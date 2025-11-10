Direcții prioritare în cooperarea cu BERD, discutate la Guvern: finanțarea fermierilor și securitatea energetică
Radio Moldova, 10 noiembrie 2025 16:20
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri va constitui o nouă direcție prioritară în cooperarea dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Măsura vine să completeze proiectele de modernizare a sistemelor de irigare și are drept scop stimularea productivității și creșterea rezilienței sectorului agricol, unul dintre pilonii economiei naționale.
• • •
Acum 5 minute
16:40
Securitatea energetică a Europei nu este amenințată, deocamdată, de sancțiunile impuse companiei Lukoil: Măsuri de sprijin pentru R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Europeană analizează potențialele efecte ale sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii companiei ruse Lukoil, măsuri care ar putea afecta aprovizionarea cu petrol în mai multe state din regiune, inclusiv Republica Moldova. Oficialii europeni afirmă că, deocamdată, nu există semne privind o amenințare imediată la adresa securității energetice, dar subliniază că situația este atent monitorizată, mai ales în contextul sezonului rece.
Acum 30 minute
16:20
Sporirea accesului la finanțare pentru fermieri va constitui o nouă direcție prioritară în cooperarea dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Măsura vine să completeze proiectele de modernizare a sistemelor de irigare și are drept scop stimularea productivității și creșterea rezilienței sectorului agricol, unul dintre pilonii economiei naționale.
Acum o oră
16:10
Republica Moldova găzduiește mii de solicitanți de azil. Cei mai mulți sunt din Ucraina și Siria # Radio Moldova
Forțați de conflicte armate sau de alte dificultăți care le pun în pericol viața și siguranța, mii de oameni din diferite țări au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, găsindu-și adăpost în Republica Moldova. În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a înregistrat 2.160 de cereri de azil.
16:10
Premierul Munteanu, așteptat la două evenimente majore care vor avea loc la Bruxelles: Forumul privind Extinderea UE și Summitul European de Business # Radio Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se va afla, la începutul săptămânii viitoare, în capitala Belgiei, unde va participa la două evenimente europene de anvergură dedicate viitorului Uniunii Europene și consolidării parteneriatului economic continental. Vizita lui Alexandru Munteanu la Bruxelles va fi prima de la învestirea sa în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova.
Acum 2 ore
15:40
Capitala rămâne în continuare fără buget aprobat: consilierii municipali se acuză reciproc de blocaj # Radio Moldova
Activitatea Consiliului Municipal Chișinău (CMC) a fost din nou blocată, după ce o parte dintre consilieri nu s-au prezentat luni, 10 noiembrie, la ședința planificată. Mai exact, la ședință nu au venit consilierii municipali ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) și ai Partidului Comuniștilor, fapt ce a împiedicat continuarea examinării ordinii de zi a ședinței CMC începute încă pe 15 octombrie.
15:20
Angajată a unei instituții de creditare nebancară din Chișinău, forțată să dea toți banii din casă unui tip care a atacat-o cu o armă # Radio Moldova
Și-a pus o mască chirurgicală pe față, a intrat într-o instituție de creditare nebancară din sectorul centru al municipiul Chișinău și a cerut toți banii, îndreptând spre o angajată un obiect asemănător unei arme.
15:20
Recunoaștere franceză pentru literatura din R. Moldova: Emilian Galaicu-Păun a primit Ordinul Artelor și Literelor, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale ale Franței # Radio Moldova
Scriitorul și redactorul-șef al Editurii Cartier, Emilian Galaicu-Păun, a fost decorat de Guvernul Franței cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (L’Ordre des Arts et des Lettres), una dintre cele mai înalte distincții culturale ale Republicii Franceze. Anunțul a fost făcut de Cartier, care a transmis un mesaj de felicitare pentru cei doi redactori ai editurii distinși recent - Emilian Galaicu-Păun și Lucia Țurcanu, critic literar, decorată de Președinția Republicii Moldova cu Medalia „Mihai Eminescu”.
15:10
Irigare extinsă și subvenții în avans – priorități pentru dezvoltarea agriculturii. Irigare pe 35.000 de hectare în 2026 # Radio Moldova
Agricultura rămâne coloana vertebrală a economiei Republicii Moldova, dar și unul dintre sectoarele cele mai vulnerabile. Guvernul Munteanu s-a angajat să investească în tehnologiile verzi și să extindă sistemele de irigare pe o suprafață de cel puțin 50.000 de hectare, împreună cu o deschidere mai mare pentru valorificarea oportunităților oferite de piața europeană.
Acum 4 ore
14:40
Schimbare în conducerea Comisiei de Vetting: avocatul Andrei Bivol preia conducerea, după retragerea lui Scott Bales # Radio Moldova
Comisia de Evaluare a Judecătorilor (cunoscută și ca Comisia de Vetting) și-a desemnat o nouă echipă de conducere. În urma unui vot unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte, a fost ales președinte al Comisiei, iar în funcția de vicepreședinte a fost desemnat Marcel van de Wetering, membru internațional.
13:50
În mai multe regiuni ale Rusiei a fost lansată o campanie de recrutare a voluntarilor în unități care vor fi implicate în protejarea obiectivelor critice, scrie ziarul Kommersant, citat de BBC News.
13:50
Scumpiri: creșteri semnificative de prețuri la unele produse alimentare, în octombrie # Radio Moldova
Prețurile medii de consum au înregistrat, în luna octombrie 2025, o creștere de 0.6% față de luna septembrie și de 5.6% în comparație cu începutul anului curent. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), inflația anuală a ajuns la 7%.
13:50
Portarul Emil Tîmbur a fost convocat la echipa națională de fotbal a Republicii Moldova # Radio Moldova
Convocare de urgență la echipa națională de fotbal în Republicii Moldova. În vederea partidelor cu Italia și Israelul, portarul Victor Străistari este accidentat, iar selecționerul Lilian Popescu a apelat la Emil Tîmbur. După meciul Sheriff-ului cu Petrocub, Străistari a acuzat probleme medicale și nu a putut onora convocarea pentru ulimele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026.
13:30
Componența Comisiei naționale pentru integrare europeană, actualizată: decret semnat de Maia Sandu # Radio Moldova
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.
13:30
Start pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă, în Chișinău: Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie # Radio Moldova
Municipiul Chișinău a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, iar inaugurarea Pomului de Crăciun, a Târgul tradițional și a iluminatului festiv va avea loc pe 5 decembrie, a anunțat primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe 10 noiembrie.
13:20
Lista membrilor Comisiei naționale pentru integrare europeană a fost actualizată. Un decret în acest sens a fost semnat luni, 10 septembrie, de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care deține și funcția de președintă a Comisiei.
13:10
Manchester City a câștigat derby-ul etapei a 11-a a primei divizii engleze de fotbal cu FC Liverpool. Pe teren propriu, „citadinii” au surclasat campioana în exercițiu cu scorul de 3:0. Gazdele au început meciul cu toate motoarele turate și deja în minutul 11 au beneficiat de un penalty, pe care însă atacantul Erling Braut Haaland l-a ratat. Norvegianul s-a revanșat peste 18 minute, când a izbutit, totuși, să deschidă scorul. Apoi, pe finalul primei reprize, Nico González a dublat avantajul echipe sale.
13:10
„Economisirea înseamnă libertate, nu constrângere” – Guvernatoarea BNM încurajează un comportament financiar responsabil # Radio Moldova
Economisirea nu trebuie tratată a o constrângere, ci ca un pas către libertate. Sugestia aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu. În podcastul „Sensul banilor”, oficiala a menționat că un comportament financiar responsabil este necesar să fie menținut inclusiv în timpul unei perioade marcate de scumpiri și incertitudine.
13:00
Premierul Alexandru Munteanu va efectua joi, 13 noiembrie, o vizită la București, România. Aceasta este prima vizită oficială peste hotare, după învestirea noului Guvern pe 31 octombrie.
12:50
O familie de la Briceni crește peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative # Radio Moldova
O familie din raionul Briceni a transformat pasiunea pentru plante într-o adevărată afacere de suflet. Familia Dobuleac produce peste o mie de soiuri de copaci fructiferi, arbuști și plante decorative – de la meri și peri tradiționali până la specii exotice precum smochinul, kiwi sau kaki.
Acum 6 ore
12:40
12:30
Șofer sub influența substanțelor psihotrope, prins cu droguri de un milion de lei la intrarea în Bălți # Radio Moldova
Droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei au fost depistate de oamenii legii la intrarea în municipiul Bălți. Substanțele interzise erau transportate într-un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani din Chișinău, anunță poliția.
12:20
12:20
Directorul Expert-Grup: „R. Moldova NU mai este în recesiune!”. Expertul dezaprobă „mesajele de isterie” lansate în spațiul public # Radio Moldova
Republica Moldova nu este în recesiune, chiar dacă creșterea Produsului Intern Brut este modestă – de doar 1.1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Adrian Lupușor, directorul Expert-Grup, organizație specializată în cercetări economice, atenționează în legătură cu o interpretare eronată a datelor în spațiul public.
12:10
Cetățenii continuă să depună cereri pentru a beneficia de sprijin financiar din partea statului pentru cheltuielile la energie în sezonul rece 2025 - 2026. Până în prezent, pe platforma compesatii.gov.md au fost înregistrate 391.229 de cereri, comunică Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
12:00
Thriller în Superliga românească de fotbal: Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat, scor 3:3 # Radio Moldova
Meci spectaculos în Superliga românească de fotbal. În ultima partidă a etapei a 16-a, Hermannstadt Sibiu și FCSB au remizat cu scorul de 3:3. Bucureștenii au început cu toate motoarele turate și a deschis scorul foarte rapid: deja în minutul 4 senegalezul Mamadou Thiam a înscris din pasa italianului Juri Cisotti. Discipolii lui Marius Măldărășanu nu au acuzat șocul și au restabilit egalitatea în minutul 26 prin Aurelian Chițu.
11:50
Drumul spre UE – afaceri mai puternice, economie mai competitivă: experiențe relatate de antreprenori # Radio Moldova
Drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană este perceput nu doar ca o decizie politică, ci ca o investiție într-un viitor sigur, prosper și pașnic. Integrarea europeană înseamnă, totodată, atragerea de investiții care stimulează economia și creează noi oportunități de dezvoltare pentru mediul de afaceri. Transformările prin care trec întreprinderile moldovenești în acest proces au fost prezentate la emisiunea „Vector European”, difuzată la Moldova 1.
11:40
Edilul capitalei îi cere Guvernului măsuri urgente pentru securizarea clădirilor abandonate din Chișinău # Radio Moldova
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, îi cere Guvernului să identifice soluții concrete, în comun cu autoritățile locale, pentru securizarea accesului în clădirile abandonate de pe teritoriul capitalei. Solicitarea a fost lansată luni, 10 noiembrie, de la ședința Primăriei capitalei, în contextul unei noi tragedii produse în clădirea fostului hotel „Național”, aflată în paragină - o adolescentă de 13 ani a murit, săptămâna trecută, după ce ar fi căzut de la înălțime.
11:20
Finală cu suspans în campionatul de snooker al Republicii Moldova. Andrei Ciobanu l-a învins pe Ilie Chisleacov cu 4:2 în meciul decisiv și a cucerit al 6-lea său titlu național. Partida a fost echilibrată până la un moment dat, după 4 frame-uri scorul fiind egal, 2:2, însă pe final Ciobanu a fost mai bun, și-a dominat adversarul și și-a adjudecat victoria.
10:50
R. Moldova va construi încă trei noi linii electrice care ne vor interconecta cu România și Ucraina # Radio Moldova
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina, pentru a-și consolida independența energetică și a-și integra viitoarele capacități de energie regenerabilă în rețeaua europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurate recent la Atena, unde au participat oficiali din SUA și Europa.
Acum 8 ore
10:40
10:40
Locuitorii Comratului se vor bucura în curând de un scuar modern: proiect realizat cu sprijinul Germaniei # Radio Moldova
Datorită sprijinului Germaniei, cetățenii din Comrat vor avea curând un nou scuar modern în fața primăriei, conceput pentru relaxare, socializare și petrecerea timpului liber. Designul, ales împreună cu locuitorii, va transforma zona într-un spațiu verde atractiv și primitor pentru toate generațiile.
10:30
10:30
Servicii de taximetrie, prestate ilegal în capitală: amenzi de peste 28 de mii de lei # Radio Moldova
Prestau ilegal servicii de taximetrie în Chișinău sau nu utilizau echipamente de casă și control. Șaptesprezece persoane care prestau servicii în domeniul transportului de pasageri, în regim de taxi, au fost amendate pentru nereguli depistate de autoritățile responsabile.
10:20
Revista presei internaționale // Rusia poate deschide al doilea front din cauza eșecurilor militare în Ucraina; Blocajul administrativ din SUA se apropie de final # Radio Moldova
Presa internațională comentează impasul în care a ajuns procesul de pace din Ucraina din cauza condițiilor inacceptabile impuse de Moscova. Mai multe publicații dezvăluie soluțiile de a sprijini financiar Ucraina prin garantarea unui credit european, precum și eforturile României și Bulgariei de a evita efectele noilor sancțiuni americane asupra rafinăriilor Lukoil. Alte teme majore reflectate de presa străină vizează incidentele cu drone deasupra unei centrale nucleare din Belgia, reluarea activității guvernului american după un blocaj istoric și debutul conferinței ONU privind clima în Brazilia.
10:20
10:10
Momentul în care febra la copii devine urgență medicală: semnele periculoase la care părinții trebuie să fie atenți # Radio Moldova
În plin sezon al virozelor și răcelilor, tot mai mulți părinți se confruntă cu episoade de febră la copii. Deși temperaturile crescute pot speria mamele, medicii atrag atenția că, în cele mai multe cazuri, febra reprezintă o reacție normală a organismului în lupta cu infecțiile virale. Esențial este ca micuții să fie hidratați corespunzător și monitorizați atent, pentru a depista la timp eventualele semne de agravare.
10:00
Revista presei // R. Moldova va merge separat de Ucraina în procesul de aderare la UE # Radio Moldova
În atenția presei este interviul oferit în exclusivitate postului PRO TV Chișinău, de către președinta Parlamentului European, Roberta Mezola. Mai multe publicații comentează între timp posibilitatea introducerii vizelor pentru țări din CSI, un proiect în acest sens, aflat pe agenda Guvernului, provocând un val de discuții în mediul online.
09:40
„Haos” în Slovacia: încă două trenuri s-au ciocnit, la mai puțin de o lună de la un accident similar # Radio Moldova
Două trenuri s-au ciocnit, duminică-seară, 9 noiembrie, în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunțat Guvernul de la Bratislava. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 de kilometri nord de capitala Bratislava, în momentul coliziunii, conform autorităților.
09:30
„Dacă una nu rodește, alta aduce venit”: un fermier din Valea Perjei și-a organizat afacerea ca să nu iasă niciodată în pierdere # Radio Moldova
Nicolae Ciobanu din satul Valea Perjei, raionul Taraclia, practică agricultura de aproape 50 de ani. De-a lungul timpului, acesta a construit o gospodărie modernă, adaptată la condițiile actuale. Pentru a reduce riscul pierderilor cauzate de schimbările climatice sau de fluctuațiile prețurilor, agricultorul din sudul R. Moldova a extins gama de plante pe care le cultivă. De asemenea, a investit în tehnică agricolă modernă.
09:20
R. Moldova – un nou mandat la președinția Comitetului de Miniștri al CoE | Popșoi: „Angajament ferm față de valorile europene” # Radio Moldova
Republica Moldova va prelua pe 14 septembrie, la Strasbourg, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CoE). Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat că pentru țara noastră „este o onoare, dar și o mare responsabilitate”.
09:00
Delegație a Comisiei de la Veneția, la Chișinău: discuții despre reforma procuraturii și consolidarea luptei anticorupție # Radio Moldova
O delegație a Comisiei de la Veneția efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 10–11 noiembrie, în contextul elaborării avizului comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei privind inițiativa de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO).
09:00
RAPORT | Moldova 1, în top 3 al televiziunilor din țară: audiența a crescut cu peste 21% în ultimul an # Radio Moldova
Audiența televiziunii publice din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025 - cu 21.3% față de anul precedent, iar Moldova 2 a înregistrat o relansare clară a audienței începând din trimestrul al treilea al anului curent. Totodată, Postul Moldova 1 s-a menținut stabil în top 3 al televiziunilor, iar „Mesager”-ul este cel mai urmărit buletin de știri din R. Moldova, a declarat Andrei Zapșa, directorul general adjunct al Companiei „Teleradio-Moldova”, responsabil de televiziune, la ultima ședință a Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD) al instituției.
Acum 12 ore
08:40
Comisara europeană Marta Kos, din nou la Chișinău pentru discuții privind progresele Republicii Moldova # Radio Moldova
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, este așteptată la Chișinău pentru o vizită de lucru de două zile, în perioada 10–11 noiembrie, potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
08:30
Raport: Rusia a creat o rețea de agenți și infractori pentru un război hibrid împotriva Europei # Radio Moldova
Rusia a creat o rețea de agenți pentru un război hibrid împotriva UE. În ea sunt strâns legate instituțiile de stat și lumea interlopă. La această concluzie au ajuns experții organizației analitice neguvernamentale GLOBSEC și ai Centrului Internațional pentru Combaterea Terorismului (ICCT), într-un raport comun intitulat „Rețeaua criminal-teroristă a Rusiei: criminalitatea ca instrument al războiului hibrid în Europa”, citat de DW.
07:30
Vot decisiv la Washington: Senatul SUA susține proiectul de lege care ar pune capăt celui mai lung blocaj guvernamental din ultimii ani # Radio Moldova
Guvernul federal al Statelor Unite ar putea fi redeschis în curând, după ce Senatul a aprobat duminică, 9 noiembrie, un prim vot procedural asupra unui proiect de lege menit să pună capăt celei mai lungi blocări administrative din ultimii ani, scrie Reuters.
07:20
Danemarca deține până la sfârșitul anului președinția rotativă a Uniunii Europene, iar pentru mulți a putut fi o surpriză că un guvern social-democrat, cum este cel condus de Mette Frederiksen, a luat măsuri care limitează strict migrația.
Acum 24 ore
22:10
Danemarca va interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani. Cu toate acestea, părinților li se va permite să facă excepții în cazul copiilor de până la 13 ani pentru a accesa anumite platforme. Decizia a fost luată din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de sănătatea mintală a tinerilor. Guvernul de la Copenhaga a propus un set de măsuri din 14 puncte privind modul unei protejări mai bune a minorilor în mediul online.
22:00
Over 26,000 citizens and 35 public institutions in the Republic of Moldova have benefited from more efficient public services over the past four years, thanks to support from the “EU4Moldova: Local Communities” Program. More than 300 vulnerable families have been connected to modern water, sewage, and energy networks. The program's results were recently presented at an event attended by the implementation teams and beneficiaries.
21:50
Un tânăr din Rusia a sărit dintr-un tren pentru a evita înrolarea în armată. Trenul pleca din Rusia spre Kaliningrad, trecând prin Belarus și Lituania fără oprire. După ce a sărit din mers, tânărul a fugit în Finlanda, unde a cerut azil, iar acum se teme că va fi repatriat. El a acordat, recent, primul interviu jurnaliștilor de la Current Time, în care a explicat de ce a fugit și ce s-a întâmplat după ce a sărit din tren.
21:30
Peste 26 de mii de cetățeni și 35 de instituții publice din Republica Moldova au beneficiat, în ultimii patru ani, de servicii publice mai eficiente, datorită sprijinului oferit prin Programul „EU4Moldova: Comunități Locale”. Mai mult de 300 de familii vulnerabile au fost conectate la rețele moderne de apă, canalizare și energie. Rezultatele programului au fost prezentate recent în cadrul unui eveniment, la care au participat echipele de implementare și beneficiarii.
