-au făcut studiile în Republica Moldova, ministrul Sănătății, Emil Ceban a menționat: „În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform […]
„Double Case” își exprimă convingerea că investigația CNPF va confirma corectitudinea acțiunilor companiei și respectul pentru cadrul legal # Curentul.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Compania consideră că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, […]
Ministerul Educației va solicita anularea „Legii Educației” adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu aprobarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a așa-numitei „Legi a Educației” Potrivit Ministerulyi, actul normativ local în domeniul educației, adoptat de către Adunarea Populară a Găgăuziei în cadrul ședinței din 3 noiembrie 2025, încalcă grav prevederile legislației naționale privind competențele autorităților publice. Potrivit art. 39 […]
Olga Cebotari: Prin lichidarea Centrului Rus de Știință și Cultură, anual 550 de tineri din R.Moldova nu vor mai avea acces la burse de studii la universități din Rusia # Curentul.md
Olga Cebotari, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, vicepreședinte al Comisiei pentru integrare europeană din Parlament, propune audierea în Parlament a structurilor responsabile, care să prezinte dovezi precum ca Centrul Rus de Știință și Cultură se ocupă cu spionajul. Despre aceasta ea a vorbit la emisiunea „În Profunzime” de la ProTV, la care a participat […]
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, se află într-o vizită la Chișinău # Curentul.md
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit la Parlament pentru a susține un discurs în cadrul ședinței plenare.
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin, aceasta reiese din unele declaraţii ce s-au făcut până la această etapă. Însă, atunci când vorbim în termeni concreţi despre dezvoltarea economiei, e cazul să ne întrebăm şi ce model va fi ales. Iar exemplele ţărilor şi regiunilor dezvoltate din […]
Irina Vlah – la recepția organizată de Ambasada Azerbaidjanului: Doresc tuturor locuitorilor Azerbaidjanului pace și prosperitate! # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării cauzei civile, ieri a participat la recepție și l-a felicitat pe Ambasadorul Azerbaidjanului în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev, cu ocazia Zilei Victoriei de pe 8 noiembrie – o dată importantă și simbolică în istoria modernă a poporului azer. „Am avut […]
Premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea UE Iwona Piórko au discutat despre accelerarea negocierilor de aderare # Curentul.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. Angajamentul a fost reiterat de prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ambasadoarea a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de modernizare a țării și a apreciat progresele Republicii Moldova în parcursul […]
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al […]
Restricții de circulație și acces public în Chișinău, pe durata vizitei oficiale a Robertei Metsola # Curentul.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a E.S. dna Roberta METSOLA, Președinta Parlamentului European, care va vizita instituțiile de stat ale Republicii Moldova. […]
Munteanu, la întrevederea cu Rohovei: „Suntem solidari cu poporul ucrainean care luptă pentru umanitate ” # Curentul.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a fost discutată la întrevederea prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Rohovei Paun. Oficialii au exprimat deschiderea pentru consolidarea dialogului politic în contextul obiectivului comun de integrare europeană, precum și pentru susținerea dezvoltării proceselor democratice. Dialogul s-a referit […]
Partidul Republican „Inima Moldovei”, despre controlul efectuat de CEC: Tot timpul am pus accent pe corectitudine şi pe respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” vine cu unele precizări în contextul demarării unui control complex al finanţării Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei pentru perioada 3 august – 1 octombrie 2025 şi a Partidului Republican „Inima Moldovei” pentru perioada 1 mai – 31 august 2025. Formațiunea anunță că, acest control derivă din […]
Piotr Vlah: Găgăuzii îşi doresc să aibă un başcan independent, care să nu aibă obligaţiuni faţă de vreo forţă politică. Ei nu mai vor să fie victime ale jocurilor politice # Curentul.md
Piotr Vlah, politician, om de afaceri, filantrop , în contextul eventualelor alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei, afirmă că locuitorii autonomiei își doresc un bașcan independent, fără obligațiuni politice și geopolitice, un bun diplomat și un profesionist. „În primul rând, găgăuzii îşi doresc să aibă un Başcan independent, care să nu aibă obligaţiuni faţă de vreo […]
Biroul relații cu diaspora lansează o nouă rundă de granturi pentru inițiativele moldovenilor de peste hotare # Curentul.md
Biroul relații cu diaspora anunță lansarea unei noi runde de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de susținere a inițiativelor și proiectelor pentru implicarea diasporei. Scopul Programului este de a încuraja implicarea activă a cetățenilor moldoveni din diasporă prin sprijinirea inițiativelor educaționale, culturale și civice desfășurate atât în comunitățile de peste hotare, cât și în Republica Moldova, contribuind […]
Începând cu 1 ianuarie 2026, indemnizațiile pentru sportivii de perfomanță, vor fi acordate începând cu vârsta de 13 ani. Suma burselor oferite va începe de la circa 4000 de lei, lunar. Până acum, acestea erau acordate doar sportivilor din categoriile seniori, juniori (18-20 de ani) și cadeți (16-17 ani). În urma deciziei Executivului, de […]
Șofer beat, oprit de carabinieri la Bălți: Automobilul a fost transportat la parcarea specială # Curentul.md
Noaptea trecută, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției Regionale „Nord” și un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, aflați în serviciu de reacționare operativă, a observat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din municipiul Bălți. Vehiculul a fost imediat oprit pentru verificări. În timpul discuției cu conducătorul auto, un tânăr […]
