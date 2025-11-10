Secretar în concediu, înlocuitor fără împuterniciri. Mai mulți consilieri acuză Primăria de blocarea activității CMC

Secretar în concediu, înlocuitor fără împuterniciri. Mai mulți consilieri acuză Primăria de blocarea activității CMC

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md