Doi tineri au devenit stagiari la Secretariatul Parlamentului

17:10

Un tânăr de 24 de ani, originar din Republica Moldova, a fost arestat de carabinierii italieni după ce s-a descoperit că folosea o carte de identitate românească falsă pentru a beneficia de drepturile cetățenilor Uniunii Europene. Deși nu avea cetățenie română, bărbatul reușise să păcălească autoritățile italiene suficient de bine încât să obțină chiar și […]