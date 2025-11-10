Modificări în structura Comisiei Vetting – schimbări la nivel de conducere
SafeNews, 10 noiembrie 2025 14:50
Comisia de evaluare a judecătorilor are o nouă conducere. După demisia lui Scott Bales din funcția de președinte și a reorganizării, funcția a fost preluată de Andrei Bivol, care anterior a fost vicepreședinte al Comisiei. Hotărârea a fost votată unanim de cei 9 membri ai Comisiei. Mandatul de vicepreședinte a fost preluat de membrul internațional
• • •
Acum 5 minute
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, noul șef al operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluția proiectelor implementate cu sprijinul instituției, în special cele dedicate modernizării infrastructurii rutiere și consolidării securității energetice. Șeful Guvernului a evidențiat rolul esențial al BERD în susținerea
Acum 10 minute
15:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țara are toate premisele pentru a deveni „un centru al inovației și producției în industria de apărare din Europa de Sud-Est". Despre acest lucru el a vorbit la conferința privind cooperarea industrială dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), relatează digi24.ro. Șeful
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a comentat demisia directorului general al British Broadcasting Corporation (BBC), Tim Davie, acuzându-l că a fabricat materiale despre masacrul de la Bucea sau otrăvirea lui Skripal. „Nu au unde să pună stigmatul. Falsificarea din Bucea a fost „editat" în același mod, dar, de
Acum 30 minute
14:50
Procuratura franceză a solicitat eliberarea condiționată a fostului președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare și aflat în detenție de aproape trei săptămâni, însă cu anumite condiții. Curtea de Apel din Paris examinează în această dimineață, 10 noiembrie, cererea avocaților lui Sarkozy privind eliberarea sa anticipată din închisoare. Se așteaptă ca decizia să
14:50
Acum o oră
14:30
Vlad Filat, despre situația copiilor din Moldova: „Realitatea e crudă, dincolo de camerele pornite” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a criticat modul în care actuala guvernare gestionează problemele copiilor din Republica Moldova, acuzând autoritățile că transformă acțiunile sociale în instrumente de imagine, în timp ce realitatea din teren rămâne dramatică. „Ne place să vorbim despre copii atunci când sunt camerele pornite. Dar dincolo de cadrele frumos regizate, realitatea rămâne crudă",
14:30
Performanță istorică pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo: Echipa țării noastre a câștigăt primul loc pe echipe # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat o performanță istorică la Campionatul Mondial de para sambo, care s-a desfășurat recent în capitala Kârgâzstanului, orașul Bișkek. Pentru prima dată în istoria participărilor sale la această competiție, doi sportivi moldoveni au urcat pe podiumul de premiere, iar echipa țării noastre a ocupat totodată primul loc pe echipe. Este vorba despre
14:30
Importul animalelor de reproducție și al materialului genetic va fi realizat după un nou regulament, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Animalele importate nu vor putea fi sacrificate timp de 12 luni, în caz contrar vor fi reclasificate ca fiind „importate pentru sacrificare", iar taxele vamale vor fi recalculate. Pentru fiecare animal sau
Acum 2 ore
14:00
R. Moldova își revizuiește angajamentele în CSI: acordurile vechi de 30 de ani, pe masa Guvernului # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova urmează să examineze miercuri un set de proiecte care vizează denunțarea mai multor acorduri semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), majoritatea datând din anii '90. Inițiativele, propuse de Ministerul Afacerilor Externe, au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței Cabinetului de miniștri. Printre documentele vizate se numără Acordul privind călătoria
14:00
Panică la bordul avionului guvernamental belgian: ministrul de Externe, salvat după o defecțiune la motor # SafeNews
Avionul în care se afla ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în insula Saint Martin, din arhipelagul Antilelor, în noaptea de sâmbătă spre duminică, din cauza unei defecțiuni la motor. Aeronava militară, care efectua un zbor guvernamental către Columbia, a întâmpinat probleme tehnice imediat după decolare.
13:40
Captură impresionantă pe Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: o femeie, prinsă cu 45.400 de dolari nedeclarați # SafeNews
O femeie de 38 de ani, nerezidentă, a fost prinsă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău în timp ce încerca să scoată din Republica Moldova 45.400 de dolari SUA nedeclarați. Potrivit Poliției de Frontieră, femeia urma să zboare spre Paris și a ales culoarul verde „Nimic de declarat", susținând că nu transportă bunuri sau
Acum 4 ore
13:10
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor probatorii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini, iar ulterior contacta proprietarii, cerând
13:10
Premierul Alexandru Munteanu pleacă joi, 13 noiembrie, la București, în prima sa vizită oficială de la învestirea sa în funcție. Acesta va avea o întrevedere cu președintele Nicușor Dan și va fi primit la Palatul Victoria de omologul său, Ilie Bolojan. Potrivit unui comunicat, premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe
13:00
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să întărească rețeaua energetică regională și să faciliteze integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată săptămâna trecută la Atena, potrivit
12:40
Bulgaria introduce plata pe loc a amenzilor rutiere: ce trebuie să ştie şoferii moldoveni # SafeNews
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează cetățenii moldoveni despre noile reguli privind circulația pe drumurile publice din această țară. Conform modificărilor legislative intrate în vigoare, toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria sunt obligați să achite imediat, pe loc, amenzile primite în trafic. Măsura se aplică inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care dețin și
12:30
Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a numit pe John Coale în funcția de trimis special al Statelor Unite pentru Belarus. Scopul principal este de a elibera prizonierii politici deținuți de regimul președintelui Belarus Aleksandr Lukașenko, scrie realitatea.md. „El a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri şi se pregăteşte să mai
12:30
În ultimii cinci ani, rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a crescut cu aproape 40%. Anul trecut, 33,6% dintre copii nu își permiteau un consum minim decent, față de 24% în 2019. Statisticile arată și o creștere a numărului celor care trăiesc în sărăcie extremă – de la 11,3% în 2019 la
12:20
Nou eșec răsunător pentru Putin: construcția primei baze navale din Africa, după prăbușirea URSS, a intrat pe linie moartă # SafeNews
Rusia nu va putea deschide în curând o bază navală în Sudan din cauza războiului civil care se desfășoară în țară, a declarat ambasadorul Federației Ruse în republică, Andrei Cernovol. „Având în vedere conflictul militar actual, demersurile în această chestiune sunt suspendate pentru moment", a declarat Cernovol într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, scrie Digi24.RO.
12:10
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, au descoperit și ridicat droguri în valoare aproximativ 1.000.000 de lei, transportate într-un BMW, seria 7, la intrarea în municipiul Bălți. Primul reținut este un bărbat de 34 de ani din Chișinău, prins în timp ce conducea
12:10
R. Moldova strălucește la europenele de taekwondo: argint și bronz pentru sportivii noștri # SafeNews
Anastasia Selivestru a cucerit medalia de argint, iar Serghei Borovic – medalia de bronz la Campionatul European de taekwondo pentru cadeți. Anastasia Selivestru a cedat în finala categoriei de greutate de până la 51 de kg în fața actualei campioane mondiale, Yilmaz Sena, la doar un punct, scrie IPN. La rândul său, Serghei Borovic a evoluat
12:00
În acest an, Târgul de Crăciun din capitală va fi inaugurat pe 5 decembrie. Primarul Ion Ceban a cerut, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, ca direcțiile și preturile de sector să finalizeze pregătirile pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții. „Suntem la mijlocul lunii noiembrie, iar în curând urmează
12:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 noiembrie 2025.
11:50
Bundeswehr a publicat un raport pesimist care arată că Germania nu este, deocamdată, pregătită pentru un eventual conflict armat, în special din punct de vedere al sistemului medical. Raportul special, elaborat de 200 de experți, inclusiv militari și cadre medicale, oferă o primă evaluare sumbră a nivelului de pregătire pentru situații de urgență și evidențiază
11:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea rețelei de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor, prin deschiderea a două noi locații în municipiul Chișinău și orașul Rezina. Potrivit ASP, în Capitală a fost inaugurat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, amplasat pe șoseaua Muncești, 795. De asemenea, în orașul Rezina, în incinta Centrului
11:40
Spatari: Unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene # SafeNews
Deputatul PAS, Marcel Spatari, a declarat că unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene. El a anunțat că Parlamentul va organiza audieri publice pentru a înțelege motivele stagnării. „Sunt multe instituții care trebuie să transpună alinierea la standardele europene, toate ministerele, agențiile, Consiliul Concurenței, unele dintre ele înregistrează progres mai
11:30
Până dimineața zilei de luni, 10 noiembrie, 391.229 de cetățeni au depus cereri pentru acordarea compensațiilor. Dintre aceștia, 200.989 persoane au beneficiat de asistență directă din partea registratorilor – asistenți sociali sau specialiști CUPS. De asemenea, echipa centrului de apel a oferit suport telefonic pentru 9.772 de persoane care au apelat la linia gratuită 08000
11:30
Detectivii Biroului Național Anticorupție au efectuat dimineața devreme, pe 10 noiembrie, percheziții la Kiev la domiciliul omului de afaceri și coproprietar al studioului „Kvartal 95", Timur Mindici. Alte detalii nu au fost furnizate. În iulie, aceeași publicație, citând o „sursă influentă", scria că Biroul Național Anticorupție și Procuratura Specializată Anticorupție pregătesc formularea unei suspiciuni împotriva
Acum 6 ore
11:00
Un cadavru în stare de putrefacție a fost găsit de către un vânător. Descoperirea macabră a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 10:00, în fâșia forestieră din extravilanul satului Sărata-Galbenă, din raionul Hîncești, susțin sursele PulsMedia. Bărbatul a alertat imediat poliția, iar la fațșa locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP Hîncești și
11:00
Moldova, printre cele mai vulnerabile ţări europene la schimbările climatice. ONU lansează o campanie de informare # SafeNews
Republica Moldova se află printre cele mai vulnerabile ţări europene în faţa schimbărilor climatice, cu o creştere medie a temperaturii de aproximativ 0,58 °C pe deceniu. În acest context, Organizația Națiunilor Unite lansează o campanie de informare şi conştientizare adresată tinerilor, menită să impulsioneze acţiuni concrete pentru reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul ţării, informează IPN.
10:50
O jurnalistă britanică a povestit despre pedofilii prezenți în popularul joc pentru copii Roblox. # SafeNews
Popularul joc pentru copii Roblox devine din ce în ce mai mult un „paradis al pedofililor". Jurnalista Sarah Martin
10:40
O mamă moldoveancă, Nina, cu patru copii, dintre care unul cu dizabilități, a fost evacuată din apartamentul în care locuia pe Viale della Vittoria, lângă pasajul feroviar spre Fano, la Pesaro, în Italia. După nouă încercări eșuate, al zecelea demers de evacuare, realizat în prezența Poliției, a avut loc, iar Nina și copiii ei sunt […] Articolul O moldoveancă din Italia cu patru copii, evacuată din casa închiriată apare prima dată în SafeNews.
10:40
Prețurile medii de consum au crescut cu 0,6% în luna octombrie 2025 față de septembrie. Inflația de la începutul anului a ajuns la 5,6%, iar comparativ cu octombrie 2024 prețurile sunt mai mari cu 7%, ceea ce indică o accelerare constantă a scumpirilor în economie, arată datele Biroului Național de Statistică, scrie bani.md. Creșterea din […] Articolul Tăvălugul scumpirilor continuă! Inflația a urcat la 7% în octombrie apare prima dată în SafeNews.
10:30
Zelenski rămas în beznă după atacurile Rusiei chiar în timpul unui interviu: „Acestea sunt condițiile noastre de viață. E normal” # SafeNews
Vladimir Zelenski a rămas în beznă după atacurile Rusiei chiar în timpul unui interviu acordat unui jurnalist de la The Guardian. Până când problema s-a remediat, cei doi au continuat discuţia pe întuneric. La câteva secunde după ce Zelenski s-a așezat să vorbească cu jurnalistul The Guardian, interviul a fost cufundat în întuneric, când alimentarea […] Articolul Zelenski rămas în beznă după atacurile Rusiei chiar în timpul unui interviu: „Acestea sunt condițiile noastre de viață. E normal” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Șeful BBC și directorul departamentului de știri au demisionat după acuzații de manipulare a unui documentar despre Donald Trump # SafeNews
Directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului BBC News, Deborah Turness, au demisionat duminică, după un val de critici legate de presupusa lipsă de imparțialitate a instituției, inclusiv în modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump, scrie ziua.ma. Demisiile vin pe fondul unui scandal declanșat de scurgerea […] Articolul Șeful BBC și directorul departamentului de știri au demisionat după acuzații de manipulare a unui documentar despre Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
10:20
Statele Unite amână furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei # SafeNews
Statele Unite au fost nevoite să amâne furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei, scrie Axios, citând Departamentul de Stat. Potrivit unui oficial al ministerului, situația privind închiderea Guvernului – rezolvată parțial între timp – a dus la întârzieri în transferul rachetelor AMRAAM, sistemelor de […] Articolul Statele Unite amână furnizarea de arme în valoare de peste 5 miliarde de dolari destinate sprijinirii aliaților NATO și Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un bărbat a murit, după ce ar fi fost lovit de un automobil. Tragedia a avut loc sâmbătă, 8 noiembrie, în jurul orei 18:30, pe o stradă din loalitatea Bulăiești, raionul Orhei, scrie pulsmedia.md. Potrivit poliției, un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Dacia, a tamponat un bărbat de […] Articolul Orhei: un pieton și-a pierdut viața într-un accident rutier apare prima dată în SafeNews.
10:10
CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni în domeniile sale de competență, vizând atât investigarea infracțiunilor, cât și prevenirea corupției. În cadrul unor percheziții desfășurate într-o cauză privind trucarea licitațiilor în sistemul educațional, CNA a efectuat 18 acțiuni investigative. Sunt cercetați penal un angajat al unei direcții municipale de învățământ, conducătorii […] Articolul CNA a efectuat percheziții și a aplicat sechestre de peste 1,7 milioane de lei în dosare de corupție apare prima dată în SafeNews.
10:10
Autoritățile ruse au deschis o anchetă penală privind uciderea unui cuplu din Sankt Petersburg, dispărut la începutul lunii octombrie în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe surse media au relatat că au fost răpiți și uciși în urma unei cereri de răscumpărare. Potrivit Comitetului de Investigații al Rusiei, care instrumentează cazurile penale majore, rudele […] Articolul Anchetă în Rusia, după ce un milionar și soția sa au fost găsiți morți într-un deșert apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 10 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO // Controale fiscale în Chișinău: mai mulți taximetriști sancționați pentru transport ilicit de persoane # SafeNews
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a desfășurat, în perioada 4–7 noiembrie, o serie de controale în municipiul Chișinău, vizând transportul ilicit de persoane în regim de taxi. Acțiunile au fost realizate în colaborare cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). În cadrul verificărilor au fost controlați atât șoferii care […] Articolul FOTO // Controale fiscale în Chișinău: mai mulți taximetriști sancționați pentru transport ilicit de persoane apare prima dată în SafeNews.
09:30
În perioada weekendului, polițiștii de patrulare au constatat peste 4.100 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră pe teritoriul țării. Dintre acestea, 68 de conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice și au fost înlăturați de la volan. Alte abateri frecvente au inclus depășirea limitei de viteză – 1.908 cazuri, […] Articolul Peste 4.100 de abateri rutiere înregistrate în weekend de polițiștii de patrulare apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:10
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat 73.473 traversări de persoane, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: Autoritățile au comunicat că pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost refuzate 35 de persoane străine la trecerea frontierei. În aceeași perioadă, […] Articolul Peste 73.000 de persoane au trecut frontiera Moldovei în ultimele 24 de ore apare prima dată în SafeNews.
09:10
ULTIMA ORĂ! Italia se pregătește de o grevă generală pe 12 decembrie, anunță sindicatele CGIL # SafeNews
Adunarea delegaților sindicatelor italiene CGIL a decis să convoace o grevă generală pe 12 decembrie, ca protest împotriva legii bugetului elaborate de guvern, au anunțat reprezentanții organizației la un eveniment sindical desfășurat la Florența. „Ne opunem unei legi a bugetului defectuoase și tuturor măsurilor care s-au acumulat de-a lungul anilor”, a declarat Fulvio Fammoni, președintele […] Articolul ULTIMA ORĂ! Italia se pregătește de o grevă generală pe 12 decembrie, anunță sindicatele CGIL apare prima dată în SafeNews.
09:00
Raportorii Comisiei de la Veneția în vizită în Moldova: pe agenda anticorupție și combaterea crimei organizate # SafeNews
În perioada 10–11 noiembrie, o delegație a Comisiei de la Veneția efectuează o vizită oficială în Republica Moldova pentru a analiza inițiativa legislativă de creare a Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO). Din delegație fac parte Renata Deskoska, Philip Dimitrov și Filipe César Vilarinho Marques, experți în drepturile omului și statul de drept. Vizita […] Articolul Raportorii Comisiei de la Veneția în vizită în Moldova: pe agenda anticorupție și combaterea crimei organizate apare prima dată în SafeNews.
09:00
Caz de braconaj descoperit la Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au fost pe teren tot weekendul # SafeNews
Un caz grav de braconaj a fost depistat pe 8 noiembrie în satul Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au găsit un mistreț prins într-un laț, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a identifica persoanele implicate și a aplica sancțiunile prevăzute de lege. În același weekend, conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului a fost prezentă în […] Articolul Caz de braconaj descoperit la Rădenii Vechi. Inspectorii de mediu au fost pe teren tot weekendul apare prima dată în SafeNews.
08:50
Două trenuri s-au ciocnit, duminică seara, între Svaty Jur și Pezinok, la aproximativ 20 km nord de Bratislava. Accidentul s-a soldat cu zeci de răniți, a anunțat guvernul slovac. Aproximativ 800 de persoane se aflau la bordul celor două trenuri implicate. Ministrul de interne, Matus Sutaj Estok, a precizat că 11 răniți au fost transportați […] Articolul Coliziune feroviară în vestul Slovaciei: zeci de răniți, fără decese apare prima dată în SafeNews.
08:40
Republica Moldova, în pericolul dependenței de diaspora: economia trăiește pe banii celor plecați # SafeNews
Economia Republicii Moldova este menținută în viață de milioanele de cetățeni care muncesc peste hotare. Un studiu recent al IDIS „Viitorul” arată că banii trimiși de diaspora au ajuns să depășească veniturile din exporturi și salariile plătite în interiorul țării – un semnal de alarmă privind fragilitatea sistemului economic național. Potrivit raportului „100 cele mai […] Articolul Republica Moldova, în pericolul dependenței de diaspora: economia trăiește pe banii celor plecați apare prima dată în SafeNews.
08:40
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de favorizarea inamicului și abuz de putere # SafeNews
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost pus sub acuzare luni pentru „favorizarea inamicului” și „abuz de putere”, după ce ar fi ordonat trimiterea de drone în Coreea de Nord, acțiune care ar fi pus în pericol securitatea națională. Decizia marchează un nou episod tensionat într-o criză politică fără precedent la […] Articolul Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de favorizarea inamicului și abuz de putere apare prima dată în SafeNews.
08:30
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani de înshisoare. Sarkozy a fost condamnat pentru conspiraţie într-un plan de finanţare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri […] Articolul Zi decisivă pentru Nicolas Sarkozy: va fi eliberat sau rămâne după gratii? apare prima dată în SafeNews.
08:20
METEO // Vreme capricioasă la început de săptămână: ploile revin, iar ceața complică traficul # SafeNews
Luni, 10 noiembrie 2025, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță ploi slabe, dar persistente, și avertizează asupra vizibilității reduse pe drumurile naționale, mai ales în orele dimineții. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, cu intensitate slabă până la moderată. Temperaturile maxime se vor […] Articolul METEO // Vreme capricioasă la început de săptămână: ploile revin, iar ceața complică traficul apare prima dată în SafeNews.
