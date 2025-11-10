Sala cu Orgă prezintă Festivalul Internațional de Muzică „J.S. Bach” la a XIV-a ediție
10 noiembrie 2025
În perioada 14–27 noiembrie, Sala cu Orgă invită publicul la Festivalul Internațional de Muzică „J.S. Bach”, ajuns la cea de-a XIV-a ediție. Agenda ediției din acest an propune patru concerte cu invitați internaționali din Franța, Germania, Spania, Cuba, România și Republica Moldova. 14 noiembrie – Recital de orgă, Vincent Dubois /Franța Deschiderea festivalului va fi [...]
• • •
Peste 23 de mii de persoane au atins vârsta de 100 de ani în Italia, iar această „performanță” este pusă pe seama alimentației, dar și a ritmului vieții, scrie The Guardian. Numărul persoanelor din Italia care trăiesc până la 100 de ani a ajuns la peste 23.500, iar 2.000 din ele au împlinit această vârstă doar [...]
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food îți propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul propus pentru săptămâna 10-16 noiembrie. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. [...]
Republica Moldova se numără printre top zece cele mai dinamice destinații turistice europene, anunță Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Potrivit datelor recente publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism), în prima jumătate a anului 2025, țara a înregistrat o creștere de 62% a sosirilor internaționale de turiști față de perioada pre-pandemică (2019), [...]
Într-o lume în care suntem tot mai mult conștienți că excesul de zahăr ne face rău, îndulcitorii au devenit o alegere sănătoasă. Nutriționista Tania Fântână explică pentru G4Food care sunt top 3 cei mai utilizați și siguri îndulcitori, ce proveniență au, cum se metabolizează în corp, la ce preparate îi putem utiliza fără efecte adverse, [...]
Eleanor și Lyle Gittens, un cuplu din Miami, au doborât un record mondial, fiind declarați cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume, după 83 de ani de mariaj, scrie The Guardian. Eleanor Gittens, în vârstă de 107 ani, și Lyle Gittens, de 108 ani, din Miami, s-au cunoscut la un meci de baschet în 1941. [...]
Pe lângă faptul că este foarte simplu de preparat, orezul cu lapte de cocos mai este și foarte aromat. Asezonat cu fructe, acest preparat devine delicat, cu note exotice, ce oferă energie suficientă pentru câteva ore. O rețetă adaptată o propune migros.ch. Ingrediente pentru 4 porții de orez cu lapte de cocos 400 ml lapte [...]
Pentru mulți părinți, ora cinei se transformă într-o adevărată provocare: farfurii împinse, plângeri și negocieri nesfârșite. Experiența poate fi însă mult mai liniștită dacă părinții aplică câteva principii simple, susținute de știință și de experiența practică, transmite cookist.it. 1. Stabilește o rutină clară Copiii au nevoie să știe când și cât durează masa. Mesele regulate [...]
(VIDEO) Romi, fetița din Uganda care vorbește fluent româna. Tânăra din R. Moldova care a filmat clipurile virale povestește despre călătoria în Africa # ZdGust
Un clip emoționant cu Romi, o fetiță din Uganda care vorbește aproape perfect limba română, a cucerit internetul, adunând milioane de vizualizări pe TikTok și Instagram. Imaginile cu ea au fost publicate de Cristina Nicolai, o tânără originară din Republica Moldova, care, împreună cu soțul ei, a vizitat Africa în luna septembrie. Cine este Cristina [...]
Micul dejun este adesea descris ca fiind cea mai importantă masă a zilei. Unele voci spun că nu ar trebui să sărim peste această masă, pentru a evita problemele de sănătate. Ultimele cercetări, însă, sugerează că acest lucru poate să nu fie chiar atât de rău pe cât credem noi, arată Medical News Today. Cele mai [...]
Cunoaștem, cu siguranță, cu toții acest ingredient. Fie că îl punem în sandvișuri, peste salate sau legume la cuptor, cașcavalul este produsul îndrăgit de mulți. Este destul de dens caloric, iar dacă vrem să nu ne îngrășăm, trebuie să alegem felii subțiri și să preferăm lactatele proaspete în locul celor maturate, care au un conținut [...]
Simbol al toamnei prin excelență, kaki revin pe tarabele piețelor aducând culori calde și beneficii pentru sănătate. Dulci, suculente și bogate în fibre și micronutrienți, aceste fructe sunt un veritabil concentrat natural de energie și vitalitate, scrie cookist.it. Adesea considerați pe nedrept fructe prea calorice din cauza conținutului lor de zaharuri simple, kaki sunt, în [...]
Casa după gripă sau răceli – cum dezinfectezi corect locuința ca să te asiguri că ai scăpat de toți „intrușii” # ZdGust
Virusurile gripale supraviețuiesc până la 48 de ore pe suprafețele din casă, iar pe mâinile nespălate rezistă chiar și o oră, potrivit Cleveland Clinic. Motiv pentru care e recomandată dezinfectarea riguroasă a locuinței după ce o persoană bolnavă s-a vindecat, începând cu zonele cel mai frecvent atinse și terminând cu cele folosite mai rar, transmite HotNews. [...]
Mesajul unui pompier care a participat la scoaterea fetiței de 13 ani din puțul ascensorului din hotelul Național # ZdGust
Pe 7 noiembrie o adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în incinta clădirii fostului hotel „Național”, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit poliției, fata ar fi căzut de la înălțime, iar medicii sosiți la fața locului au constatat că adolescenta era fără suflare. Dmitriy Polscin, unul dintre pompierii din echipa care [...]
Combinația dintre pere și ciocolată este un clasic al patiseriei internaționale, pe care îl putem valorifica și într-un chec simplu, nu doar în deserturi elaborate. Perele pot fi folosite întregi, pentru un efect vizual deosebit, sau tăiate în felii subțiri și așezate ordonat în aluat, pentru un aspect elegant și o textură uniformă, recomandă G4Food. [...]
(VIDEO) Unul eliminat, altul calificat. Cum s-au descurcat concurenții din R. Moldova în prima seară de confruntări la Vocea României # ZdGust
În prima serie de confruntări de la Vocea României au evoluat doi din cei cinci concurenți calificați după audițiile pe nevăzute. Vasile Mălai, din echipa Smiley, nu s-a calificat în următoarea etapă, în timp ce Daniel Șveț, din echipa Irinei Rimeș, a fost ales de antrenoare pentru a-și continua parcursul în concursul muzical difuzat de [...]
O idee unică de cină caldă, din gastronomia franceză: supă de ceapă cu pâine prăjită și cașcaval # ZdGust
Supa de ceapă este inspirată din bucătăria franceză și se potrivește pentru serile reci de toamă sau de iarnă: încălzește, e plină de gust, dă sațietate, combină alimentele vegetale cu brânzeturi și puțină pâine. Aceasta se prepară ușor. Se gătește întâi ceapa în tigaie, apoi pe final se gratinează la cuptor, cu crutoane sau felii [...]
Noiembrie aduce la Chișinău o serie de concerte, spectacole și lansări de albume care transformă serile reci în momente pline de emoție și energie. De la rock alternativ și folk acustic, până la circ, teatru pentru copii și forumuri de business, oferta este variată și bogată în experiențe. Paul Surugiu – Fuego: Cântec Nesfârșit Un [...]
Atenție, consumatori! ANSP retrage de pe piață produse cosmetice periculoase, importate din Rusia # ZdGust
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a depistat produse cosmetice periculoase, importate și comercializate în Republica Moldova, care conțin substanțe interzise sau cu utilizare restricționată. În urma unui control la S.R.L. „VIRIM-IMPEX”, inspectorii ANSP au identificat produse care conțin acid boric și borat de sodiu, substanțe care pot afecta funcția reproductivă și provoca iritații ale [...]
Cine spune că e complicat să economisești energie și să obții rezultate mai bune? Cu sfaturi practice și puțină tehnologie inteligentă, eficientizarea casei poate deveni mai ușoară și mai accesibilă. Reducerea consumului de energie și maximizarea confortului sunt mai simple atunci când proprietarii de locuințe au sprijinul și ghidarea unui expert în eficiență energetică. Valeriu [...]
La Briceni și Drochia au fost deschise două laboratoare moderne FabLab, care vor oferi elevilor posibilitatea să-și dezvolte abilitățile în domeniile STEAM – știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică. Noile spații de învățare au fost inaugurate la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din Briceni și la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia, beneficiind în total peste [...]
Proprietara tarabei de mere fără vânzător de pe traseul Chișinău – Criuleni, devenită virală, a fost purtătoarea de cuvânt a Partidului ȘOR. Familia ei deține o agropensiune modernă # ZdGust
La începutul lunii noiembrie o postare pe Facebook a devenit virală datorită inițiativei neobișnuite a unui agricultor, care a improvizat un punct de vânzare a merelor cu autodeservire, chiar la marginea drumului – alegi, cântărești și pui banii în cutie. Inițiativa aparține proprietarilor agropensiunii „La livadă” din Boșcana, Criuleni. Am încercat să luăm legătura cu [...]
Editura Cartier aniversează 30 de ani de activitate și invită publicul, luni, 10 noiembrie, la evenimentul – „Târg și Chef de Cartier Vintage” –, care va avea loc în holul Teatrului „Luceafărul” din Chișinău. Între orele 12.00 și 19.00, vizitatorii vor putea achiziționa 6 300 de volume publicate de-a lungul anilor de editură, fiecare la [...]
RCA și Carte Verde vor fi mai scumpe din 25 noiembrie 2025. Află dacă ești printre șoferii afectați # ZdGust
Din 25 noiembrie 2025 unii șoferi din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru polițele RCA și Carte Verde. Banca Națională a Moldovei (BNM) a aprobat, la începutul lunii octombrie, noile prime de asigurare de bază și coeficienți de rectificare pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), atât internă, cât și externă (Carte [...]
(VIDEO) Premierul Munteanu la cină caritabilă, vicepreședinta Parlamentului servește ca chelneriță: peste 1000 de copii vor primi ajutor # ZdGust
Muzicieni, oameni de afaceri, politicieni și jurnaliști au îmbrăcat în seara zilei de astăzi, 6 noiembrie, șorțul de ospătar în cadrul evenimentului caritabil „Serviți și Dăruiți”, organizat de Asociația Obștească The Moldova Project. La eveniment și-a făcut apariția și premierul Alexandru Munteanu. Femeia de afaceri Angela Gladei, vicepreședinta Parlmentului, deputata PAS, Doina Gherman, cântăreața Tatiana [...]
Când copilul tău spune „nu-mi place să citesc”, de fapt spune „nu am găsit încă bucuria din spatele literelor”, ori cartea potrivită. Cu un strop de imaginație și câteva trucuri validate de experți, lectura poate deveni cea mai așteptată parte din zi, scrie HotNews. Atragerea copiilor cu jocuri, creativitate și conectare emoțională ar putea fi [...]
Dacă ai pe masă o plăcintă de dovleac și una de mere și vrei să-ți păstrezi glicemia în limite normale, sigur te întrebi din care ar fi mai bine să mănânci. Nutrițional, potrivit eatingwell.com, ambele tipuri de plăcintă au și avantaje și dezavantaje, iar în privința impactului asupra glicemiei, ar fi cam la egalitate. Plăcintele cu mere [...]
Tratamentele antiparazitare nu ar trebui administrate cu scop profilactic, atrage atenția doctorița infecționistă Tatiana Mironov. Potrivit acesteia, medicamentele împotriva paraziților se folosesc doar atunci când există o infestare confirmată prin analize medicale sau observată direct, iar prevenirea infecțiilor cu paraziți se face prin respectarea regulilor de igienă. Tratamentele antiparazitare nu trebuie administrate preventiv, ci doar [...]
În ajunul sărbătorilor, o mare parte din angajații din Republica Moldova se bucură de o „zi scurtă” la muncă, conform Codului Muncii. Totuși, nu toți pot pleca mai devreme: în sectoarele cu activitate continuă, orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară. Astfel, potrivit Codului muncii al R. Moldova, durata zilei de [...]
Un mic dejun echilibrat nu înseamnă doar energie pentru întreaga dimineață, ci și un pas esențial pentru sănătatea pe termen lung. Iată câteva variante simple și gustoase care, potrivit HotNews, respectă principiile alimentației sănătoase și pot fi adaptate oricărui stil de viață. Varianta clasică cu ovăz Un bol cu ovăz fiert cu lapte sau alternativă [...]
(VIDEO) Angelina Jolie, vizită cu peripeții în Ucraina: șoferul actriței a fost arestat și recrutat în armată # ZdGust
Actrița de la Hollywood și ambasadoarea ONU, Angelina Jolie, a efectuat miercuri, 5 noiembrie, o vizită neașteptată în orașul Herson. Potrivit unor postări și fotografii distribuite pe canalele locale de Telegram, actrița a vizitat mai multe instituții medicale, inclusiv o maternitate și un spital de copii, transmite RBC-Ukraine. În timpul vizitei umanitare a actriței, ofițerii [...]
(VIDEO) Parodie Comedy Zebra Show: „Am dat tag la primărie și a arătat «seen». Bine că la toți vine, dar la noi…” # ZdGust
După ce, pe 1 noiembrie, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat fotografii făcute în timp ce planta copaci împreună cu Emilian Crețu, unul dintre cei mai populari influenceri din R. Moldova, Comedy Zebra Show a publicat un clip video în care imită plantarea unui copac, iar actorii „se plâng” că nu vine (primarul) și [...]
Menținerea unui nivel sănătos al glicemiei nu ține doar de alimentație, ci și de obiceiurile zilnice. Potrivit EatingWell, nutriționiștii recomandă mișcare după masă, mese regulate și echilibrate, evitarea zaharurilor adăugate și controlul porțiilor pentru a preveni fluctuațiile de zahăr din sânge și a susține o stare generală de bine. Sfaturi pentru menținerea unui nivel sănătos [...]
Editura Cartier anunță pentru luna noiembrie apariția a patru titluri noi. Printre acestea se numără ghidul „Matematica pentru olimpici”, destinat elevilor de gimnaziu, volumul pentru copii „Băiețelul care și-a pierdut bucuria” și noile ediții ale romanelor „Tu și alte femei” de Dumitru Crudu și „Tot ce rămâne” de George C. Dumitru. Vedeți mai jos care [...]
De la Prințul George la North West, acești copii celebri moștenesc averi, faimă și imperii familiale de sute de milioane, chiar miliarde, scrie MediaFax. North West (12 ani) și Saint West (9 ani), copiii lui Kim Kardashian și Kanye West, trăiesc încă din primii ani între modă de designer și evenimente exclusiviste. Averea estimată a [...]
Maria Coman (80 de ani) vine de cinci ori pe săptămână cu noaptea în cap de la Durlești la Piața Centrală din Chișinău, unde vinde fructe și legume. Nu muncește doar pentru a câștiga un ban în plus la pensia de 2.000 lei, ci și pentru bucuria de a fi printre oameni, scrie Europa Liberă. [...]
Video inedit – Adrian Păunescu recită ultima poezie pe patul de spital. 15 ani de la moartea poetului # ZdGust
„De la un cardiac, cordial” este ultima poezie scrisă de Adrian Păunescu, pe 31 octombrie 2010. Versurile i-au fost dictate fiului său, Andrei Păunescu, și recitate ulterior, în aceeași zi, chiar de pe patul său din Spitalul de Urgență Floreasca, din București. În dimineața de 5 noiembrie 2010, Adrian Păunescu s-a stins din viață, la [...]
La Chișinău va fi lansată o enciclopedie interactivă despre spațiu. Un cercetător le va povesti copiilor despre satelitul R. Moldova # ZdGust
Editura RP Editor și Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” organizează joi, 6 noiembrie, la ora 11:00, lansarea enciclopediei franceze pentru copii „Spațiul: carte interactivă pop-up”. Evenimentul va avea loc la Filiala nr. 2 a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”, situată în incinta Teatrului „Licurici” din Chișinău. Invitatul special al evenimentului este Nicolae Levineț, [...]
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebui să fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controla glicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate și produsele de patiserie reprezintă o adevărată provocare pentru metabolism, notează HotNews. Băuturi care dau energie Apa este primul pas al [...]
Dacă ești în căutarea unei băuturi calde și sănătoase, încearcă ceaiul de frunze de dafin. Pe lângă faptul că te ajută să te relaxezi, potrivit healthshots.com, îți întărește inima și imunitatea. Frunza de dafin este mult mai mult decât un simplu condiment. De obicei, frunza de dafin este folosită pentru a îmbunătăți mesele tradiționale, dar știai că [...]
,,Plătește-te pe tine primul” – interviu cu Directoarea Executivă a Fundației pentru Educație Financiară ,,OK”, Greta Hîncu # ZdGust
Educația financiară devine tot mai relevantă într-o lume în care deciziile economice influențează direct calitatea vieții. Fundația OK contribuie la formarea unei culturi financiare, oferind gratuit cursuri pentru copii și adulți în toată țara. Despre cum putem beneficia de aceste programe, despre cauzele lipsei de economii în rândul populației și despre sfaturi utile pentru o [...]
Cumpără mere direct din livadă, cu auto-deservire, la doar 15 minute de Chișinău – alegi, cântărești și plătești singur # ZdGust
Agropensiunea „La Livadă” amplasată în comuna Bocșana, raionul Criuleni a deschis un punct de comercializare a merelor cu auto-deservire, chiar pe traseul Criuleni–Chișinău. Doritorii de a procura mere își pot alege singuri fructele, le cântăresc, iar la final lasă banii într-o cutie special amenajată. Reprezentanții agropensiunii anunță că punctul de comercializare va funcționa în perioada [...]
Școala de antreprenoriat „Startup 101”, la a V-a ediție. Tinerii din R. Moldova pot învăța să-și transforme ideile în afaceri # ZdGust
Tinerii din Republica Moldova și din diasporă sunt invitați să participe la cea de-a cincea ediție a Școlii de antreprenoriat „Startup 101”, un program educațional gratuit organizat de Yep!Moldova în perioada 17–21 noiembrie, care îi ajută pe participanți să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale și să transforme ideile în proiecte reale. Timp de cinci zile, tinerii, cu [...]
Dacă vă chinuie simptomele artritei și fiecare mișcare înseamnă durere, trebuie să știți că, potrivit healthshots.com, există alimente cu proprietăți antiinflamatorii care pot contribui la calmarea lor. Un studiu publicat în Arthritis Research & Therapy a descoperit că persoanele care au urmat o dietă sănătoasă, bazată pe alimente cu proprietăți antiinflamatoare, au avut un risc mult mai mic [...]
(VIDEO) Imagini rare cu Doina și Ion Aldea-Teodorovici cântând, în premiera, celebra piesă „Noptea marii beții”, la ziua de naștere a lui Adrian Păunescu # ZdGust
În acest an, pe 30 octombrie, s-au împlinit 33 de ani de la moartea tragică a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici, artiști care au promovat valorile naționale și identitatea românească în Republica Moldova. Ultimul care l-a văzut pe Ion Aldea-Teodorovici în viață, dar și cel care i-a făcut ultima fotografie Doinei, cu doar câteva [...]
Cine este „daebator”, creatorul de conținut care-i „taxează” cu umor pe influenceri și politicieni. De la glume între prieteni, la clipuri virale pe rețelele sociale # ZdGust
Vasile Bobeica sau „daebator”, așa cum este cunoscut pe rețelele sociale, este unul dintre cei mai virali creatori de conținut ai momentului. Pe TikTok și Instagram, acesta ironizează cu inteligență și umor, dar fără a renunța la bunul-simț, comportamente, tipologii sau discursuri publice ale altor creatori de conținut sau chiar politicieni. „Dacă vrei să aduci [...]
Clătite americane din dovleac și năut, fără gluten, lactoză și zahăr, perfecte pentru micul dejun # ZdGust
Când vine anotimpul rece, nimic nu poate fi mai de bun augur pentru ziua care începe, decât niște clătite calde. Iar dacă sunt făcute din alimente de sezon și ies cât se poate de aromate, cu atât mai bine. Iată mai jos o rețetă inspirată de pe blogul italian de fitness și stil de viață [...]
Cătălin Lungu și Emilian Crețu, schimb de replici după ce ultimul a apărut în fotografii alături de Ion Ceban. „Dă-ți demisia, dacă ești curajos” # ZdGust
Pe 1 noiembrie, primarul general Ion Ceban, împreună cu mai mulți colegi de la Primărie, a plantat arbori în sectorul Rîșcani al Capitalei. Printre participanți s-a numărat și actorul Emilian Crețu, care locuiește în zonă. Gestul actorului de a se alătura echipei Primăriei a stârnit însă reacții dure din partea colegului său de scenă de [...]
