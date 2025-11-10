Un tânăr pornit spre Dublin, prins cu valiza plină de ţigări nedeclarate

16:00

Doi minori, de 13 şi 15 ani, originari din raioanele Edineţ şi Orhei, au fost reţinuţi de poliţie după ce au sustras un automobil Mercedes dintr‑un garaj din Capitală. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, a avut loc în noaptea precedentă. Conform datelor preliminare, minorul de 15 ani s‑a urcat la volanul maşinii evaluate la […] Articolul Adolescenţi de 13 şi 15 ani reţinuţi după furtul unui Mercedes – urmărit de poliţie până la impact apare prima dată în Subiectul Zilei.