Kremlinul pretinde că „totul este în regulă” cu ministrul de Externe, Serghei Lavrov

08:50

Scriu aceste rânduri azi, 6 noiembrie 2025, scriu și ronțăi un posmag dintr-un colac pe care mi l-o dat de pomană niște omi care și-o prăpădit feciorul în inima UE-ului, în Belgia, ca să zic așa, unde l-o ucis în băiate, din câte-am înțeles, niște imigranți.