FOTO // În raionul Soroca avansează lucrările la rețelele interne de apă potabilă pentru șapte localități
Moldpres, 10 noiembrie 2025 15:50
În raionul Soroca continuă lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, proiect care vizează satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, d...
Acum 5 minute
16:10
Turismul responsabil, motor al dezvoltării urbane durabile în UTA Găgăuzia, discutat la un forum organizat de MIDR şi parteneri de dezvoltare # Moldpres
Mai multe posibilităţi pentru turismul din autonomia găgăuză au fost examinate la finele săptămânii trecute în municipiul Comrat, în cadrul Forumului privind dezvoltarea urbană durabilă „Dezvoltarea urbană: provocări, soluții, viitor”, or...
Acum 15 minute
16:00
Proiectele finanțate de BERD, discutate de premierul Alexandru Munteanu și Giuseppe Grimaldi, șeful biroului instituției financiare în Republica Moldova # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vi...
16:00
Limba română, mai aproape de copiii din diasporă. 40 de profesori instruiți să predea modern și interactiv # Moldpres
Limba română devine tot mai prezentă în comunitățile moldovenilor stabiliți peste hotare, grație programului de formare dedicat profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei. Ediția din 2025 a programului a reunit 40 de cadre didactice din Italia, Marea...
Acum 30 minute
15:50
15:50
Clădirea fostului hotel „Național”, pericol pentru siguranța publică. Poliția a reiterat apelul către autoritățile responsabile să întreprindă măsuri urgente # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției a comunicat astăzi că, în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare prin care s-a solicitat împrejmuirea perimetrului clădirii abandonate a fostului Hotel „Național” și instalarea ...
Acum o oră
15:40
BTA: Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol, desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a # Moldpres
Centrul de Arheologie Subacvatică din Sozopol a fost oficial desemnat Centru UNESCO de Categoria a II-a (C2C), a anunțat luni Ministerul Culturii de la Sofia. Conferința Generală a UNESCO, organul suprem de guvernanță al organizației, a aprobat oficial desemnarea în ...
Acum 2 ore
15:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, lider european la creșterea traficului de pasageri în categoria aeroporturilor de dimensiune medie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost desemnat lider european în categoria aeroporturilor de dimensiune medie la creșterea traficului de pasageri în luna septembrie 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE (...
15:10
Echipele de asistență medicală urgentă au intervenit, pe parcursul săptămânii trecute, la 13785 de solicitări, inclusiv 1610 la copii. După acordarea primului ajutor medical, peste 5700 de pacienți au fost transportați la spital, informează MOLDPRES.Potrivit ...
15:00
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România.În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, prim-ministrul A...
14:40
Opt ani de închisoare pentru un bărbat care a jefuit o instituție de creditare din Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tâlhărie, potrivit unei sentințe pronunțate recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis, transmite MOL...
14:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor are o nouă echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte. Acesta l-a desemnat vicepreședinte pe...
Acum 4 ore
14:10
Un nou sens giratoriu va fi amenajat la Anenii Noi, pentru creșterea siguranței rutiere în regiune # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță lansarea procedurii de achiziție publică pentru construcția unui sens giratoriu la intersecția drumului național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol (km 38+800), a drumului regional G108 și a străzii Concilierii ...
14:00
Moldova participă la definirea standardelor internaționale pentru soia nemodificată genetic # Moldpres
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Ministerului Mediului și Oficiului Donau Soja din Moldova, a participat la Conferința Internațională „Non-GM Soy 2025”, desfășurată la ...
14:00
Uzina de procesare a subproduselor de origine animală din Criuleni va fi funcțională din 2026 # Moldpres
Unitatea de procesare a subproduselor de origine animală (UPSOA), aflată în construcție în apropiere de Criuleni, va fi pusă în funcțiune în anul 2026. Proiectul este realizat în cadrul Programului de Competitivitate Agricolă (MAC-P), implement...
13:40
Inspectorii ANSA și-au consolidat competențele în controlul laptelui și produselor lactate, printr-o instruire UNIDO în România # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat săptămâna trecută la o instruire și schimb de experiență pe tema „Efectuarea controalelor oficiale în unitățile de procesare a laptelui”, organizată de Organizați...
13:30
FOTO // Chișinăul găzduiește cea de-a XIV‑a ediție a Festivalului ClassFest, cu profesori și regizori din patru țări # Moldpres
La Chișinău a început cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest, desfășurată în acest an sub un format, „Acting Lab”, care oferă tinerilor actori oportunitatea de a descoperi noi perspective î...
13:10
VIDEO // Ministrul Dan Perciun, de Ziua Mondială a Științei: „Ne dorim un sector de cercetare puternic, care să stea la baza creșterii economice” # Moldpres
Cercetarea este esențială pentru promovarea reputației Republicii Moldova la nivel internațional și pentru contribuția țării noastre la cunoașterea umanității. În același timp, ne dorim un sector de cercetare puternic, care să contribuie la consolidar...
13:00
Cea de-a 30-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP30) se desfăşoară între 10–21 noiembrie 2025, la Belém, Brazilia. Evenimentul reunește lideri mondiali, oameni de știință, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civil...
13:00
VIDEO // Captură de droguri de un milion de lei la Bălți. Doi bărbați din Chișinău, reținuți # Moldpres
Polițiștii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat despre o captură de droguri în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, depistată la intrarea în municipiul Bălț...
12:50
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Băncii Mondiale în elaborarea primei Strategii naționale de incluziune financiară # Moldpres
Banca Mondială oferă Republicii Moldova asistență tehnică în elaborarea primei Strategii Naționale de Incluziune Financiară (SNIF 2030). O misiune în acest sens a fost găzduită de Banca Națională a Moldovei (BNM), în perioada 3-7 noiembrie, transmite ...
12:50
Aur pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo: Oleg Crețul, campion mondial la Bișkek # Moldpres
Sportivul moldovean Oleg Crețul a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de para sambo, desfășurat în capitala Kârgâzstanului, Bișkek. Este o performanță istorică pentru Republica Moldova, care a ocupat, totodată, primul loc în clasamentul p...
12:50
VIDEO // Un bărbat a fost reținut pentru 17 cazuri de șantaj cu plăcuțe de înmatriculare furate în Chișinău # Moldpres
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind bănuit de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare ale automobilelor din sectorul Botanica al capitalei, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției,...
12:20
Târgul de Crăciun, organizat în centrul capitalei, va fi deschis pe 5 decembrie. Anunțul a fost făcut astăzi, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite MOLDPRES.Primarul capitalei, Ion Ceban, a dispus ca responsabilii să...
Acum 6 ore
11:10
Agenția Servicii Publice a deschis noi puncte de înmatriculare a vehiculelor la Chișinău și Rezina # Moldpres
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea rețelei de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor, prin deschiderea a două noi locații în municipiul Chișinău și orașul Rezina, transmite MOLDPRES.Potrivit ASP, î...
10:30
Peste 390 mii de persoane au depus cereri pentru compensații la energie în prima săptămână de la lansarea înregistrărilor # Moldpres
Un număr de 391 229 de cetățeni au depus cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului, timp de o săptămână de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Cifrele au fost prezentate astăzi de ministra Muncii și ...
10:20
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina: Dorin Junghietu: „Energia este o garanție a libertății și un pilon al securității” # Moldpres
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina. Acesta sunt proiectele Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz. Ele vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea ...
Acum 8 ore
10:10
Nereguli în activitatea taximetriștilor: au fost aplicate amenzi de mii de lei și ridicate plăcuțe de înmatriculare # Moldpres
Mai mulți contribuabili care prestează servicii de taxi au fost supuși controalelor, iar ca rezultat, au fost depistate nereguli și aplicate amenzi, informează MOLDPRES.Controalele au fost efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu angajații Agenției Naț...
09:50
Serviciul Vamal a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat 844,7 milioane de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 3 - 9 noiembrie 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limit...
09:40
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri. În acest context, drumarii îndeamnă șoferii să circule cu atenție, informează MOLDPRES.Administrația Națională a Drumurilor atenționea...
09:30
Peste 4100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
09:20
VIDEO // Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldpres
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mandatul va include un calendar amplu de evenimente, iar încheierea Președinției va fi marcată de Sesiunea Ministerială de la Chișinău, pe 15 mai 2026, la care...
09:10
Leul moldovenesc începe săptămâna curentă cu apreciere față de euro și dolar, potrivit cotațiilor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu doi bani și costă 19 lei...
09:10
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava, potrivit AFP, preluată de AGERPRES și MOLDPRES.Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri, care circulau ...
08:30
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Membrii delegației vor discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, transmite MOLDPRES.Potrivit Direcție...
08:20
Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA., citată de news.ro și MOLDPRES.Reprezentanţii republicani şi democraţi au a...
Acum 24 ore
19:00
Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, vor fi înhumate la Iași # Moldpres
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus duminică, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmite MOLDPRES cu referire la ...
17:40
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe zone ale Republicii Moldova, se înregistrează ceață densă și ploi slabe, fenomene care reduc semnificativ vizibilitatea în trafic, transmite MOLDPRES.Polițiștii îndeamnă conducăt...
Ieri
15:50
Ucraina ar putea rămâne fără energie electrică până la 16 ore pe zi după atacurile ruseşti # Moldpres
Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de ge...
15:40
BTA: Bulgaria formează primii arbitri certificați în gimnastică pentru sportivii cu sindrom Down # Moldpres
Bulgaria a devenit prima țară din lume care găzduiește un curs internațional specializat pentru certificarea arbitrilor în gimnastica artistică și ritmică, destinat sportivilor cu sindrom Down, transmite BTA.Cursul a pregătit primii arbitri licențiați care au...
13:40
Republica Moldova se află în Top 10 destinații europene cu cele mai bune performanțe turistice în prima jumătate a anului 2025, potrivit datelor publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism), transmite MOLDPRES.Datele indică o creștere de 62%...
11:40
Mai mult de 1.400 de zboruri interne și internaționale au fost anulate sâmbătă în Statele Unite, ca urmare a shoutdown-ului guvernamental, care a început pe 1 octombrie, transmite BBC. În paralel, aproximativ 6.000 de curse au înregistrat î...
11:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, subliniind că rolul acestora este esențial în dezvoltarea societății și modernizarea țării, transmite MOLDPRES.„Tinerii din Repub...
10:50
China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu - metale rare cruciale pentru industria modernă -, ca un semn suplimentar de atenuare a tensiunilor dintre cele două țări, relatează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES...
10:40
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit, sâmbătă dimineață, conform nivelului sporit de alertă, pentru stingerea unui incendiu produs la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul...
10:10
Rusia și-a schimbat radical modul de a purta războiul în Ucraina, trecând la o fază caracterizată de inovație operațională, agresivitate crescută și abandonarea tiparelor tradiționale de luptă, potrivit mai multor analize internaționale citate de HuffPost ...
10:10
Stoltenberg: NATO nu a închis spațiul aerian al Ucrainei de teama unui război direct cu Rusia # Moldpres
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Alianța Nord-Atlantică a refuzat cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a închide spațiul aerian al Ucrainei după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022, de teama izbucnirii unui co...
08:50
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit și în această săptămână mai multe vizite de informare, organizate în spiritul transparenței și al dialogului cu publicul. Oaspeți din țară și de peste hotare au venit să afle cum funcționează instituția le...
8 noiembrie 2025
19:50
Toate termocentralele companiei „Centrenergo” din Ucraina au fost scoase din funcțiune după atacurile rusești # Moldpres
Toate termocentralele („ТЭС”) companiei de stat ucrainene „Centrenergo” au încetat să mai producă energie electrică în urma unui atac aerian masiv efectuat de forțele ruse în noaptea de vineri spre sâmbătă, 8 noiembrie, a a...
17:00
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată. Se atestă flux sporit de călători și mijloace de transport # Moldpres
Activitatea punctelor de trecere a frontierei moldo-ucrainene a fost reluată, inclusiv în cele cu control comun, transmite MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile ucrainene au remediat deficiențele tehnice la sistemele informaționale, iar traficul t...
