Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
ProTV.md, 10 noiembrie 2025 14:50
Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
Acum 5 minute
15:10
BBC cere scuze pentru modul cum a fost editat documentarul despre Trump difuzat cu o săptămână înainte de alegerile din SUA: „Eroare de judecată”
Acum 10 minute
15:00
Un bărbat - condamnat la închisoare pentru că a amenințat o angajată a unei instituții de creditare și a furat aproape 50 de mii de lei. Câți ani va sta după gratii
Acum 30 minute
14:50
Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
14:50
Fura plăcuțe de înmatriculare de la mașini și după estorca bani din șoferi ca să i le întoarcă. Isprava unui bărbat din Tighina, surprins de camere de supraveghere – VIDEO
14:40
Leo Messi a revenit pe Camp Nou și a făcut anunțul!
Acum o oră
14:30
Premierul, la discuții cu șeful BERD în Moldova: A fost examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul Băncii, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice - FOTO
Acum 2 ore
13:20
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și la cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski. Presa ucraineană vine cu detalii
13:20
Dansatorii moldoveni, din nou pe podium - WDSF Moldova Dance Cup 2025 - FOTO/VIDEO
13:20
România, tot mai aproape de a prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, însă cu unele condiții. Ce spune Ministrul transporturilor de la București și când urmează semnarea contractului - VIDEO
Acum 4 ore
13:10
Prim-ministrul țării va efectua prima sa vizită externă. Unde pleacă Alexandru Munteanu
13:00
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori. Sunt percheziții la ministrul Justiției din Ucraina
13:00
Prețurile medii de consum au crescut ușor în luna octombrie, iar inflația anuală a ajuns la aproape 7%. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.11.2025
12:50
Încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Când va avea loc inaugurarea pomului de Crăciun în capitală
12:30
Scandal uriaș de corupție în Ucraina. Cel mai important partener de afaceri al lui Zelenski a fugit pentru a scăpa de procurori
12:30
2,5 kilograme de marijuana și hașiș de un milion de lei - găsite într-un BMW, la Bălți. Doi chișinăuieni - reținuți. PCCOCS vine cu detalii - VIDEO
12:00
Un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor - deschis în capitală. Unde se află
11:50
Angelina Jolie, urmărită de o dronă rusească în timpul călătoriei în Ucraina: „Auzi un zumzet slab”
11:50
Trump și-a desemnat un emisar special pentru Belarus. „A negociat deja eliberarea a 100 de prizonieri, se pregăteşte să elibereze încă 50”
11:50
Danemarca a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Dispensă de la părinți doar pe anumite platforme
11:40
Peste 390 de mii de cetățeni au depus cererea pentru compensații: Termenul limită este 28 noiembrie
11:40
Percheziții de amploare într-un caz de corupție ce vizează sectorul energetic din Ucraina. Ancheta a durat 15 luni - FOTO
11:20
Tragic. Un bărbat - lovit mortal de o mașină, la Orhei. Detaliile poliției
11:20
Șoferii de taxi, sancționați de Serviciul Fiscal de Stat. Ce nereguli au depistat ANTA și INSP, după ce au efectuat mai multe controale în capitală
11:20
Inter - Lazio 2-0 » Chivu îl învinge pe Sarri și „nerazzurrii” sunt lideri în Serie A!
11:20
Marco Bezzecchi (Aprilia), de pe altă planetă! Italianul a câştigat Marele Premiu al Portugaliei
11:20
Fotbal: Lewandowski a reușit un hat-trick pentru FC Barcelona în meciul cu Celta Vigo (4-2)
Acum 6 ore
11:10
Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei! Max Verstappen a intrat în istorie după ce a terminat pe 3
11:10
Manchester City, prima victorie cu Liverpool după mai bine de doi ani! "Cormoranii" au ajuns pe 8 în clasamentul din Premier League
11:00
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
11:00
Conducerea BBC a demisionat, după scandalul privind editarea unui discurs al lui Donald Trump
10:50
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun
10:40
Șoferii moldoveni care tranzitează sau vor să călătorească în Bulgaria vor achita amenzile pe loc. Ce spun responsabilii
10:40
Alexander Zverev salvează 3 mingi de set și îl învinge pe Shelton la debut, la Turneul Campionilor. Sascha, statistică impresionantă la Torino
09:50
Peste 65 de șoferi din țară - prinși băuți la volan în acest weekend. Ce alte încălcări au depistat polițiștii
09:40
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Mihai Popșoi: „Este o onoare, dar și o mare responsabilitate" - VIDEO
09:30
Atenție, șoferi: Se circulă în condiții de ceață în toată țara. Două accidente rutiere s-au produs la Ialoveni - VIDEO
Acum 8 ore
08:50
Raportorii Comisiei de la Veneția - așteptați la Chișinău: Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate
08:30
După trei săptămâni petrecute în închisoare, Nicolas Sarkozy cere să fie eliberat. Decizia, așteptată azi
08:20
Zelenski: „De ce ar trebui să-mi fie frică de Trump?”. Dezvăluiri despre întâlnirea cu liderul american
08:20
Accident feroviar grav, în Slovacia. Mai mulți pasageri răniți, după ce două trenuri s-au ciocnit
08:10
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 10 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
02:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.11.2025
9 noiembrie 2025
21:40
La sute kilometri distanță, rivalul, Cristiano Ronaldo continuă și el să bată goluri meci după meci - VIDEO
21:40
După ce a fost criticat de nenumărate ori de Donald Trump, Joe Biden a venit cu un răspuns dur. Fostul președinte a avut un mesaj plin de furie la adresa actualului lider american - VIDEO
21:40
„Munciţi din greu, distraţi-vă şi mai mult”. Imagini cu Ahmad al-Sharaa jucându-se baschet cu doi ofițeri ai armatei americane - VIDEO
21:30
Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka și s-a încoronat regină la Turneul Campioanelor - VIDEO
21:30
Novak Djokovic a cucerit al 101-lea titlu al carierei. Sârbul s-a încoronat rege la Atena - VIDEO
