Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană
BreakingNews, 10 noiembrie 2025 17:30
O explozie uriașă a avut loc luni la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor în urma deflagrației. În urma exploziei, trei sau patru vehicule din apropiere au luat foc și au fost avariate, a raportat ANI. Unele … Articolul Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
17:30
O explozie uriașă a avut loc luni la intrarea într-o stație de metrou în capitala indiană, New Delhi. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Momentan nu se cunoaște numărul victimelor în urma deflagrației. În urma exploziei, trei sau patru vehicule din apropiere au luat foc și au fost avariate, a raportat ANI. Unele … Articolul Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din capitala indiană apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
16:40
Tânăr cu dublă cetățenie prins la Chișinău încercând să scoată 140 de pachete de țigări # BreakingNews
Un pasager în vârstă de 23 de ani, cu dublă cetățenie Republica Moldova–România, a fost depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău de către polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, după ce a încercat să transporte ilegal țigarete în bagajul de cală. Tânărul urma să călătorească pe ruta „Chișinău–Dublin” și a selectat … Articolul Tânăr cu dublă cetățenie prins la Chișinău încercând să scoată 140 de pachete de țigări apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Luni, 10 noiembrie 2025, un incident violent a zguduit cartierul Larmor din Lorient, când polițiștii au fost nevoiți să folosească armele pentru a opri un bărbat înarmat cu un cuțit, care a încercat să atace pietoni. Atacatorul a murit în urma intervenției forțelor de ordine. Incidentul a avut loc înainte de prânz, când polițiștii au … Articolul Atac armat în Franța. Agresorul care avea un cuțit asupra sa a fost împușcat mortal apare prima dată în BreakingNews.
15:50
„Hotelul Național este un coșmar public!” Poliția acuză autoritățile locale de INACȚIUNE # BreakingNews
Inspectoratul General al Poliției avertizează că fostul Hotel „Național”, situat în centrul municipiului Chișinău, reprezintă de ani buni un risc major pentru viața și securitatea persoanelor, în special a copiilor. Clădirea se află într-o stare avansată de degradare, fără pază, iluminare sau supraveghere video funcțională, permițând accesul liber al persoanelor neautorizate. Între 2022 și 2025, … Articolul „Hotelul Național este un coșmar public!” Poliția acuză autoritățile locale de INACȚIUNE apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Patriarhul Kirill îl demite pe mitropolitul „pasionat de poker” în faţa presiunilor interne # BreakingNews
Într-o decizie rară, Biserica Ortodoxă Rusă a dispus demiterea unui mitropolit de rang înalt în urma unui scandal care a implicat atât comportament nepotrivit, cât și acuzații de implicare în jocuri de noroc. Mitropolitul fusese identificat ca fiind pasionat de poker și ca folosindu-se de poziția sa pentru avantaje personale, ceea ce a atras atenția … Articolul Patriarhul Kirill îl demite pe mitropolitul „pasionat de poker” în faţa presiunilor interne apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
15:30
Mitropolitul Nestor (Evghenii Sirotenko) al Korsunului și Europei Occidentale a fost destituit din funcția de conducere a exarhatului Europei Occidentale, decizia fiind luată de patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse. Motivul oficial invocat este începerea procedurilor judiciare ecleziastice împotriva arhiepiscopului, iar atribuțiile sale au fost preluate temporar de mitropolitul Mark (Serghei Golovkov), de la Riazan … Articolul Mitropolit rus concediat după ce ar fi folosit banii bisericii la poker apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, va fi eliberat luni din închisoarea La Santé, după ce Curtea de Apel din Paris a admis cererea sa de punere în libertate, anunță BFMTV. Sarkozy fusese încarcerat pe 21 octombrie, în urma condamnării în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007. Curtea a decis ca fostul … Articolul Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un bărbat din Bender a fost pus sub cercetare penală după ce ar fi furat plăcuţele de înmatriculare ale mai multor autovehicule şi le-a folosit pentru a şantaja proprietarii. În loc să le returneze gratuit, inculpatul le solicita bani pentru restituirea numerelor, transformând furtul într-un model de extorcare. Concret, proprietarii maşinilor se trezeau dimineaţa fără … Articolul Furt şi extorcare la Bender: plăcuţele de maşină devin instrument de şantaj apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Elon Musk, fondatorul Tesla, a sugerat că în viitor banii tradiționali ar putea fi înlocuiți, iar valoarea bunurilor și serviciilor ar putea fi calculată în unități de energie. Declarația a fost făcută în cadrul adunării acționarilor companiei. Musk a explicat că, în locul monedei clasice, valoarea ar putea fi exprimată în wați, în funcție de … Articolul Banii tradiționali ar putea dispărea apare prima dată în BreakingNews.
14:40
O străină a fost reținută de autoritățile vamale ale Republicii Moldova după ce a fost prinsă încercând să scoată ilegal din țară peste 45.000 de dolari americani. Incidentul s-a produs pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controlului de securitate pentru un zbor spre Baku. Potrivit informațiilor preliminare, femeia a ascuns banii în bagajul personal și nu … Articolul Străină prinsă la aeroport cu 45.000 de dolari nedeclarați apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Chișinăul pregătește retragerea din acorduri vechi ale Comunității Statelor Independente # BreakingNews
Guvernul Republicii Moldova urmează să denunţe mai multe acorduri semnate anterior în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), într‑un demers ce reflectă schimbarea orientării politice externe a ţării. Decizia vizează documente care, după evaluarea instituţiilor statului, şi‑au pierdut relevanţa sau chiar sunt considerate contrare intereselor naţionale. Printre acordurile care urmează să fie reziliate se numără … Articolul Chișinăul pregătește retragerea din acorduri vechi ale Comunității Statelor Independente apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
13:30
Primăria capitalei încurajează agenții economici să contribuie la decorul de sărbători # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că toate pregătirile pentru târgul de Crăciun și inaugurarea Pomului de Crăciun sunt aproape finalizate, evenimentul fiind programat pentru data de 5 decembrie. Edilul a încurajat agenții economici să își amenajeze spațiile și locațiile, astfel încât, împreună, să fie creată o atmosferă festivă și primitoare în capitală. În ultimii ani, această inițiativă a … Articolul Primăria capitalei încurajează agenții economici să contribuie la decorul de sărbători apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Mesaj pentru agenții economici: proiectele municipalității încurajează afacerile locale # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a transmis un mesaj de susținere către agenții economici, producătorii autohtoni și investitorii care își lansează afaceri în capitală. Edilul a subliniat că Proiectele promovate și implementate de Primărie încurajează tot mai mulți cetățeni să investească acasă, contribuind la dezvoltarea economiei locale și la crearea de locuri de muncă. Totodată, Ion Ceban a … Articolul Mesaj pentru agenții economici: proiectele municipalității încurajează afacerile locale apare prima dată în BreakingNews.
13:10
La 31 octombrie, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au atins nivelul de 5,141 miliarde de euro, marcând o diminuare de aproximativ 22,3 milioane euro faţă de sfârşitul lunii septembrie. Potrivit datelor oficiale, scăderea s‑a datorat în principal intervenţiilor pe piaţa valutară, în valoare de aproximativ 33 milioane de euro. De asemenea, au fost efectuate plăţi pentru serviciul datoriei publice externe … Articolul Activele oficiale de rezervă au scăzut cu circa 22 de milioane de euro într‑o lună apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, vor fi organizate ședințe operative sectoriale, prin rotație, pentru a evalua activitatea administrației locale și a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii. Responsabilii de sector vor prezenta în cadrul acestor întâlniri informații detaliate privind: proiectele deja realizate, proiectele aflate în derulare, problemele întâmpinate, dificultățile semnalate, precum … Articolul Ion Ceban: Ședințe operative sectoriale, pentru transparență și raport complet apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Apel la Guvern: clădirile abandonate din Chișinău reprezintă pericol pentru copii, măsuri urgente cerute # BreakingNews
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, generând un semnal de alarmă privind starea clădirilor abandonate din centrul capitalei. Autoritățile locale și guvernamentale sunt chemate să ia măsuri imediate pentru a preveni astfel de tragedii. Un deputat a amintit că, în trecut, clădirea a stârnit controverse și … Articolul Apel la Guvern: clădirile abandonate din Chișinău reprezintă pericol pentru copii, măsuri urgente cerute apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Cu mască pe față și‑a pus în aplicare planul: tâlhar condamnat pentru infracțiune mascată # BreakingNews
Un bărbat a fost condamnat după ce a comis o tâlhărie purtând o mască medicinală ce îi acoperea fața. În timpul faptei, inculpatul a profitat de elementul surpriză oferit de mască şi a intrat într‑un local, amenințând personalul şi solicitând predarea sumelor de bani din casă. Victima s‑a aflat în fața unei situații de stres … Articolul Cu mască pe față și‑a pus în aplicare planul: tâlhar condamnat pentru infracțiune mascată apare prima dată în BreakingNews.
Acum 8 ore
11:30
Un tânăr din capitală, care a dispărut după ce a plecat cu maşina, a fost găsit decedat. Poliţia a anunţat că victima a fost identificată şi că a fost declanşată o anchetă pentru a stabili circumstanţele exacte ale decesului. Conform primelor informaţii, autoturismul absenţei sale a fost localizat înainte de descoperirea cadavrului. La faţa … Articolul Tragedie în Chişinău: un bărbat dat dispărut cu maşina a fost descoperit mort apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Sinteza Centrul Național Anticorupție: percheziții într-un dosar de corupție şi bunuri sechestrate # BreakingNews
În cadrul unei investigaţii desfăşurate de CNA, au avut loc 18 percheziţii într-un dosar penal ce vizează trucarea licitaţiilor publice în sistemul educaţional. Sunt cercetaţi un angajat al unei direcţii municipale de învăţământ, conducători ai trei instituţii (liceală, gimnazială, preşcolară) şi mai mulţi agenţi economici. Schema de corupţie investigată presupune divizarea contractelor de achiziţii în … Articolul Sinteza Centrul Național Anticorupție: percheziții într-un dosar de corupție şi bunuri sechestrate apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliul Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, un rol de comandanţă decizională în cadrul celei mai vechi organizaţii europene în domeniul drepturilor omului şi al democraţiei. Preluarea preşedinţiei vine într-un moment geopolitic intens, în care Moldova caută să îşi fortalească parcursul european, consolidând valorile democratice, … Articolul Republica Moldova preia preşedinţia Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în BreakingNews.
Acum 12 ore
09:40
Un accident rutier grav a avut loc în municipiul Hâncești, duminică după-amiaza, când un biciclist a fost lovit în plin de un microbuz pe strada Mihai Eminescu. Victima a fost transportată de urgență la spital cu traumatisme serioase, inclusiv posibile leziuni cranio-cerebrale și comoție. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de … Articolul Biciclist grav rănit după impactul cu un microbuz în municipiul Hâncești apare prima dată în BreakingNews.
09:10
O coliziune puternică între două trenuri de pasageri a avut loc în Slovacia, provocând rănirea a zeci de persoane și panică printre pasageri. Incidentul s-a produs în apropierea localității Jablonov nad Turnou, într-o zonă unde două linii feroviare se intersectează. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție, ambulanțe și elicoptere medicale, care … Articolul Două trenuri s-au ciocnit în Slovacia: scene descrise ca „haos” de poliţie apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la ieșirea din țară, fiind acuzată de implicare într-o rețea de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, aceasta figura în baze de date ca fiind urmărită pentru recrutarea și exploatarea victimelor, iar momentul reținerii a avut loc într‑o operațiune coordonată a autorităților de frontieră. Pe parcursul … Articolul Moldoveancă reținută la frontieră, acuzată de implicare în trafic de persoane apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Compania publică Teleradio‑Moldova se află sub semnul întrebării, după ce angajați de rang superior au adus acuzații grave privind cheltuieli nejustificate, decizii abuzive și conflicte de interese în cadrul instituției. Conducerea „Moldova 1” a transmis o scrisoare oficială Parlamentului, sesizând gestionarea opacă a resurselor publice și motivarea dubioasă a unor contracte, printre care plata sumei de … Articolul Nereguli majore la Teleradio‑Moldova: cheltuieli excesive și conflicte de interese apare prima dată în BreakingNews.
17:10
În ultimele săptămâni, autorităţile din Republica Moldova au înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de tentativă de fraudă online, cu victime care au devenit ținta unor scheme sofisticate de înșelăciune. Zeci de semnalări au fost primite în noiembrie, ceea ce ridică un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea mediului digital. Fraudatorii folosesc metode variate: anunţuri … Articolul Alertă cibernetică: fraude online în creștere – victime și scheme dubioase apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Autorităţile au desfăşurat o acţiune de amploare la mai multe companii suspectate că au evitat plata impozitelor şi taxelor către stat. În total, au avut loc percheziţii la 18 adrese, vizând patru firme cu activitate economică semnificativă. Verificările au vizat documente contabile, registre de plăţi şi de venituri, precum şi sediile sociale şi adresele de … Articolul Percheziţii la 18 adrese: patru firme suspectate că au evitat plata taxelor apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova … Articolul Un pas istoric: Parlamentul European deschide birou permanent la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un incident grav a avut loc în localitatea Măgdăcești, unde un şofer a fost surprins conducând pe contrasens, punând în pericol viaţa altor participanţi la trafic. Manevra iresponsabilă a provocat reacţii rapide din partea martorilor şi autorităţilor, iar imaginile au stârnit îngrijorare privind nivelul de respect pentru regulile rutiere. Potrivit martorilor, automobilul circula cu viteză, … Articolul Scene periculoase la Măgdăcești: un şofer a condus pe contrasens apare prima dată în BreakingNews.
15:10
O tânără din Republica Moldova a fost reţinută la unul dintre punctele de trecere a frontierei, în timp ce încerca să părăsească ţara. Aceasta figura în baza de date a autorităţilor ca fiind căutată pentru infracţiunea de trafic de persoane — un semnal că organele de drept au reuşit să o identifice şi să acţioneze … Articolul Tânără căutată pentru trafic de persoane, reţinută la trecerea frontierei apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Cazul Valentinei Lazari: moarte după intervenţie — familia cere dreptate şi revizuire # BreakingNews
Familia Valentinei Lazari, tânăra de 29 de ani care a decedat la scurt timp după o intervenţie chirurgicală de micşorare a stomacului într-o clinică privată din Chişinău, contestă decizia instanţei şi acuză existenţa unor grave erori medicale. Potrivit rudelor, diagnosticul şi tratamentul au fost deficiente, ceea ce ar fi contribuit la deznodământul tragic, iar instituirea … Articolul Cazul Valentinei Lazari: moarte după intervenţie — familia cere dreptate şi revizuire apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s‑au întâlnit într‑un moment de referință pentru parcursul european al țării. În cadrul întrevederii lor, mesajul a fost unanim: Moldova a ales Europa, iar UE răspunde cu susținere completă. Sandu a subliniat că parcursul de integrare europeană al țării este unul asumat de cetățeni, iar … Articolul Maia Sandu alături de Roberta Metsola: „Moldovenii au ales Europa” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Un bărbat care a condus un vehicul aflat sub influenţa unui „cocktail” de droguri este pus sub urmărire penală. Incidentul a avut loc când patrula a observat comportamentul său la volan – deplasare haotică, reacţii întârziate, semne de consum de substanţe. În urma testării, rezultatele au confirmat prezenţa mai multor substanţe interzise în organismul conducătorului … Articolul Un bărbat pus sub urmărire penală după ce a condus drogându‑se apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor”, a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit … Articolul Oficialii UE la Chișinău: Încurajare și deschidere, dar rămân multe restanțe apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Suspiciuni la Serviciul Fiscal de Stat: peste 2 000 de companii luate la puricat pentru evaziune # BreakingNews
Autorităţile fiscale ale Republicii Moldova au demarat o amplă acţiune de verificare, vizând peste 2 000 de companiisuspectate de practici de evaziune fiscală. În cadrul acestei operaţiuni, agenţi economici din diverse sectoare — comerţ, servicii, producţie — au intrat sub lupa inspectorilor, care urmăresc identificarea veniturilor nedeclarate, facilităţilor fiscale necuvenite şi a tranzacţiilor artificiale. Conform informaţiilor preliminare, verificările … Articolul Suspiciuni la Serviciul Fiscal de Stat: peste 2 000 de companii luate la puricat pentru evaziune apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Trei șoferi prinși sub influența alcoolului sau drogurilor: pedepse și amenzi aplicate # BreakingNews
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, iar unul a fost amendat după ce au urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 4 ani de închisoare, … Articolul Trei șoferi prinși sub influența alcoolului sau drogurilor: pedepse și amenzi aplicate apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un bărbat de 31 de ani reținut după ce a încercat să evite patrula – două pachețele suspecte descoperite # BreakingNews
Un bărbat de 31 de ani a atras atenția patrulei din cadrul Inspectoratul General de Carabinieri după ce, observând echipajul pe strada Tăbăcăria Veche din Chișinău, şi‑a schimbat brusc direcția de deplasare. Îngrijoraţi de comportamentul său, carabinierii au intervenit şi au efectuat un control. În urma verificării, asupra bărbatului au fost găsite două pacheţele tip … Articolul Un bărbat de 31 de ani reținut după ce a încercat să evite patrula – două pachețele suspecte descoperite apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Scandal în stradă: soţia şoferului în stare de ebrietate s‑a năpustit cu lopata asupra oamenilor legii # BreakingNews
O intervenţie a poliţiei s‑a transformat într‑un adevărat incident după ce un şofer în stare de ebrietate a fost oprit de agenţi, iar soţia acestuia a luat atitudine violentă. Conducătorul auto a fost oprit în trafic în urma unui control obişnuit şi s‑a dovedit că era sub influenţa alcoolului. În momentul reţinerii, femeia — vizibil … Articolul Scandal în stradă: soţia şoferului în stare de ebrietate s‑a năpustit cu lopata asupra oamenilor legii apare prima dată în BreakingNews.
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # BreakingNews
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Locuitorii din Peresecina semnalează apă potabilă cu impurități — autorităţile intervin # BreakingNews
În satul Peresecina, raionul Orhei, au fost semnalate probleme grave privind calitatea apei potabile furnizate pentru uz casnic. Analizele indică prezenţa unor impurităţi şi reziduuri în apa de la robinet, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind siguranţa consumului. Locuitorii spun că apa are aspect diferit, nu este „curată” precum înainte, iar autorităţile … Articolul Locuitorii din Peresecina semnalează apă potabilă cu impurități — autorităţile intervin apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Grup infracţional din detenţie destructurat: deţinuţi acuzaţi de finanţarea reţelei „Kitaeţ” # BreakingNews
Autoritățile au desfășurat percheziții la Penitenciarul din Brănești, vizând mai mulți deținuți suspectați de implicare într-o organizație criminală denumită „Kitaeț”. Patru persoane, cu vârste între 22 și 35 de ani, sunt bănuite că au creat și condus această grupare din interiorul instituției, acumulând mijloace financiare și bunuri pentru desfășurarea activităților ilegale. Potrivit anchetei, gruparea … Articolul Grup infracţional din detenţie destructurat: deţinuţi acuzaţi de finanţarea reţelei „Kitaeţ” apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Tragedie în Capitală: O copilă, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” # BreakingNews
Poliția a fost pusă în alertă ieri-seara, după ce o copilă nu a revenit acasă de la școală. Din nefericire, după câteva ore de căutări, aceasta a fost găsită zăcând în șahta ascensorului fostului hotel „Național” din centrul Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md apropiate anchetei, victima s-a dovedit a fi o copilă în vârstă de 13 … Articolul Tragedie în Capitală: O copilă, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național” apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Familia Vicol din orașul Leova trăiește o durere imposibil de descris. Un șofer aflat în stare de ebrietate a provocat un accident rutier cumplit, în urma căruia un tată și soț iubitor și-a pierdut viața, iar soția și fiica cea mică au ajuns în stare gravă la spital. Viața celor trei fiice ale lui Andrei … Articolul Un șofer beat le-a distrus viața: Povestea unei familii care și-a pierdut tatăl apare prima dată în BreakingNews.
09:00
Scandal în Poliția ucraineană: un ofițer a dispărut cu sute de mii de dolari, apoi a fost reținut # BreakingNews
Autoritățile din Ucraina au anunțat reținerea șefului secției de poliție Darnitski din Kiev, Yuri Rîbainski, după ce acesta dispăruse împreună cu o sumă importantă de bani confiscați în cadrul unor investigații. Potrivit informațiilor oficiale, ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu a oferit nicio explicație, fapt care a declanșat o amplă operațiune de căutare. … Articolul Scandal în Poliția ucraineană: un ofițer a dispărut cu sute de mii de dolari, apoi a fost reținut apare prima dată în BreakingNews.
6 noiembrie 2025
20:40
Primăria Chișinău: peste 600 de milioane lei investiți în modernizarea instituțiilor medicale # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului medical municipal și comunității din Chișinău. Edilul i-a mulțumit pentru profesionalismul, echilibrul și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind … Articolul Primăria Chișinău: peste 600 de milioane lei investiți în modernizarea instituțiilor medicale apare prima dată în BreakingNews.
20:30
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, noul utilaj marca BOMAG, produs de compania germană BOMAG FAYAT GROUP GmbH, reprezintă un pas important în eficientizarea procesului de compactare și gestionare a deșeurilor … Articolul Chișinăul face un pas important spre un sistem eficient de gestionare a deșeurilor apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Doi bărbați au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi reluat activitatea infracțională de trafic de droguri, la scurt timp după ce au fost anterior cercetați pentru fapte similare. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi făcut parte dintr-o rețea bine organizată care distribuia substanțe narcotice în cantități … Articolul Doi bărbați plasați în arest 30 de zile după ce și-au reluat afacerea cu droguri apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Poliţiştii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea, România, efectuează cercetări în privința unui tânăr din R. Moldova care a fost depistat conducând un autoturism, deşi nu avea acest drept. Ieri, în jurul orei 03:15, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în România, un cetățean moldovean în … Articolul Un tânăr, cercetat penal după ce a prezentat la vamă un permis din Transnistria apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins de autoritățile de frontieră cu un permis de ședere fals, pe care l-ar fi cumpărat pentru a-și prelungi șederea în spațiul Uniunii Europene. Incidentul a avut loc în timpul unui control de rutină, când polițiștii de frontieră au observat nereguli în documentul … Articolul Moldovean cu permis de şedere fals – dosar penal deschis apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Analist: Moldova se confruntă cu un război hibrid care combină dezinformarea, economia şi securitatea # BreakingNews
Un expert în securitate avertizează că războiul hibrid desfășurat de Republica Moldova este „o acțiune multidimensională” care combină instrumente informaționale, economice, politice și de securitate pentru a compromite suveranitatea și parcursul european al țării. Potrivit analizei, această strategie are ca scop slăbirea structurilor statale, erosionarea încrederii publice în instituțiiși influiențarea proceselor electorale, utilizând o gamă largă de pârghii … Articolul Analist: Moldova se confruntă cu un război hibrid care combină dezinformarea, economia şi securitatea apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Mitropolia a dat în judecată o parohie din Ghidighici – „un demers ilegal“, atrage atenţia parohul # BreakingNews
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a intentat un proces în instanță împotriva Parohia Ortodoxă din Ghidighici, satul Ghidighici, cerând recunoaşterea unui drept de proprietate asupra lăcașului de cult „Acoperământul Maicii Domnului”. Parohia susține că proprietar este comunitatea enoriaşilor şi că Mitropolia nu a contribuit la întreţinerea sau restaurarea bisericii. Parohul bisericii, Maxim Melinti, a declarat că … Articolul Mitropolia a dat în judecată o parohie din Ghidighici – „un demers ilegal“, atrage atenţia parohul apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.