Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini
Bani.md, 10 noiembrie 2025 16:20
Sugerează variante mai scandalaose de titluri Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe […] Articolul Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
16:20
Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini # Bani.md
Sugerează variante mai scandalaose de titluri Artur Mija și-a început activitatea în instituțiile publice în 2019, când a fost numit consilier în cabinetul premierului. La numire, funcționarul declara venituri puțin peste 147.000 de lei, obținute urmare a activității în Asociații Obștești în anul 2018. În 6 ani, funcționarul a deschis și a închis mai multe […] Articolul Averea lui Mija, în ritm turbo! A crescut mai repde decât economia: apartamente, dividende și mașini apare prima dată în Bani.md.
16:20
Fiscul a restituit 116 milioane lei din TVA și a încasat 36 milioane de lei de la datornici # Bani.md
Peste 116 milioane de lei au fost returnate contribuabililor sub formă de TVA, în perioada 3–7 noiembrie 2025. Restituirea sumelor TVA din buget s-a făcut de către Serviciul Fiscal de Stat în baza a 70 de decizii. În aceeași perioadă, prin executarea silită au fost încasate peste 36 milioane de lei de la contribuabilii restanțieri, […] Articolul Fiscul a restituit 116 milioane lei din TVA și a încasat 36 milioane de lei de la datornici apare prima dată în Bani.md.
Acum o oră
16:00
Moldova se numără printre țările cu cea mai mare dependență de numerar, arată un clasament internațional bazat pe datele Forex.se, care analizează 123 de economii din lume. Potrivit vizualizării, 80% dintre tranzacțiile zilnice din Republica Moldova sunt efectuate cu bani fizici, ceea ce plasează țara în rândul economiilor în care numerarul rămâne dominant în viața […] Articolul Moldova, mai „cash” decât Africa! 80% din tranzacții încă se fac cu bani gheață apare prima dată în Bani.md.
Acum 2 ore
15:20
Veniturile încasate la bugetul de stat din administrarea Serviciului Vamal au depășit 33,4 miliarde de lei în perioada ianuarie–octombrie 2025, arată datele oficiale. Suma este cu 2,09 miliarde de lei mai mare (+6,7%) decât în aceeași perioadă a anului 2024, ceea ce confirmă o evoluție pozitivă a fluxurilor comerciale și fiscale. Cea mai mare parte […] Articolul Carburanții au umplut bugetul! Statul „trăiește” din benzină și motorină apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
14:40
SUA susțin extinderea Coridorului de Gaze cu participarea Moldovei și promit GNL american accesibil # Bani.md
SUA salută eforturile țărilor din Europa de Sud-Est de a-și consolida securitatea energetică și de a reduce dependența de resursele rusești. Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina au făcut pași importanți în acest sens, prin semnarea unui nou acord între operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale, care vizează extinderea Coridorului Vertical de Gaze […] Articolul SUA susțin extinderea Coridorului de Gaze cu participarea Moldovei și promit GNL american accesibil apare prima dată în Bani.md.
13:40
Macroul devine un lux: prețul ajunge la peste 300 lei/kg din cauza reducerii cotelor UE la pescuit # Bani.md
Prețul la macrou a urcat brusc în rețelele de supermarketuri din Moldova, de la aproximativ 140 de lei/kg la peste 300 de lei/kg, ca urmare a reducerii cotelor Uniunii Europene pentru pescuitul anumitor specii de pește, inclusiv macrou, pentru sezonul 2025/2026. Directorul Ocean Fish, Vadim Budaca, a explicat pentru Logos Press că, încă din vară, […] Articolul Macroul devine un lux: prețul ajunge la peste 300 lei/kg din cauza reducerii cotelor UE la pescuit apare prima dată în Bani.md.
13:10
Sindicatele cer majorarea salariului minim până la 8050 lei: Demersul, transmis premierului # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a înaintat astăzi un demers prin care solicită stabilirea salariului minim în cuantum de 8050 de lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2026. Solicitarea este adresată premierului Alexandru Munteanu, ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, și ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit CNSM, această măsură este necesară pentru […] Articolul Sindicatele cer majorarea salariului minim până la 8050 lei: Demersul, transmis premierului apare prima dată în Bani.md.
13:10
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria anunță noi reguli privind circulația rutieră, intrate în vigoare și aplicabile tuturor conducătorilor auto care nu au domiciliul în Bulgaria – inclusiv cetățenilor moldoveni, chiar și celor cu dublă cetățenie moldo-română. Conform noilor reglementări, amenzile rutiere trebuie achitate imediat, la locul constatării contravenției. Plata se va efectua exclusiv cu card […] Articolul Teroare rutieră în Bulgaria. Moldovenii care nu plătesc amenda rămân pe loc fără mașină apare prima dată în Bani.md.
12:50
Directorul Expert-Grup, Adrian Lupușor, critică valul de știri și declarații din ultimele zile care au anunțat că Republica Moldova ar fi intrat în recesiune economică. Într-o postare publică, acesta a catalogat informațiile drept „false” sau „interpretări eronate”, îndemnând mass-media și liderii de opinie să se informeze din surse oficiale înainte de a lansa mesaje alarmiste. […] Articolul Moldova, tigru economic! Lupușor confirmă: am avut o creștere de 1,1% apare prima dată în Bani.md.
Acum 6 ore
12:10
Un nou clasament privind PIB-ul pe cap de locuitor în Europa evidențiază diferențe majore între țările din Vest și statele din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova și Ucraina. Potrivit datelor prezentate pentru anul 2025, Republica Moldova înregistrează un PIB de doar 8.300 de dolari, în timp ce Ucraina coboară la 6.300 de dolari, unul […] Articolul Harta disperării economice! Moldova și Ucraina în zona roșie a sărăciei apare prima dată în Bani.md.
11:50
Patru bănci moldovenești se mențin în topul celor mai mari 100 de instituții financiare din Europa de Sud-Est # Bani.md
Patru bănci moldovenești se regăsesc în clasamentul SEE Top 100 Banks 2024, realizat de SeeNews, care include cele mai mari instituții financiare din Europa de Sud-Est, în funcție de activele totale la 31 decembrie 2024. Este vorba despre Maib (locul 40), Moldindconbank (locul 54), Victoriabank (locul 78) și OTP Bank (locul 84). Față de anul […] Articolul Patru bănci moldovenești se mențin în topul celor mai mari 100 de instituții financiare din Europa de Sud-Est apare prima dată în Bani.md.
11:30
Moldovenii se grăbesc să profite de „Ajutor la contor”: peste 391 000 de cereri s-au depus în prima săptămână # Bani.md
În prima săptămână de la lansarea programului „Ajutor la contor”, 391 229 de cetățeni și-au depus cererile pentru a beneficia de compensații, dintre care 200 989 au primit asistență directă de la registratori – asistenți sociali sau specialiști CUPS. Despre aceasta a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Instituția precizează că termenul limită pentru depunerea […] Articolul Moldovenii se grăbesc să profite de „Ajutor la contor”: peste 391 000 de cereri s-au depus în prima săptămână apare prima dată în Bani.md.
11:20
În Chișinău există cinci Centre pentru tineri, primul, cel din sectorul Ciocana, a fost deschis în 2019, urmat de ample investiții. Acesta se află pe strada Petru Zadnipru 3/2 și are circa 5.000 de beneficiari lunar. Pe teritoriul centrului a fost amenajat scuarul tinerilor, fiind instalat mobilier urban, un foișor, o scenă, mese pentru tenis, […] Articolul Centrul Municipal de Tineret Chișinău – spațiu sigur și prietenos pentru adolescenți apare prima dată în Bani.md.
11:10
Poliția, Cancelaria și ANP, printre instituțiile care cumpără carburanți de la Lukoil: cât s-a plătit în 2025 # Bani.md
În acest an, instituțiile publice din Republica Moldova au cheltuit peste 125 de milioane de lei pentru achiziționarea de benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil”, conform datelor analizate de IPN pe platformele de achiziții publice. Printre beneficiarii principali se numără Inspectoratul General al Poliției, Agenția Națională pentru […] Articolul Poliția, Cancelaria și ANP, printre instituțiile care cumpără carburanți de la Lukoil: cât s-a plătit în 2025 apare prima dată în Bani.md.
Acum 8 ore
10:40
Prețurile medii de consum au crescut cu 0,6% în luna octombrie 2025 față de septembrie. Inflația de la începutul anului a ajuns la 5,6%, iar comparativ cu octombrie 2024 prețurile sunt mai mari cu 7%, ceea ce indică o accelerare constantă a scumpirilor în economie, arată datele Biroului Național de Statistică. Creșterea din octombrie a […] Articolul Tăvălugul scumpirilor continuă! Inflația a urcat la 7% în octombrie apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să întărească rețeaua energetică regională și să faciliteze integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată săptămâna trecută la Atena, potrivit […] Articolul Moldova intră în liga mare a energiei! Junghietu aruncă noi cabluri peste Prut apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova se confruntă cu o scădere dramatică a efectivelor de porci: numărul animalelor este cu aproape 30% mai mic față de anul trecut, după ce două dintre cele mai mari complexe zootehnice din țară au fost afectate de pesta porcină africană. Deși repopularea a început, procesul este lent, dificil, iar despăgubirile încă nu au […] Articolul Dezastru în ferme! Moldova a pierdut 30% din efectivele de porci într-un singur an apare prima dată în Bani.md.
10:10
Șoc economic la Beijing. Exporturile Chinei au intrat pe minus, tensiunile cu SUA mușcă din economie # Bani.md
Exporturile Chinei au înregistrat în octombrie o scădere de 1,1%, marcând primul declin din aprilie, când Statele Unite au introdus noi tarife „în cinstea Zilei Eliberării”, în contextul escaladării tensiunilor comerciale dintre cele două țări. Datele publicate de Administrația Vamală chineză arată că, în pofida unui armistițiu temporar între Washington și Beijing, efectele negative asupra […] Articolul Șoc economic la Beijing. Exporturile Chinei au intrat pe minus, tensiunile cu SUA mușcă din economie apare prima dată în Bani.md.
10:00
Un tânăr a făcut avere profitând de războiul din Ucraina. Cum a câştigat peste 250 de milioane de dolari # Bani.md
În doar doi ani și jumătate, un tânăr german a reușit ceea ce mulți traderi de pe piețele internaționale de energie nu ating într-o viață. Christopher Eppinger, în vârstă de 31 de ani, a transformat turbulențele provocate de războiul din Ucraina într-o oportunitate uriașă, acumulând profituri personale de peste 250 de milioane de dolari. Povestea […] Articolul Un tânăr a făcut avere profitând de războiul din Ucraina. Cum a câştigat peste 250 de milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
09:50
Căile Ferate din Moldova (CFM) au confirmat pentru BANI.MD suspendarea temporară a circulației trenului Chișinău–Iași din motive tehnice. Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrâns, doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică. Întrebați cât va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că suspendarea curselor din zilele de luni, marți, miercuri și […] Articolul CFM în comă tehnică! Trenul Chișinău–Iași circulă doar 3 zile pe săptămână apare prima dată în Bani.md.
09:40
America paralizată!” Senatul încearcă cu disperare să pună capăt shutdown-ului de 40 de zile # Bani.md
Criza politică de la Washington dă semne de deblocare după 40 de zile de paralizie guvernamentală. Senatul Statelor Unite a votat duminică, într-o procedură cheie, avansarea unui proiect de lege menit să pună capăt shutdown-ului federal, care a afectat milioane de americani, a întârziat plățile de ajutor alimentar și a creat haos în transportul aerian […] Articolul America paralizată!” Senatul încearcă cu disperare să pună capăt shutdown-ului de 40 de zile apare prima dată în Bani.md.
09:40
Taximetriștii care desfășoară activități ilegale în regim taxi au fost sancționați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în urma unor controale comune cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), desfășurate în perioada 4–7 noiembrie 2025 în municipiul Chișinău. Acțiunile au vizat atât persoanele fizice care activează ocazional, cât și […] Articolul Taximetriști fantomă: Fiscul a sancționat 10 șoferi și a ridicat plăcuțele acestora apare prima dată în Bani.md.
Ieri
10:10
Samsung intră în jocul banilor: pregătește un card de credit în SUA, rival direct pentru Apple Card # Bani.md
Gigantul sud-coreean Samsung intenționează să lanseze un card de credit propriu în Statele Unite, în parteneriat cu banca britanică Barclays, intrând astfel în competiție directă cu Apple pe piața americană a serviciilor financiare pentru consumatori, scrie The Wall Street Journal. Potrivit surselor publicației, Samsung și Barclays se află în negocieri avansate privind lansarea noului produs […] Articolul Samsung intră în jocul banilor: pregătește un card de credit în SUA, rival direct pentru Apple Card apare prima dată în Bani.md.
10:00
Fără diasporă, Moldova s-ar prăbuși economic! Un leu din șapte din buget vine de la cei plecați # Bani.md
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” realizat de IDIS „Viitorul”, numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar […] Articolul Fără diasporă, Moldova s-ar prăbuși economic! Un leu din șapte din buget vine de la cei plecați apare prima dată în Bani.md.
09:50
România este foarte aproape de a prelua controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești, singura ieșire maritimă a Republicii Moldova la Dunăre, aflată la granița cu județul Galați. Anunțul a fost făcut de ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, într-un interviu pentru DCNews. „Suntem acum în discuții și pentru achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Este foarte […] Articolul Giurgiulești, miza de aur dintre Galați și Moldova: România pregătește preluarea portului apare prima dată în Bani.md.
09:40
Floarea-soarelui, noul „aur negru” al Moldovei. Trei companii domină piața și dictează prețurile # Bani.md
Exporturile de floarea-soarelui din Republica Moldova au atins în perioada iulie–octombrie 2025 cel mai înalt nivel din istorie, atât ca volum, cât și ca valoare, arată o analiză a economistului Iurie Rija. După o campanie agricolă reușită și o cerere regională în creștere, producătorii moldoveni au reușit să valorifice 154 mii tone de semințe în […] Articolul Floarea-soarelui, noul „aur negru” al Moldovei. Trei companii domină piața și dictează prețurile apare prima dată în Bani.md.
09:40
Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc? Cvadruplare a exporturilor, dar fabricile abia respiră # Bani.md
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau semne de revenire după un an de stagnare, arată analiza economistului Iurie Rija. În perioada iulie–octombrie 2025, din țară au fost exportate 18 520 tone de ulei, de aproape patru ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 (4 796 tone). Deși evoluția arată o […] Articolul Cine stoarce profitul din uleiul moldovenesc? Cvadruplare a exporturilor, dar fabricile abia respiră apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Rusia recurge la alcool pentru a salva piața de combustibil: benzină cu etanol în loc de petrol # Bani.md
Autoritățile ruse intenționează să permită utilizarea alcoolului etilic în producția de benzină, pe fondul penuriei de combustibil cauzate de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor. Potrivit agenției Interfax, Ministerul de Finanțe al Federației Ruse a elaborat modificări la Codul Fiscal care prevăd zero acciz pentru alcoolul etilic denaturat folosit în producerea benzinei AI-92, scrie TheMoscowTimes. […] Articolul Rusia recurge la alcool pentru a salva piața de combustibil: benzină cu etanol în loc de petrol apare prima dată în Bani.md.
11:40
BNM „arde” valută pentru stabilitatea leului. Rezervele au coborât la 5,14 miliarde de euro # Bani.md
La data de 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au constituit 5,14 miliarde euro, potrivit datelor publicate de instituție. Suma este în scădere cu 22,26 milioane euro comparativ cu nivelul de 5,16 miliarde euro înregistrat la 30 septembrie 2025. BNM precizează că diminuarea activelor oficiale de rezervă a […] Articolul BNM „arde” valută pentru stabilitatea leului. Rezervele au coborât la 5,14 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
11:40
Averile înghețate ale Kremlinului, transformate în muniție pentru Kiev. SUA dau undă verde # Bani.md
Statele Unite ale Americii susțin pe deplin inițiativa Uniunii Europene privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei și intensificarea presiunii asupra Moscovei. Informația a fost confirmată de o sursă a agenției Reuters, familiarizată cu discuțiile dintre Washington și Bruxelles. Potrivit sursei, administrația americană consideră că măsura ar consolida eforturile comune ale Occidentului de a […] Articolul Averile înghețate ale Kremlinului, transformate în muniție pentru Kiev. SUA dau undă verde apare prima dată în Bani.md.
11:30
În peste 17 ani de activitate, compania Azamet a parcurs un drum impresionant — de la un mic magazin de familie din Cazaclia, raionul Ceadîr-Lunga, la un grup de companii care distribuie peste 50 de branduri internaționale și deține propria linie de producție. Astăzi, Azamet este membră a Asociației Europene a Distribuitorilor și Producătorilor (ESMA), […] Articolul Azamet, povestea unei afaceri moldovenești care a cucerit piața europeană de distribuție apare prima dată în Bani.md.
11:20
Deputatul Radu Marian laudă „drumul penal” de la Leova-Bumbăta: Un proiect ingineresc complex # Bani.md
Deputatul PAS, Radu Marian, a reacționat public la criticile și acuzațiile care planează asupra proiectului rutier Leova–Bumbăta — un proiect pentru care Procuratura Anticorupție a deschis încă din 2023 un dosar penal privind posibile nereguli în execuție și finanțare. „Am fost la Leova, unde am vizitat pentru prima dată proiectul Leova–Bumbăta. Falsurile și manipulările despre […] Articolul Deputatul Radu Marian laudă „drumul penal” de la Leova-Bumbăta: Un proiect ingineresc complex apare prima dată în Bani.md.
11:20
BNM „arde” valută pentru stabilitatea leului. Rezervele au coboarât la 5,14 miliarde de euro # Bani.md
La data de 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au constituit 5,14 miliarde euro, potrivit datelor publicate de instituție. Suma este în scădere cu 22,26 milioane euro comparativ cu nivelul de 5,16 miliarde euro înregistrat la 30 septembrie 2025. BNM precizează că diminuarea activelor oficiale de rezervă a […] Articolul BNM „arde” valută pentru stabilitatea leului. Rezervele au coboarât la 5,14 miliarde de euro apare prima dată în Bani.md.
11:00
Trump îi oferă o „pauză” lui Orbán: SUA amână sancțiunile pentru petrolul și gazul rusesc al Ungariei # Bani.md
După întrevederea de vineri dintre preşedintele american Donald Trump şi premierul ungar Viktor Orbán, Statele Unite au fost de acord să nu aplice imediat sancţiuni secundare împotriva continuării livrărilor de petrol şi gaze ruse către Ungaria, scrie REUTERS. În declaraţia de după întâlnire, Orbán a afirmat că Trump “a decis” ca sancţiunile să nu fie […] Articolul Trump îi oferă o „pauză” lui Orbán: SUA amână sancțiunile pentru petrolul și gazul rusesc al Ungariei apare prima dată în Bani.md.
7 noiembrie 2025
18:10
Noi rute transfrontaliere de gaze: Moldova și alte 4 state cer aprobarea până în aprilie 2026 # Bani.md
Operatorii de transport gaze DESFA S.A. (Grecia), Bulgartransgaz EAD (Bulgaria), Transgaz SA (România), Vestmoldtransgaz SRL (Republica Moldova), Gas TSO of Ukraine (Ucraina) împreună cu ICGB AD, operatorul independent al Interconectorului Grecia-Bulgaria au semnat o scrisoare comună prin care solicită autorităților naționale de reglementare aprobarea lansării a două noi produse de capacitate transfrontalieră – Ruta 2 […] Articolul Noi rute transfrontaliere de gaze: Moldova și alte 4 state cer aprobarea până în aprilie 2026 apare prima dată în Bani.md.
17:40
Incaso, una dintre cele mai importante companii specializate în gestiunea creanțelor din Republica Moldova, a devenit membru cu drepturi depline al FENCA – Federația Europeană a Asociațiilor Naționale de Colectare a Creanțelor. Prin această afiliere, clienții Incaso pot beneficia de soluții moderne și practici conforme cu standardele europene. Totodată, compania își reafirmă rolul de promotor […] Articolul Incaso a devenit membru FENCA și aduce noi beneficii clienților din Moldova apare prima dată în Bani.md.
17:00
Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, deschisă la Palas Iași: 50 de companii și-au expus produsele # Bani.md
50 de companii moldovenești și-au prezentat produsele și serviciile în cadrul unei expoziții, lansate vineri, 7 noiembrie, la Palas Iași, care a adus în prim-plan vinuri, textile, produse alimentare procesate, obiecte de artizanat și alte produse reprezentative pentru economia moldovenească. În cadrul acesteia a fost organizat și Forumul de Afaceri România – Republica Moldova, dedicat […] Articolul Expoziția „Republica Moldova Prezintă”, deschisă la Palas Iași: 50 de companii și-au expus produsele apare prima dată în Bani.md.
16:30
Peste 586 de mii de pasageri au tranzitat în luna octombrie Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în creștere cu 42,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, echivalentul a peste 175 de mii pasageri în plus. Potrivit administrației aerogarei, cele mai solicitate destinații au fost Istanbul, Sharm el-Sheikh, București, Antalya, Paris, Barcelona și Larnaca, […] Articolul Transportul aerian, luat cu asalt de moldoveni. Care sunt cele mai solicitate destinații apare prima dată în Bani.md.
16:20
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilitățile producătorilor și comercianților # Bani.md
Principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA) au fost prezentate astăzi de Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, în cadrul unui atelier destinat agenților economici. Pentru ca SDA să poată fi lansat, prima etapă constă în desemnarea Administratorului sistemului, entitatea care va gestiona mecanismul și va urmări respectarea […] Articolul Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: responsabilitățile producătorilor și comercianților apare prima dată în Bani.md.
16:00
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai inegale economii din Europa de Est, potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, realizat de IDIS „Viitorul”. Datele analizate arată că cei mai bogați 20% dintre cetățeni dețin peste 42% din totalul veniturilor naționale, în timp ce cei mai săraci 20% trebuie să se descurce […] Articolul Cei mai bogați moldoveni controlează 42% din veniturile țării, cei mai săraci au doar 7% apare prima dată în Bani.md.
15:50
Almir.md redefinește segmentul premium cu dormitoare de design realizate integral la comandă # Bani.md
Imaginează-ți că intri într-un dormitor care pare desprins dintr-un hotel de cinci stele. Lumină caldă, texturi fine, tăblie înaltă tapițată cu stofă moale, iar patul – atât de perfect încât parcă te invită să te arunci în el. Fiecare colț e atent gândit, nimic nu e întâmplător. Acum imaginează-ți că acel dormitor nu e într-un […] Articolul Almir.md redefinește segmentul premium cu dormitoare de design realizate integral la comandă apare prima dată în Bani.md.
15:40
La coada Europei. Productivitatea muncii în Moldova, printre cele mai mici de pe continent # Bani.md
Republica Moldova are una dintre cele mai scăzute niveluri de productivitate a muncii din Europa, ceea ce afectează direct competitivitatea economiei și capacitatea de creștere pe termen lung, arată studiul „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova”, realizat de IDIS Viitorul. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, în 2023 valoarea producției create în Republica Moldova […] Articolul La coada Europei. Productivitatea muncii în Moldova, printre cele mai mici de pe continent apare prima dată în Bani.md.
14:20
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de final: peste 90% din proiect este realizat # Bani.md
Construcția Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cunoscută și ca Linia Independenței Energetice, a ajuns la un nivel de realizare de peste 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de aproape 99%. Toate cele 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, dintre care 505 deja montați, iar 150 de […] Articolul Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău, aproape de final: peste 90% din proiect este realizat apare prima dată în Bani.md.
14:00
Sancțiunile americane și seceta din Ucraina au umflat piața: floarea-soarelui la prețuri record în Moldova # Bani.md
Sezonul agricol 2025/26 a început cu tensiuni pe piața oleaginoaselor, după ce recolta de floarea-soarelui a scăzut în Ucraina și Uniunea Europeană, principalele regiuni producătoare din bazinul Mării Negre. Potrivit unei analize semnate de economistul Iurie Rija, declinul de producție a dus la un dezechilibru global și la scumpiri accentuate ale semințelor și uleiului de […] Articolul Sancțiunile americane și seceta din Ucraina au umflat piața: floarea-soarelui la prețuri record în Moldova apare prima dată în Bani.md.
13:50
Lukoil pleacă, statul intră în joc: Moldova vrea să preia depozitul de carburanți de la aeroport al companiei ruse # Bani.md
Republica Moldova poartă discuții continue cu România și Bulgaria, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele care operează pe Aeroportul Internațional Chișinău, a anunțat Ministerul Energiei într-un comunicat oficial. Potrivit instituției, autoritățile de la Chișinău au decis să intervină rapid pentru a evita orice perturbare în alimentarea […] Articolul Lukoil pleacă, statul intră în joc: Moldova vrea să preia depozitul de carburanți de la aeroport al companiei ruse apare prima dată în Bani.md.
13:50
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS „Fulger” din cadrul IGP, au desfășurat o amplă operațiune de percheziții la patru agenți economici bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei. Potrivit datelor preliminare, companiile vizate activează […] Articolul Operațiunea carton! Patru firme, suspectate că au furat statul cu 2,2 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
13:00
După impunerea sancțiunilor americane împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft, piața carburanților din Republica Moldova a înregistrat scumpir continue. Potrivit datelor publicate de ANRE, prețurile maxime de referință la carburanți au crescut constant între 24 octombrie și 7 noiembrie 2025, perioadă care a coincis cu escaladarea efectelor sancțiunilor asupra lanțurilor regionale de aprovizionare cu produse […] Articolul Efectul sancțiunilor Lukoil! Benzina trece de 23 lei, motorina urcă la 20,66 apare prima dată în Bani.md.
12:50
„Păpușa Kremlinului” cedează! Gunvor renunță la preluarea Lukoil după veto-ul Washingtonului # Bani.md
Grupul elvețian Gunvor și-a retras oferta pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil, inclusiv a celor din România și Republica Moldova, după ce Departamentul Trezoreriei SUA a catalogat compania drept „păpușa Kremlinului” și a refuzat să aprobe tranzacția. Decizia vine la doar o săptămână după ce Lukoil acceptase propunerea de vânzare către Gunvor, care intenționa să […] Articolul „Păpușa Kremlinului” cedează! Gunvor renunță la preluarea Lukoil după veto-ul Washingtonului apare prima dată în Bani.md.
12:40
Moldovenii cumpără la greu valori mobiliare de stat: peste 12 milioane de lei, investiți în 5 zile # Bani.md
Moldovenii investesc masiv în valori mobiliare de stat. În primele cinci zile ale emisiunii curente, desfășurate prin platforma eVMS.md între 3 și 12 noiembrie, au fost înregistrate investiții în valoare de 12 082 100 lei, prin 300 de tranzacții realizate de 247 de investitori. Majoritatea resurselor au fost direcționate către obligațiuni pe trei ani, cu […] Articolul Moldovenii cumpără la greu valori mobiliare de stat: peste 12 milioane de lei, investiți în 5 zile apare prima dată în Bani.md.
12:30
„Regele roboților” devine și cel mai bine plătit om din lume! Musk, pachet salarial record de 1 trilion de dolari # Bani.md
Elon Musk a obținut joi aprobarea acționarilor pentru cel mai mare pachet salarial din istoria corporativă globală, evaluat la până la 1.000 de miliarde de dolari. Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale anuale a Tesla, desfășurată la fabrica companiei din Austin, Texas, unde Musk a urcat pe scenă în aplauzele investitorilor și… însoțit […] Articolul „Regele roboților” devine și cel mai bine plătit om din lume! Musk, pachet salarial record de 1 trilion de dolari apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.