Când va fi lansat Târgul de Crăciun în capitală

Primăria Municipiului Chișinău informează că subdiviziunile și serviciile municipale se află în pregătiri pentru inaugurarea Târgului și a Pomului de Crăciun al capitalei, eveniment preconizat pentru data de 5 decembrie 2025. Anunțul în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative săptămânale de luni, 10 noiembrie 2025.
Acum 30 minute
14:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că subdiviziunile și serviciile municipale se află în pregătiri pentru inaugurarea Târgului și a Pomului de Crăciun al capitalei, eveniment preconizat pentru data de 5 decembrie 2025. Anunțul în acest sens a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative săptămânale de luni, 10 noiembrie 2025.
14:50
Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie
14:40
Astăzi, la Consiliul Raional Sîngerei, s-a desfășurat ședința operativă săptămânală, prezidată de președintele raionului, Cristian Cainarian. În cadrul acesteia, au fost analizate activitățile desfășurate în perioada precedentă și stabilite principalele obiective pentru săptămâna curentă. Printre temele abordate s-a regăsit Memorandumul de colaborare dintre Consiliul Raional Sîngerei și Asociația Obștească „PRO BONO", un parteneriat menit să
Acum o oră
14:20
Premierul: asistența financiară și expertiza oferită de BERD contribuie esențial la modernizarea infrastructurii și la creșterea competitivității economiei noastre # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în Republica Moldova. Oficialii au examinat mersul proiectelor implementate cu sprijinul BERD, ce vizează reabilitarea drumurilor și sporirea securității energetice. Premierul Alexandru Munteanu a subliniat importanța cooperării cu BERD în dezvoltarea durabilă a țării, accentuând
Acum 2 ore
14:10
Pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță, optimizarea circulației și reducerea riscului de accidente rutiere, la intersecția dintre drumul național R2 Chișinău–Bender–Tiraspol, km 38+800, drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale din orașul Anenii Noi va fi amenajat un sens giratoriu. Națională a Drumurilor a lansat procedura de achiziție publică privind execuția lucrărilor menționate. Această intersecție are
13:50
Ansamblul Folcloric „Altița” din Bălți — Locul I la Concursul Internațional „Sentimente de toamnă în poezie și cântec românesc” # Provincial
Toamna aceasta aduce municipiului Bălți o nouă realizare frumoasă în domeniul cultural. Ansamblul Folcloric „Altița" a obținut Locul I la Concursul Internațional „Sentimente de toamnă în poezie și cântec românesc", la secțiunea Ansambluri. Prin talentul, dăruirea și dragostea pentru tradițiile populare, membrii ansamblului continuă să promoveze valorile autentice ale folclorului românesc și să ducă mai
13:20
La Budești, pe 7 noiembrie curent, a fost marcat un nou pas important în promovarea dialogului între generații și a solidarității comunitare, în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării bazate pe date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale". "Suntem mândri că Budeștiul este una dintre cele 10 localități beneficiare ale acestui proiect, care contribuie
13:20
Agenția Serviciilor Publice informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și or. Rezina. Astfel, în mun. Chișinău a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat la adresa: șos. Muncești, 795. Totodată, în or. Rezina, în incinta Centrului multifuncțional Rezina (str. Matrosov, 4),
Acum 4 ore
12:50
(VIDEO) Bărbat din Bender, reţinut după 17 episoade de şantaj cu plăcuţe de înmatriculare în sectorul Botanica” # Provincial
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei. Potrivit materialelor probatorii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini, iar ulterior contacta proprietarii, cerând
12:10
2,5 kilograme de marijuana și hașiș de 1.000.000 lei, la Bălți. Doi chișinăuieni – reținuți # Provincial
Procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, de comun cu ofițerii INI și INSP Nord, anunță o captură de droguri de aproximativ 1.000.000 lei la intrarea în Bălți, într-un BMW, seria 7. Primul a fost reținut șoferul de 34 de ani din Chișinău, în timp ce conducea mașina în care transporta aproximativ 2,5 kilograme de marijuana hidroponică
12:00
Ion Ceban cere Guvernului măsuri pentru siguranța copiilor, după tragedia de la fostul Hotel Național # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani a decedat în clădirea fostului Hotel Național, s-a adresat conducerii Guvernului să se implice încât să fie găsite soluții pentru siguranța copiilor atât la clădirile ce aparțin statului, cât și la cele private. „Aduc aminte cât scandal și câți patrioți
Acum 6 ore
11:10
Competiția, destinată seniorilor, s-a desfășurat la individual și pe echipe, în sala specializată de scrimă a Școlii Sportive Specializate în Scrimă a Rezervelor Olimpice pentru Copii și Juniori. Evenimentul a reunit 59 de sportivi din municipiul Chișinău la probele de floretă masculin și floretă feminin – individual, precum și 18 echipe la aceleași categorii. Scopul
11:10
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania "Teleradio – Moldova" (TRM) în anii 2023-2024. Misiunea de audit a vizat modul de constituire și utilizare a fondurilor publice
11:10
S-au disputat meciurile din cadrul etapei a 13-a a Ligii Naționale feminine, sezonul 2025/26. Surpriza etapei s-a produs la Anenii Noi, unde campioana Agarista a fost învinsă cu un scor categoric de Zimbru, iar jucătorarea "galben-verzilor" de doar 15 ani, Polina Mazur a reușit un poker în poarta fostei sale echipe. Grație acestui succes, Zimbru
11:00
Atelier de lucru pentru consolidarea protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova # Provincial
Pe 6 noiembrie 2025, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF Moldova, a organizat un atelier tehnic dedicat consolidării protecției sociale reziliente la șocuri în Republica Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți de nivel decizional și tehnic din cadrul ministerului și experți UNICEF, contribuind la dezvoltarea unei viziuni comune pentru un sistem de protecție
11:00
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul eliberării autorizaţiilor de construire. Astfel, dacă în ianuarie-martie 2025 au fost eliberate 607 de autorizaţii de construire, în descreştere cu 21,8% faţă de ianuarie-martie 2024 (448 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (-17,2%) şi 159 de autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale
11:00
Vineri, 7 noiembrie, angajații Primăriei orașului Cimișlia, la inițiativa primarului Sergiu Andronachi împreună cu tinerii din oraș și cetățenii activi, au participat la o acțiune voluntară de plantare în Scuarul „Mihai Eminescu". Au fost plantați 20 de arbori și arbuști: 18 tei, care vor forma în timp alei umbroase și plăcute; 2 arbuști de magnolie,
10:50
Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale din țară. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar Codul Galben de ceață este valabil până astăzi, 10 noiembrie, ora 11:00. În condiții de ceață este important ca participanții la trafic să manifeste prudență sporită. Administraţia
10:50
SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei # Provincial
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului
10:50
Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200 989 au fost ajutați de registratori: asistenți sociali sau specialiști CUPS. Iar echipa noastră de la centrul de apel a oferit suport direct pentru 9 772 de persoane care au apelat la linia telefonică gratuită 08000 5000. Termenul limită pentru
Acum 8 ore
08:10
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o întrevedere de lucru cu experții Agenției de consultanță ADE, aflați într-o misiune internațională de evaluare a sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru managementul finanțelor publice (MFP). În cadrul vizitei, Natalia Trofim, membră a Curții de Conturi, a prezentat rolul
Ieri
14:20
În dimineața zilei de 9 noiembrie 2025, pompierii au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un cămin temporar al unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, strada Feroviarilor 10, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:36. La fața locului au fost direcționate
08:10
Compania „Teleradio-Moldova" anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest 2026. Dosarele pot fi depuse în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie 2025. Selecţia Naţională va avea loc în 3 etape: examinarea dosarelor, audierile live şi Finala Naţională. Creaţiile muzicale trebuie să fie originale, să nu depăşească durata de 3
8 noiembrie 2025
22:20
Sâmbătă s-au disputat 2 meciuri ale etapei a 14-a din Liga 1, faza I. Datorită victoriei cu CF Olimp, Real Sireți s-a calificat în play-offul Ligii 1, unde va lupta în primăvara anului 2026 cu FC Florești, FC Stăuceni, Iskra și cu echipele de pe locurile 7-8 din Liga 7777 pentru un loc în Liga
19:40
Irina Vlah, la Ceadîr-Lunga la sărbătoarea Kasim: “Anume în astfel de momente se simte forța unității umane” # Provincial
Politiciana Irina Vlah a fost astăzi Ceadîr-Lunga la sărbătoarea Kasim. "Vă felicit din toată inima pe locuitorii Găgăuziei cu ocazia acestei frumoase sărbători – Kasîm – una dintre cele mai luminoase și mai dragi sărbători! Astăzi, la Ceadîr-Lunga a fost extraordinar de luminos, datorită zâmbetelor, generozității și dragostei pentru tradițiile noastre. Anume în astfel de
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
În raionul Soroca avansează lucrările de construcție-montaj a rețelelor interne de distribuție a apei potabile din râul Nistru, cu o lungime totală de circa 90 km, în satele Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău, Inundeni și Ruslanovca, unde locuiesc peste 10 mii de cetățeni.
16:30
După ample lucrări de reparație capitală și dotare cu echipamente moderne, Școala de Arte din orașul Cricova și-a redeschis larg ușile pentru elevi și profesori. Cei peste 550 de copii care studiază aici beneficiază acum de săli moderne, adaptate standardelor europene de educație artistică. Potrivit ONDRL, proiectul „Repararea capitală și replanificarea încăperilor interioare ale clădirii […] Post-ul Școala de Arte din Cricova și-a redeschis ușile după lucrări de reparație capitală apare prima dată în Provincial.
16:20
Autoritățile raionului Glodeni verifică nivelul de pregătire pentru sezonul rece 2025–2026 # Provincial
În contextul apropierii sezonului rece, autoritățile publice din raionul Glodeni desfășoară lucrări active de pregătire pentru perioada de iarnă. Astfel, ieri, Comisia raională pentru Situații Excepționale (CSE) Glodeni s-a întrunit în ședință pentru a analiza nivelul de pregătire a instituțiilor publice din raionul Glodeni către perioada rece 2025-2026. Membrii comisiei și cei prezenți au raportat […] Post-ul Autoritățile raionului Glodeni verifică nivelul de pregătire pentru sezonul rece 2025–2026 apare prima dată în Provincial.
16:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din cadrul Ligii 7777, Ligii 1, Ligii Naționale feminine, partidele Ligii Tineret, ale Ligilor de juniori și copii dar și meciul amical Moldova WU 15 – România W 15. Liga 7777 Etapa 19 8 noiembrie, Sâmbătă Ora 13:00. […] Post-ul Unde mergem în weekend să privim fotbal apare prima dată în Provincial.
16:20
Astăzi, 7 noiembrie 2025, în sala de ședințe a Primăriei orașului Cimișlia, s-au desfășurat audierile publice privind următoarele proiecte de decizie: „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe bunurile neîngrijite în orașul Cimișlia”; „Cu privire la stabilirea zonelor pentru aplicarea diferențiată a taxelor locale în orașul Cimișlia”. Evenimentul a […] Post-ul Audieri publice la Primăria Cimișlia apare prima dată în Provincial.
16:10
AND anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani # Provincial
Pe sectorul dintre Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani, au fost finalizate lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere. Tronsonul, cu o lungime de 2,73 km, se află pe drumul regional G58 R7 – Păscăuți – Călinești – Fălești – R16, în perimetrul km 3,12 – 5,85. Amintim că, lucrările au fost executate în conformitate cu Anexa […] Post-ul AND anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul Reteni – Păscăuți, raionul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
15:20
Bălți beneficiază de echipamente moderne pentru intervenții în caz de inundații în cadrul proiectului internațional FLOOD RESCUE # Provincial
Primăria municipiului Bălți salută lansarea proiectului internațional ROMD00074 – FLOOD RESCUE „Pregătire comună pentru salvarea de vieți în caz de inundații”, desfășurat în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027 și finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul pentru Vecinătate, Dezvoltare și Cooperare Internațională (NDICI). Evenimentul de deschidere a avut loc la data de 4 noiembrie […] Post-ul Bălți beneficiază de echipamente moderne pentru intervenții în caz de inundații în cadrul proiectului internațional FLOOD RESCUE apare prima dată în Provincial.
15:10
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei Metsola, președintele Parlamentului European, „pentru sprijinul politic, pentru rezoluțiile prin care ați susținut democrația noastră și procesul de aderare la UE”. „Vă mulțumesc pentru sprijinul financiar: pentru aprobarea accelerată a Planului de Creștere pentru Moldova, care înseamnă dezvoltare economică, infrastructură, […] Post-ul Maia Sandu: Republica Moldova se modernizează apare prima dată în Provincial.
14:50
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților # Provincial
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova. Atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate. Pentru ca sistemul să […] Post-ul Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților apare prima dată în Provincial.
14:10
Un eveniment regional cu genericul „Alimentația echilibrată – pilonul sănătății comunitare” a avut loc joi, 6 noiembrie, în incinta Palatul de Cultură Anenii Noi. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Comunitate informată – viață sănătoasă”, susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină și implementat de AO Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului, în parteneriat cu direcțiile generale de […] Post-ul Eveniment dedicat Zilei mondiale a alimentației, desfășurat la Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
13:50
(VIDEO) Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare # Provincial
Construcția Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, cunoscută drept Linia Independenței Energetice, se apropie de final. Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în proporție de circa 99% – toate 507 fundații au fost executate, 507 piloni asamblați, 505 deja montați, iar 150 km de conductor și […] Post-ul (VIDEO) Lucrările la linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare apare prima dată în Provincial.
13:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […] Post-ul Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea apare prima dată în Provincial.
13:20
Pentru ca fiecare metru de pământ din raionul Sîngerei să fie corect înregistrat și utilizat eficient, inginerii funciari din localitățile raionului s-au întrunit astăzi într-un seminar de instruire la Consiliul Raional Sîngerei. În cadrul evenimentului, Ion Harabagiu, șeful Serviciului Agricultură și Cadastru, a prezentat Ghidul privind ținerea cadastrului funciar – un document actualizat care stabilește […] Post-ul Gestionarea eficientă a terenurilor – prioritate pentru raionul Sîngerei apare prima dată în Provincial.
13:10
Alte două persoane vor sta după gratii pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Provincial
Procuratura Soroca oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vârstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 […] Post-ul Alte două persoane vor sta după gratii pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
12:50
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a fost pusă în funcțiune după o modernizare extinsă. Lucrările au inclus reparația capitală a clădiri și liniei tehnologice, înlocuirea regulatoarelor de gaze, robinetelor și a sistemelor de telemetrie, fapt ce va permite un control de la distanță mai eficient asupra […] Post-ul Stația de reglare-măsurare a gazelor nr. 5 din Bălți – modernizată apare prima dată în Provincial.
12:40
Au început lucrările de reabilitare a străzii Gospodarilor – drumul de ocolire a satului Bubuieci, care asigură accesul spre localitatea Bîc. Potrivit ADR Chișinău, proiectul prevede reabilitarea unui sector de drum cu o lungime de 1100 de metri, precum și amenajarea a două intersecții cu sensuri giratorii, menite să crească siguranța și fluența traficului. Lucrările […] Post-ul La Bubuieci au început lucrările de modernizare a drumului de ocolire spre Bîc apare prima dată în Provincial.
12:20
„Double Case” – reacție la investigația anunțată de CNPF: „Această etapă este firească într-un domeniu emergent” # Provincial
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) privind lansarea tokenului Double Case (DCT) și își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora transparent cu autoritatea de reglementare. Compania consideră că această etapă este firească într-un domeniu emergent, unde legislația este în proces de definire, […] Post-ul „Double Case” – reacție la investigația anunțată de CNPF: „Această etapă este firească într-un domeniu emergent” apare prima dată în Provincial.
12:20
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din Briceni. Evenimentele de inaugurare au reunit elevi, cadre didactice și reprezentanți ai Ministerului […] Post-ul Două laboratoare FabLab inaugurate în nordul Moldovei apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Grupare criminală din Penitenciarul Brănești, destructurată de INI și Procuratură # Provincial
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajaților ANP și DDS […] Post-ul (VIDEO) Grupare criminală din Penitenciarul Brănești, destructurată de INI și Procuratură apare prima dată în Provincial.
12:00
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei de stat „Otaci-Moghilev-Podolsk” au manifestat integritate, denunțând un act de corupere. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când un cetățean ucrainean, în vârstă de 44 de ani, a încercat să ofere mijloace bănești polițistului de frontieră […] Post-ul Tentativă de corupere dejucată la punctul de trecere a frontierei „Otaci” apare prima dată în Provincial.
11:50
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin, aceasta reiese din unele declaraţii ce s-au făcut până la această etapă. Însă, atunci când vorbim în termeni concreţi despre dezvoltarea economiei, e cazul să ne întrebăm şi ce model va fi ales. Iar exemplele ţărilor şi regiunilor dezvoltate din […] Post-ul Ce model economic va alege noul Guvern al Republicii Moldova? apare prima dată în Provincial.
11:30
Î.M. Regia „Autosalubritate“ a achiziționat un al doilea compactor BOMAG, de ultimă generație, unicul de acest gen din Republica Moldova, pentru poligonul de deșeuri de la Țînțăreni. Utilajul, cu o greutate operațională de 37 de tone va fi utilizat pentru compactarea eficientă a deșeurilor. Compactorul a fost achiziționat de la Compania germană BOMAG FAYAT GROUP […] Post-ul APL Chișinău continuă să investească în domeniul gestionării deșeurilor municipale apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău continuă să ofere sprijin copiilor refugiați din Ucraina, asigurându-le acces la educație, incluziune și siguranță în instituțiile municipale de învățământ. În prezent, în 56 de școli din capitală învață 1.774 de elevi refugiați, dintre care 246 sunt în clasa I — 42 în clase cu predare în limba română și 205 în clase […] Post-ul 1.774 de copii refugiați, integrați în școlile din Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Provincial
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […] Post-ul Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul apare prima dată în Provincial.
11:20
În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri, iar până în prezent, mai mult de 303 184 gospodării s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md. Aproximativ 164 047 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor, iar echipa de la centrul de apel a răspuns la 8259 de apeluri, ajutând cetățenii să […] Post-ul În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri pentru compensații apare prima dată în Provincial.
