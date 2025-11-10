Prețurile au crescut și în octombrie: Ouăle și legumele s-au scumpit, în timp ce fructele s-au ieftinit cu 1,1%

10:40

Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. „Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, când e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cât privește clădirile private, să fie găsită o soluție legală pentru a obliga să se asigure paza. Să fie luate măsuri imediate, pentru că este vorba despre siguranța copiilor”, a declarat edilul, la ședința de astăzi.