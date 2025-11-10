Blocaj la Curtea Supremă de Justiție: mii de dosare așteaptă soluționarea
Subiectul Zilei, 10 noiembrie 2025 17:30
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova se confruntă cu un blocaj sever din cauza lipsei de magistrați. În prezent, doar câțiva judecători gestionează mii de dosare, ceea ce creează întârzieri semnificative în soluționarea cauzelor. Volumul de muncă este extrem de ridicat, iar unele dosare mai puțin urgente au fost puse în așteptare pentru a […] Articolul Blocaj la Curtea Supremă de Justiție: mii de dosare așteaptă soluționarea apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
17:30
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova se confruntă cu un blocaj sever din cauza lipsei de magistrați. În prezent, doar câțiva judecători gestionează mii de dosare, ceea ce creează întârzieri semnificative în soluționarea cauzelor. Volumul de muncă este extrem de ridicat, iar unele dosare mai puțin urgente au fost puse în așteptare pentru a […] Articolul Blocaj la Curtea Supremă de Justiție: mii de dosare așteaptă soluționarea apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
17:00
În Chișinău continuă procesul de conectare a consumatorilor la energia termică pentru sezonul rece 2025‑2026. Până în prezent au fost racordate 3.877 de imobile, printre care blocuri locative, case particulare, instituții de învățământ și unități medicale. Printre clădirile conectate se numără grădinițe, școli, licee și universități, dar și agenți economici. Procedura presupune depunerea unei solicitări de […] Articolul Peste 3.800 de imobile din Chișinău conectate la energia termică apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
16:20
Un tânăr care urma să călătorească către Dublin a fost reținut de autoritățile vamale de la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce bagajul său de cală a fost găsit conținând un număr mare de pachete de ţigări nedeclarate. În timpul verificării, el a ales coridorul verde „nimic de declarat”, însă controlul suplimentar a scos la iveală […] Articolul Un tânăr pornit spre Dublin, prins cu valiza plină de ţigări nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:50
Scandal la Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit demis după acuzații de comportament nepotrivit # Subiectul Zilei
Într-o decizie rară, Biserica Ortodoxă Rusă a dispus demiterea unui mitropolit de rang înalt în urma unui scandal care a implicat atât comportament nepotrivit, cât și acuzații de implicare în jocuri de noroc. Mitropolitul fusese identificat ca fiind pasionat de poker și ca folosindu-se de poziția sa pentru avantaje personale, ceea ce a atras atenția […] Articolul Scandal la Biserica Ortodoxă Rusă: un mitropolit demis după acuzații de comportament nepotrivit apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
15:00
„Business” de numere furate: hoţ din Bender fură plăcuţe, cere răscumpărare şi e cercetat penal # Subiectul Zilei
Un bărbat din Bender a fost pus sub cercetare penală după ce ar fi furat plăcuţele de înmatriculare ale mai multor autovehicule şi le-a folosit pentru a şantaja proprietarii. În loc să le returneze gratuit, inculpatul le solicita bani pentru restituirea numerelor, transformând furtul într-un model de extorcare. Concret, proprietarii maşinilor se trezeau dimineaţa fără […] Articolul „Business” de numere furate: hoţ din Bender fură plăcuţe, cere răscumpărare şi e cercetat penal apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
O străină a fost reținută de autoritățile vamale ale Republicii Moldova după ce a fost prinsă încercând să scoată ilegal din țară peste 45.000 de dolari americani. Incidentul s-a produs pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controlului de securitate pentru un zbor spre Baku. Potrivit informațiilor preliminare, femeia a ascuns banii în bagajul personal și nu […] Articolul Autoritățile vamale au dejucat o tentativă de contrabandă cu valută străină apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Guvernul Republicii Moldova urmează să denunţe mai multe acorduri semnate anterior în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI), într‑un demers ce reflectă schimbarea orientării politice externe a ţării. Decizia vizează documente care, după evaluarea instituţiilor statului, şi‑au pierdut relevanţa sau chiar sunt considerate contrare intereselor naţionale. Printre acordurile care urmează să fie reziliate se numără şi […] Articolul Guvernul Republicii Moldova va denunţa mai multe acorduri semnate în cadrul CSI apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
13:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, vor fi organizate ședințe operative sectoriale, prin rotație, pentru a evalua activitatea administrației locale și a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii. Responsabilii de sector vor prezenta în cadrul acestor întâlniri informații detaliate privind: proiectele deja realizate, proiectele aflate în derulare, problemele întâmpinate, dificultățile semnalate, precum […] Articolul Ion Ceban: Ședințe operative sectoriale, pentru transparență și raport complet apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a transmis un mesaj de susținere către agenții economici, producătorii autohtoni și investitorii care își lansează afaceri în capitală. Edilul a subliniat că Proiectele promovate și implementate de Primărie încurajează tot mai mulți cetățeni să investească acasă, contribuind la dezvoltarea economiei locale și la crearea de locuri de muncă. Totodată, Ion Ceban a […] Articolul Ion Ceban: Primăria Chișinău susține antreprenorii și investițiile autohtone apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că toate pregătirile pentru târgul de Crăciun și inaugurarea Pomului de Crăciun sunt aproape finalizate, evenimentul fiind programat pentru data de 5 decembrie. Edilul a încurajat agenții economici să își amenajeze spațiile și locațiile, astfel încât, împreună, să fie creată o atmosferă festivă și primitoare în capitală. În ultimii ani, această inițiativă a […] Articolul Pregătiri de Crăciun în Chișinău: orașul va străluci în perioada sărbătorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Rezerva valutară a Republicii Moldova se reduce la 5,14 miliarde €, în urma retragerilor și plăţilor externe # Subiectul Zilei
La 31 octombrie, activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au atins nivelul de 5,141 miliarde de euro, marcând o diminuare de aproximativ 22,3 milioane euro faţă de sfârşitul lunii septembrie. Potrivit datelor oficiale, scăderea s‑a datorat în principal intervenţiilor pe piaţa valutară, în valoare de aproximativ 33 milioane de euro. De asemenea, au fost efectuate plăţi pentru serviciul datoriei publice externe […] Articolul Rezerva valutară a Republicii Moldova se reduce la 5,14 miliarde €, în urma retragerilor și plăţilor externe apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Apel la Guvern: clădirile abandonate din Chișinău reprezintă pericol pentru copii, măsuri urgente cerute # Subiectul Zilei
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, generând un semnal de alarmă privind starea clădirilor abandonate din centrul capitalei. Autoritățile locale și guvernamentale sunt chemate să ia măsuri imediate pentru a preveni astfel de tragedii. Un deputat a amintit că, în trecut, clădirea a stârnit controverse și […] Articolul Apel la Guvern: clădirile abandonate din Chișinău reprezintă pericol pentru copii, măsuri urgente cerute apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un bărbat a fost condamnat după ce a comis o tâlhărie purtând o mască medicinală ce îi acoperea fața. În timpul faptei, inculpatul a profitat de elementul surpriză oferit de mască şi a intrat într‑un local, amenințând personalul şi solicitând predarea sumelor de bani din casă. Victima s‑a aflat în fața unei situații de stres […] Articolul Tâlhărie într‑o mască medicinală: bărbatul condamnat după ce‑și acoperise fața apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
11:30
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliul Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, un rol de comandanţă decizională în cadrul celei mai vechi organizaţii europene în domeniul drepturilor omului şi al democraţiei. Preluarea preşedinţiei vine într-un moment geopolitic intens, în care Moldova caută să îşi fortalească parcursul european, consolidând valorile democratice, […] Articolul Republica Moldova preia preşedinţia Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Grindă în sistemul educaţional: CNA efectuează 18 percheziţii şi instituie sechestru pe bunuri # Subiectul Zilei
În cadrul unei investigaţii desfăşurate de CNA, au avut loc 18 percheziţii într-un dosar penal ce vizează trucarea licitaţiilor publice în sistemul educaţional. Sunt cercetaţi un angajat al unei direcţii municipale de învăţământ, conducători ai trei instituţii (liceală, gimnazială, preşcolară) şi mai mulţi agenţi economici. Schema de corupţie investigată presupune divizarea contractelor de achiziţii în […] Articolul Grindă în sistemul educaţional: CNA efectuează 18 percheziţii şi instituie sechestru pe bunuri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Un tânăr din capitală, care a dispărut după ce a plecat cu maşina, a fost găsit decedat. Poliţia a anunţat că victima a fost identificată şi că a fost declanşată o anchetă pentru a stabili circumstanţele exacte ale decesului. Conform primelor informaţii, autoturismul absenţei sale a fost localizat înainte de descoperirea cadavrului. La faţa locului […] Articolul Tânărul dispărut din capitală, găsit decedat — ce transmite poliţia apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
09:30
O coliziune puternică între două trenuri de pasageri a avut loc în Slovacia, provocând rănirea a zeci de persoane și panică printre pasageri. Incidentul s-a produs în apropierea localității Jablonov nad Turnou, într-o zonă unde două linii feroviare se intersectează. La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție, ambulanțe și elicoptere medicale, care au […] Articolul Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri s-au ciocnit, zeci de răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Un accident rutier grav a avut loc în municipiul Hâncești, duminică după-amiaza, când un biciclist a fost lovit în plin de un microbuz pe strada Mihai Eminescu. Victima a fost transportată de urgență la spital cu traumatisme serioase, inclusiv posibile leziuni cranio-cerebrale și comoție. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de ambulanță, […] Articolul Grav accident la Hâncești: biciclist spulberat de un microbuz apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
02:30
O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane # Subiectul Zilei
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la ieșirea din țară, fiind acuzată de implicare într-o rețea de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, aceasta figura în baze de date ca fiind urmărită pentru recrutarea și exploatarea victimelor, iar momentul reținerii a avut loc într‑o operațiune coordonată a autorităților de frontieră. Pe parcursul investigației […] Articolul O femeie din Moldova, prinsă la ieșirea din țară în dosar de trafic de ființe umane apare prima dată în Subiectul Zilei.
7 noiembrie 2025
17:40
Teleradio‑Moldova în vizor: acuzații de management defectuos și lipsă de transparență # Subiectul Zilei
Compania publică Teleradio‑Moldova se află sub semnul întrebării, după ce angajați de rang superior au adus acuzații grave privind cheltuieli nejustificate, decizii abuzive și conflicte de interese în cadrul instituției. Conducerea „Moldova 1” a transmis o scrisoare oficială Parlamentului, sesizând gestionarea opacă a resurselor publice și motivarea dubioasă a unor contracte, printre care plata sumei de […] Articolul Teleradio‑Moldova în vizor: acuzații de management defectuos și lipsă de transparență apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
În ultimele săptămâni, autorităţile din Republica Moldova au înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de tentativă de fraudă online, cu victime care au devenit ținta unor scheme sofisticate de înșelăciune. Zeci de semnalări au fost primite în noiembrie, ceea ce ridică un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea mediului digital. Fraudatorii folosesc metode variate: anunţuri […] Articolul Tot mai multe tentative de fraudă online: zeci de cazuri raportate în noiembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Control amplu la mai multe companii: patru firme bănuite de neplata impozitelor, descindere la 18 adrese # Subiectul Zilei
Autorităţile au desfăşurat o acţiune de amploare la mai multe companii suspectate că au evitat plata impozitelor şi taxelor către stat. În total, au avut loc percheziţii la 18 adrese, vizând patru firme cu activitate economică semnificativă. Verificările au vizat documente contabile, registre de plăţi şi de venituri, precum şi sediile sociale şi adresele de domiciliu […] Articolul Control amplu la mai multe companii: patru firme bănuite de neplata impozitelor, descindere la 18 adrese apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […] Articolul Biroul Parlamentului European în R. Moldova își lansează oficial activitatea apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Un incident grav a avut loc în localitatea Măgdăcești, unde un şofer a fost surprins conducând pe contrasens, punând în pericol viaţa altor participanţi la trafic. Manevra iresponsabilă a provocat reacţii rapide din partea martorilor şi autorităţilor, iar imaginile au stârnit îngrijorare privind nivelul de respect pentru regulile rutiere. Potrivit martorilor, automobilul circula cu viteză, […] Articolul Pe contrasens la Măgdăcești: manevră riscantă surprinsă în trafic apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
O tânără din Republica Moldova a fost reţinută la unul dintre punctele de trecere a frontierei, în timp ce încerca să părăsească ţara. Aceasta figura în baza de date a autorităţilor ca fiind căutată pentru infracţiunea de trafic de persoane — un semnal că organele de drept au reuşit să o identifice şi să acţioneze […] Articolul O moldoveancă prinsă în flagrant la frontieră, acuzată de trafic de fiinţe umane apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Familia Valentinei Lazari, tânăra de 29 de ani care a decedat la scurt timp după o intervenţie chirurgicală de micşorare a stomacului într-o clinică privată din Chişinău, contestă decizia instanţei şi acuză existenţa unor grave erori medicale. Potrivit rudelor, diagnosticul şi tratamentul au fost deficiente, ceea ce ar fi contribuit la deznodământul tragic, iar instituirea […] Articolul Familia Lazari acuză erori medicale şi contesta hotărârea instantei apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s‑au întâlnit într‑un moment de referință pentru parcursul european al țării. În cadrul întrevederii lor, mesajul a fost unanim: Moldova a ales Europa, iar UE răspunde cu susținere completă. Sandu a subliniat că parcursul de integrare europeană al țării este unul asumat de cetățeni, iar sprijinul […] Articolul Sprijin european pentru Moldova: Sandu și Metsola construiesc punți spre UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un bărbat care a condus un vehicul aflat sub influenţa unui „cocktail” de droguri este pus sub urmărire penală. Incidentul a avut loc când patrula a observat comportamentul său la volan – deplasare haotică, reacţii întârziate, semne de consum de substanţe. În urma testării, rezultatele au confirmat prezenţa mai multor substanţe interzise în organismul conducătorului […] Articolul Şofer cercetat penal pentru conducere sub influenţa unui cocktail de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Ion Ceban: „Sprijinul european este important, dar realitatea trebuie prezentată clar” # Subiectul Zilei
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere și acest ajutor”, a spus primarul Chișinăului. Totuși, Ceban a atras atenția că, în toate întâlnirile și discuțiile, nu doar cele publice unde se transmit […] Articolul Ion Ceban: „Sprijinul european este important, dar realitatea trebuie prezentată clar” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale: peste 2 000 de firme verificate de Fisc # Subiectul Zilei
Autorităţile fiscale ale Republicii Moldova au demarat o amplă acţiune de verificare, vizând peste 2 000 de companiisuspectate de practici de evaziune fiscală. În cadrul acestei operaţiuni, agenţi economici din diverse sectoare — comerţ, servicii, producţie — au intrat sub lupa inspectorilor, care urmăresc identificarea veniturilor nedeclarate, facilităţilor fiscale necuvenite şi a tranzacţiilor artificiale. Conform informaţiilor preliminare, verificările […] Articolul Acțiune amplă împotriva evaziunii fiscale: peste 2 000 de firme verificate de Fisc apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare, iar unul a fost amendat după ce au urcat la volan în stare de ebrietate alcoolică sau narcotică. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat de 32 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu […] Articolul În stare de ebrietate alcoolică sau narcotică la volan: Trei șoferi, sancționați apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un bărbat de 31 de ani a atras atenția patrulei din cadrul Inspectoratul General de Carabinieri după ce, observând echipajul pe strada Tăbăcăria Veche din Chișinău, şi‑a schimbat brusc direcția de deplasare. Îngrijoraţi de comportamentul său, carabinierii au intervenit şi au efectuat un control. În urma verificării, asupra bărbatului au fost găsite două pacheţele tip „zip‑lock” […] Articolul Comportamentul suspect l‑a dat de gol: un bărbat prins cu droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
O intervenţie a poliţiei s‑a transformat într‑un adevărat incident după ce un şofer în stare de ebrietate a fost oprit de agenţi, iar soţia acestuia a luat atitudine violentă. Conducătorul auto a fost oprit în trafic în urma unui control obişnuit şi s‑a dovedit că era sub influenţa alcoolului. În momentul reţinerii, femeia — vizibil […] Articolul Tânără beată atacă poliţiştii cu lopata după ce soţul ei a fost prins la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Subiectul Zilei
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola Articolul LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
În municipiul Chișinău, aproape 2 800 de copii refugiaţi din Ucraina sunt înscrişi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Din aceştia, aproximativ 1 774 de elevi frecventează 56 de şcoli, dintre care 246 sunt în clasa întâi. Dintre cei 246 de începători, 42 sunt în clase cu predare în limba română, iar ceilalţi 205, în clase cu predare în limba rusă. În plus, în 59 de grădiniţe din Capitală […] Articolul La Chişinău învaţă 2 800 de copii refugiaţi din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Autoritățile au desfășurat percheziții la Penitenciarul din Brănești, vizând mai mulți deținuți suspectați de implicare într-o organizație criminală denumită „Kitaeț”. Patru persoane, cu vârste între 22 și 35 de ani, sunt bănuite că au creat și condus această grupare din interiorul instituției, acumulând mijloace financiare și bunuri pentru desfășurarea activităților ilegale. Potrivit anchetei, gruparea ar […] Articolul Percheziţii la Penitenciarul nr. 18 Brăneşti: vizată organizaţia „Kitaeţ” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurată o expoziție impresionantă dedicată designului japonez contemporan, intitulată „Japanese Design Today 100”. Evenimentul aduce în prim-plan 100 de obiecte de design care ilustrează perfecțiunea estetică, funcționalitatea și inovația specifice Japoniei moderne. Expoziția reunește creații din 13 categorii diferite – de la mobilier, echipamente electronice și […] Articolul Designul japonez contemporan, o lecție de inovație și estetică la Muzeul Național apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Familia Vicol din orașul Leova trăiește o durere imposibil de descris. Un șofer aflat în stare de ebrietate a provocat un accident rutier cumplit, în urma căruia un tată și soț iubitor și-a pierdut viața, iar soția și fiica cea mică au ajuns în stare gravă la spital. Viața celor trei fiice ale lui Andrei […] Articolul Un șofer beat le-a distrus viața: Povestea unei familii care și-a pierdut tatăl apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Șef de poliție din Kiev, acuzat că a furat bani confiscați, prins în regiunea Rivne # Subiectul Zilei
Autoritățile din Ucraina au anunțat reținerea șefului secției de poliție Darnitski din Kiev, Yuri Rîbainski, după ce acesta dispăruse împreună cu o sumă importantă de bani confiscați în cadrul unor investigații. Potrivit informațiilor oficiale, ofițerul nu s-a prezentat la serviciu și nu a oferit nicio explicație, fapt care a declanșat o amplă operațiune de căutare. […] Articolul Șef de poliție din Kiev, acuzat că a furat bani confiscați, prins în regiunea Rivne apare prima dată în Subiectul Zilei.
6 noiembrie 2025
20:40
Investiții și recunoștință: Chișinăul onorează profesioniștii din sistemul medical municipal # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului medical municipal și comunității din Chișinău. Edilul i-a mulțumit pentru profesionalismul, echilibrul și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, subliniind că activitatea […] Articolul Investiții și recunoștință: Chișinăul onorează profesioniștii din sistemul medical municipal apare prima dată în Subiectul Zilei.
20:30
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei, Ion Ceban, noul utilaj marca BOMAG, produs de compania germană BOMAG FAYAT GROUP GmbH, reprezintă un pas important în eficientizarea procesului de compactare și gestionare a deșeurilor […] Articolul Primăria Capitalei investește în tehnologie germană pentru un oraș mai curat apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic din Hâncești, în plină desfășurare # Subiectul Zilei
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație”, implementat de ADR Centru, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, din sursele FNDRL. „Împreună cu reprezentanții Primăriei minicipiului Hâncești, cu responsabilul tehnic și antreprenorul, am discutat despre provocările apărute pe parcurs și […] Articolul Lucrările de amenajare a luncii râului Cogâlnic din Hâncești, în plină desfășurare apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:10
Poliţiştii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Oancea, România, efectuează cercetări în privința unui tânăr din R. Moldova care a fost depistat conducând un autoturism, deşi nu avea acest drept. Ieri, în jurul orei 03:15, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pe sensul de intrare în România, un cetățean moldovean în […] Articolul Un tânăr, cercetat penal după ce a prezentat la vamă un permis din Transnistria apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Un cetățean al Republicii Moldova este cercetat penal după ce a fost prins de autoritățile de frontieră cu un permis de ședere fals, pe care l-ar fi cumpărat pentru a-și prelungi șederea în spațiul Uniunii Europene. Incidentul a avut loc în timpul unui control de rutină, când polițiștii de frontieră au observat nereguli în documentul […] Articolul Document fals descoperit la frontieră: moldovean cercetat penal apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Un expert în securitate avertizează că războiul hibrid desfășurat de Republica Moldova este „o acțiune multidimensională” care combină instrumente informaționale, economice, politice și de securitate pentru a compromite suveranitatea și parcursul european al țării. Potrivit analizei, această strategie are ca scop slăbirea structurilor statale, erosionarea încrederii publice în instituțiiși influiențarea proceselor electorale, utilizând o gamă largă de pârghii […] Articolul Expert: Războiul hibrid împotriva Moldovei este o ofensivă multidimensională apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Rafinărie majoră din Volgograd lovită de atac cu drone — Ucraina revendică impactul asupra 5‑6% din capacitatea de rafinare a Rusiei # Subiectul Zilei
Un complex rafinărie petrolieră din regiunea Volgograd, controlat de compania rusă Lukoil, a fost lovit de atacuri cu drone atribuite forţelor ucrainene. Conform surselor militare de la Kiev, complexul rafinăriei, care procesează anual circa 15‑16 milioane de tone de ţiţei — aproximativ 5‑6% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei — a fost vizat în noaptea […] Articolul Rafinărie majoră din Volgograd lovită de atac cu drone — Ucraina revendică impactul asupra 5‑6% din capacitatea de rafinare a Rusiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Adolescenţi de 13 şi 15 ani reţinuţi după furtul unui Mercedes – urmărit de poliţie până la impact # Subiectul Zilei
Doi minori, de 13 şi 15 ani, originari din raioanele Edineţ şi Orhei, au fost reţinuţi de poliţie după ce au sustras un automobil Mercedes dintr‑un garaj din Capitală. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc în noaptea precedentă. Conform datelor preliminare, minorul de 15 ani s‑a urcat la volanul maşinii evaluate la […] Articolul Adolescenţi de 13 şi 15 ani reţinuţi după furtul unui Mercedes – urmărit de poliţie până la impact apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Dispută juridică între Mitropolie și comunitatea din Ghidighici: cine pierde biserica? # Subiectul Zilei
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a intentat un proces în instanță împotriva Parohia Ortodoxă din Ghidighici, satul Ghidighici, cerând recunoaşterea unui drept de proprietate asupra lăcașului de cult „Acoperământul Maicii Domnului”. Parohia susține că proprietar este comunitatea enoriaşilor şi că Mitropolia nu a contribuit la întreţinerea sau restaurarea bisericii. Parohul bisericii, Maxim Melinti, a declarat că […] Articolul Dispută juridică între Mitropolie și comunitatea din Ghidighici: cine pierde biserica? apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
O şoferiţă a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile în urma unui accident grav care a avut loc în jurisdicţia municipiului Comrat. Aceasta a lovit un copil de aproximativ trei ani şi o femeie pe trotuar, după ce, potrivit investigaţiilor preliminare, ar fi încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Victima […] Articolul Accident în Comrat: copil grav rănit, şoferiţa plasată în arest preventiv apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Organizația criminală „Machena” lovită dur: 25 de ani de închisoare pentru șeful grupării # Subiectul Zilei
Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare. Sentința survine după ce dosarul, instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), demonstra implicarea acestuia într‑o crimă comisă în 2008, în care o autoritate criminală rivală a fost asasinată în incinta unui penitenciar de regim închis. Instanța a […] Articolul Organizația criminală „Machena” lovită dur: 25 de ani de închisoare pentru șeful grupării apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.