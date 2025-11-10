(video) Alexandru Comerzan a dat jos sorțul de bucătar și a îmbrăcat uniforma de polițist. Și-a tras pe dreapta chiar propria soție: „Facem test alcoolscopic”

20:20

După ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din Leova nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare, candidatul la funcția de primar al orașului, Alexandru Bujorean, a venit cu o reacție pe rețele. Acesta afirmă că explicațiile Poliției ridică semne de întrebare , precizând că „arma nu a fost arătată, ci din ea s-a tras – de două ori, îngrozindu-i copiii și soția”.