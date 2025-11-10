Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini

12:40

Moldovenii investesc masiv în valori mobiliare de stat. În primele cinci zile ale emisiunii curente, desfășurate prin platforma eVMS.md între 3 și 12 noiembrie, au fost înregistrate investiții în valoare de 12 082 100 lei, prin 300 de tranzacții realizate de 247 de investitori. Majoritatea resurselor au fost direcționate către obligațiuni pe trei ani, cu […] Articolul Moldovenii cumpără la greu valori mobiliare de stat: peste 12 milioane de lei, investiți în 5 zile apare prima dată în Bani.md.