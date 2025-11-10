Masca nu l-a salvat: 8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău

11:20

În ultimele 24 de ore, peste 62 000 de familii au depus cereri, iar până în prezent, mai mult de 303 184 gospodării s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md. Aproximativ 164 047 de cereri au fost completate cu ajutorul registratorilor, iar echipa de la centrul de apel a răspuns la 8259 de apeluri, ajutând cetățenii să