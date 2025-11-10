Poliția R. Moldova: Clădirea abandonată a fostului Hotel Național, pericol real pentru viața și securitatea cetățenilor

14:30

Noul Parlamentul de la Chișinău va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Un proiect de hotărâre, care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor, a fost adoptat în ședința de astăzi a Parlamentului cu votul a 70 de deputați. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de […]