Traficul aerian din Moldova explodează: țara noastră, printre liderii Europei de Est

14:20

Construcția Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cunoscută și ca Linia Independenței Energetice, a ajuns la un nivel de realizare de peste 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de aproape 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, dintre care 505 deja montați, iar 150 de […] Articolul Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de final: peste 90% din proiect este realizat apare prima dată în Bani.md.