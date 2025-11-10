Peste 3 800 de imobile din Chișinău sunt deja conectate la energia termică 

10:00

Oficialii din domeniul energiei din Ucraina avertizează că țara se va confrunta cu pene de curent mai frecvente în această iarnă decât în sezoanele anterioare. Potrivit companiei de stat din sectorul energetic, citată de publicația „Adevărul Economic”, situația este deja dificilă, deși temperaturile scăzute nu au început încă. „Înghețurile nu au început încă, iar generația […] Articolul VIDEO Ucraina se confruntă cu noi pene de curent în pragul iernii, după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în Realitatea.md.