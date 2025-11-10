Benavidez împotriva Bivol: un sparring care a devenit o adevărată luptă
Noi.md, 10 noiembrie 2025 14:30
David Benavidez — campion WBC la categoria semigrea, un om care nu știe să lucreze la jumătate de forță. Pentru el, chiar și antrenamentul este o provocare. Și cînd s-a trezit în ring cu Dmitri Bivol, boxerul rus de origine moldovenescă, s-a pornit ca într-o luptă pentru titlu.„Se mișcă mult, păstrează distanța, lucrează cu jab-ul, are un dublu bun. Dar nu m-a impresionat prea mult”, spune Ben
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
14:30
Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de vacanță, acestea vor putea fi valorificate doar în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și servire a mesei, prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 643/2003.Acordarea tichetelor de vacanță va fi facultativă, decizia urmînd să fie luată de conducătorul entității, în funcție de resu
14:30
David Benavidez — campion WBC la categoria semigrea, un om care nu știe să lucreze la jumătate de forță. Pentru el, chiar și antrenamentul este o provocare. Și cînd s-a trezit în ring cu Dmitri Bivol, boxerul rus de origine moldovenescă, s-a pornit ca într-o luptă pentru titlu.„Se mișcă mult, păstrează distanța, lucrează cu jab-ul, are un dublu bun. Dar nu m-a impresionat prea mult”, spune Ben
14:30
Comisia de Evaluare a Judecătorilor și-a desemnat noua echipă de conducere. În urma votului unanim al celor nouă membri, Andrei Bivol, membru național și anterior vicepreședinte al Comisiei, a fost ales în funcția de președinte.Noul președinte al Comisiei l-a desemnat vicepreședinte pe Marcel van de Wetering, membru internațional. Schimbarea survine în contextul retragerii domnului Scott Bales
14:30
Dorin Junghietu: Moldova va dezvolta noi proiecte de interconectare energetică cu România și Ucraina # Noi.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida conectivitatea regională și vor permite integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești–Smîrdan, Comrat–Smîrdan și Vulcănești–Artsyz.Despre noile obiective de dezvoltare a infrastructurii energetice ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a
Acum o oră
14:00
Noi proceduri de evaluare a ajutorului de stat acordat pentru prestarea serviciilor poștale # Noi.md
Începînd cu data de 31 octombrie 2025, a intrat în vigoare Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 04 din 30 septembrie 2025, prin care a fost aprobată modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind evaluarea ajutoarelor de stat sectoriale, adoptat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 3/2016.Noua versiune a Regulamentului stabilește condițiile și procedurile aplicab
14:00
Roman Babuțchi, despre șefa salonului în care a decedat soția sa: „Borodkina face operații la Odesa” # Noi.md
Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri care și-a pierdut viața în timpul unei intervenții estetice la salonul „Dr. Serebrova Clinic” din Chișinău, susține că proprietara, Irina Borodkina, continuă să efectueze operații la Odesa, în pofida tragediei din ianuarie 2025. Potrivit acestuia, femeia ar fi invitat o persoană din Republica Moldova pentru a-i face publicitate, comportîndu-se „
14:00
Grigore al III-lea Ghica, sau Grigore al III-lea Alexandru Ghica, a avut două domnii în Moldova: 18 martie 1764 - 23 ianuarie 1767 și septembrie 1774 - 1 octombrie 1777 și una în Valahia.Este fiul marelui dragoman (traducător) Alexandru Ghica, executat de turci în 1741 şi al Elenei Eupraghioti. A fost educat la Pera, în casa baronului H. Penkler, trimisul Vienei la Poartă. În august 1758 este
Acum 2 ore
13:30
În perioada iulie–septembrie 2025, Autoritatea Aeronautică Civilă a recepționat 142 de petiții din partea pasagerilor care au întîmpinat probleme în timpul călătoriilor aeriene, dintre care 102 au fost deja soluționate, informează Noi.md.Suma totală rambursată călătorilor a depășit 466.000 de lei, potrivit raportului recent al instituției.Reclamațiile au vizat în special întîrzieri ale zbo
13:30
În Chișinău încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă: cînd va fi instalat bradul principal # Noi.md
În curînd, capitala va îmbrăca straie de sărbătoare. Primăria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.În prezent, sînt în pregătire toate acțiunile pentru lansarea tîrgului și a Pomului de Crăciun, preconizată pentru data de 5 decembrie.{{846347}}Despre acest lucru a fost anunțat primarul capitalei, Ion Ceban, care a încurajat, ca și în anii precedenți, fiecare agent economic să
13:30
Un bărbat de 30 de ani, originar din Bender, este cercetat penal, fiind suspectat de comiterea a cel puțin 17 episoade de șantaj, prin sustragerea plăcuțelor de înmatriculare de la automobile în sectorul Botanica al capitalei.Potrivit materialelor probatorii, individul ar fi furat plăcuțele de înmatriculare ale mai multor mașini, iar ulterior contacta proprietarii, cerînd sume de bani, în dife
13:30
Clădirea postului de televiziune BeIN Sports din cartierul Ayazaga din Istanbul, care transmite meciurile din Superliga turcă de fotbal, a fost ținta unui atac armat.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Haber Global, la fața locului au sosit polițiști. Din cauza acestei situații, în clădirea organizației de radiodifuziune s-a produs panică.{{847110}}În cele din urmă, bărbatul care a comis a
13:30
Joi, 13 noiembrie, prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima sa vizită externă la București, România, informează Noi.md. În cadrul vizitei, premierul va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.La Palatul Victoria, prim-ministrul Alexandru Munteanu se va întîlni cu omologul său, Ilie Bolojan. Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proi
13:30
În data de 6 noiembrie 2025, Excelența Sa Dong Zhihua, noua Ambasadoare a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, a sosit la Chișinău și a ținut un discurs la Aeroportul Internațional, subliniind angajamentul Chinei pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare cu Republica Moldova.„În acest minunat anotimp de toamnă aurie, am deosebita onoare, în urma numirii de către Preș
13:00
Anunț important de la ASP despre prestarea serviciilor publice de înmatriculare a vehiculelor # Noi.md
Agenția Servicii Publice (ASP) informează despre lărgirea numărului locațiilor de prestare a serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor în mun. Chișinău și în orașul Rezina, notează Noi.md.Astfel, în mun. Chișinău, a fost creat un nou oficiu de înmatriculare a vehiculelor, situat la adresa: șos. Muncești, 795.{{839469}}Totodată, în or. Rezina, în incinta Centrului multifunc
13:00
Veronica Cozma, studentă: "Îmi doresc să devin un medic veterinar devotat profesiei" # Noi.md
Veronica Cozma este studentă în anul VI la Facultatea de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Ea visează să devină un medic veterinar profesionist și devotat.Originară din satul Crihana Veche, raionul Cahul, Veronica Cozma visează să devină un medic veterinar profesionist.{{847210}}Tînăra are 24 de ani și este studentă în anul 6, la Facultatea Medicină Veterinară de
13:00
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj către toți producătorii autohtoni, dar și cei care investesc sau doresc să investească în Chișinău, notează Noi.md."Aveți absolut toată susținerea Primăriei mun. Chișinău, cînd toate sînt în cîmpul legal. De ce spun acest lucru? Pentru că mă bucur foarte mult și sînt cu adevărat mîndru de fiecare producător, care are curajul să inve
Acum 4 ore
12:30
Astăzi, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua profesională a ofițerilor de urmărire penală – o ocazie de a aduce un omagiu celor care, prin devotament și profesionalism, contribuie la aflarea adevărului și la înfăptuirea justiției.Cu acest prilej, Poliția Republicii Moldova a transmis un mesaj de recunoștință adresat tuturor ofițerilor care activează în domeniul urmăririi penale:{{847
12:30
De săptămîna viitoare, în toate sectoarele din capitală, vor fi organizate ședințe operative prin rotație, a anunțat primarul general, Ion Ceban, notează Noi.md."Începînd cu săptămîna viitoare, vreau să ne spuneți suplimentar care sînt problemele în sectoare, unde întîlnim dificultăți, care sînt cererile oamenilor și care sînt intervențiile noastre în acest sens.{{846311}}În fiecare sector
12:30
În sezonul rece, Cetatea Soroca este închisă pentru vizitatori, însă, din acest an, accesul va fi posibil și în perioada de iarnă, prin programări prealabile pentru grupuri organizate.Ghidul local are multe istorii de povestit despre fortăreața medievală.Sursele istorice menționează diverse fortificații pe malul Nistrului, construite din lemn sau piatră, care erau reședințele pîrcălabilor
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 10 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 11 noiembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,07 lei/litru (+1 ban), iar al motorinei standard – 20,72 lei/litru (+6 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Tragedia de la Hotelul Național: Ion Ceban s-a adresat familiei fetei decedate și guvernului # Noi.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. {{846056}}„Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, cînd e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cît privește clădirile private, să fie găsită o soluție legală pentru a obliga să
12:00
Peste 391 de mii de persoane din Republica Moldova și-au depus cererile pentru compensațiile oferite prin platforma online compensatii.gov.md. Dintre acestea, aproximativ 201 mii au beneficiat de sprijin direct din partea asistenților sociali și specialiștilor Centrelor unificate de prestare a serviciilor publice (CUPS), informează Noi.md.Potrivit unui anunț al Ministerului Muncii și Protecție
12:00
Cînd Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Noi.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că pentru țara noastră este o onoare, dar și o mare responsabilitate.Potrivit lui, mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atît la Chișinău, cît și la Strasbourg.
12:00
Weekendul a fost marcat de un val de încălcări în trafic, iar cea mai gravă situație, potrivit Poliției Naționale, vizează cei 68 de conducători auto prinși la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Toți au fost înlăturați imediat din trafic, iar pe numele unora au fost inițiate procese penale.În total, ofițerii de patrulare au înregistrat peste 4 100 de abateri ale regul
11:30
O adevărată competiție culinară s-a desfășurat recent la Școala profesională nr. 2 din Chișinău.Concursul s-a terminat cu un tîrg, unde elevii și-au vîndut produsele ca să strîngă măcar o parte din banii necesari pentru amenajarea a două laboratoare. Piesa de rezistență a concursului dedicat Zilei mondiale a bucătarului a fost mărul - un simbol al tinereții."Am decis să pregătim preparate
11:30
Oleg Crețul și Oleg Nemțan au scris istorie pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo # Noi.md
Oleg Crețul și Oleg Nemțan au scris istorie pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo, care a avut loc în Bișkek, Kîrgîstanului.Ambii sportivi au urcat pentru prima dată pe podiumul de premiere, la prima lor participare, clasînd țara naostră pe locul I în clasamentul pe echipe.Oleg Crețul a cucerit medalia de aur la categoria de pînă la 98 kg, în timp ce Oleg Nemțan a c
11:00
Proiectul de lege care vizează reluarea activității guvernului federal al SUA, care este în prezent parțial suspendată, a fost supus duminică votului procedural în Senatul Congresului american.Documentul, care a fost aprobat anterior de Camera Reprezentanților și prevede alocarea de fonduri pentru funcționarea guvernului federal pînă la 21 noiembrie, a fost susținut de 60 de senatori, ceea ce
11:00
Anomalie pentru luna noiembrie: ce vreme se așteaptă în Republica Moldova pe parcursul săptămînii # Noi.md
Săptămîna începe cu ploi slabe și temperaturi ridicate pentru luna noiembrie, însă treptat vremea se stabilizează, iar regimul termic se uniformizează. Pînă spre final de săptămînă, cerul va deveni variabil, iar vîntul va sufla slab pînă la moderat din sector sudic sau nord-vestic. {{847032}}În nord, ziua de luni aduce ploi slabe și o maximă de +11, minimă +6 grade Celsius, cu vînt din
11:00
Un tribunal din Paris, Franța, va decide lun dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămîni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani.Sarkozy, în vîrstă de 70 de ani, a devenit primul fost şef de stat francez din epoca modernă care a fost trimis în spatele gratiilor după condamnarea primită în 25 septembrie. El a f
Acum 6 ore
10:30
Violența digitală a fost recunoscută oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii.Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat”.Potrivit șefei MAI, modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii să recidiveze.
10:30
Pe 7 noiembrie se împlinesc 90 de ani de la nașterea academicianului Nicolae Andronati, inginer remarcabil, unul dintre primii, în țara noastră, cercetători în domeniul informaticii și tehnologiei calculatoarelor, fost director al uzinei Sciotmaș, membru al primului Parlament al Republicii Moldova și prim-viceprim-ministru în guvernul Andrei Sangheli I (1992-1994). {{816164}}S-a născut pe
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat între 4 și 7 noiembrie 2025 o amplă operațiune de verificare a activităților de transport de persoane în regim taxi, atît tradițional, cît și prin platforme electronice.În urma celor 22 de controale operative efectuate în Chișinău, autoritățil
10:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat sinteza săptămînală a activității, anunțînd mai multe acțiuni importante desfășurate în domeniile de competență.Potrivit comunicatului, 18 percheziții au fost efectuate într-o cauză penală ce vizează trucarea licitațiilor publice în sistemul educațional. Printre cei cercetați se numără un angajat al unei direcții municipale de învățămînt, conducăt
10:00
Țara noastră are cu aproape 30% mai putini porci față de anul trecut. Două dintre cele mai mari ferme din țară au avut probleme în acest an din cauza pestei porcine africane. Au început repopulările, dar efectivele se refac greu și nu au fost achitate despăgubirile. Doar la ferma de la Roșcani din raionul Strășeni au fost sacrificați 65.000 de porci. Înainte de izbucnirea focarului de pestă,
09:30
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul arhipeleagului. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă, transmite digi24.ro.Valul de tsunami este aşteptat să aibă pînă la un metru înălţime, potrivit NHK.Cutremurul s-a produs la ora 17:03 (10:03 în Moldovei) în largul
09:30
Cod Galben de ceață: În condiții de vizibilitate redusă, drumarii îndeamnă la atenție în trafic # Noi.md
Drumarii îndeamnă la atenție în trafic în condiții în care vizibilitatea este redusă și persistă ceață pe traseele naționale, notează Noi.md.Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale din țară.{{847217}}Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri, iar Codul Galben de ceață este valabil pînă astăzi, 10 noiembrie, ora 11:00.
09:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în funcție de performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Potrivit deciziei, valoarea alocației pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor și blocurilor electorale este de aproape un leu
09:00
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara. Mai multe persoane au fost rănite.Poliţia a declarat că serviciile de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului, care a avut loc pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi Pezinok, la 20 km nord-est.Accidentul a avut loc în apropiere de Pezinok, pasagerii raportînd sunete îngrijorătoare. Unul dintre ei a declarat:
09:00
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova.Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei.Vizita raportori
Acum 8 ore
08:30
Creșterea bruscă a prețului la macrou a provocat nemulțumire în rîndul moldovenilor. În ultimele zile, kilogramul de pește a ajuns să coste pînă la 329 de lei în unele magazine și piețe din țară, iar varianta afumată se vinde chiar și cu 390 de lei/kg.Pe rețelele de socializare au apărut sute de comentarii ironice și revoltate. Mulți consumatori spun că nu mai înțeleg logica acestor scumpiri:
08:30
„Arma nu a fost arătată, din ea s-a tras” — Bujorean învinuiește posibila mușamalizare a cazului de la Leova # Noi.md
După ce Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că împușcăturile din Leova nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare, Alexandru Bujorean, candidat la funcția de primar al orașului, a reacționat public, exprimîndu-și îngrijorarea față de modul în care este gestionat cazul.„Am citit comunicatul emis de Poliția Republicii Moldova și vreau să cred că modul în care a fost formula
08:00
Leul moldovenesc s-a apreciat față de euro și dolar la începutul noii săptămîni lucrătoare.Mai exact, în acest sfîrșit de săptămînă, leul a recuperat aproape doi bani față de moneda europeană unică și șapte bani și jumătate față de moneda americană, transmite Noi.md.Astfel, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 10 noiembrie cursul oficial de schimb la 19,6912 lei pentru un euro (-1,
08:00
Ani la rînd, numeroase instituții publice din Republica Moldova au achiziționat benzină, motorină și gaz lichefiat de la compania „Lukoil-Moldova”, parte a grupului rus „Lukoil” – entitate care a dominat mult timp importurile și distribuția de carburanți în țară.Datele de pe platformele de achiziții publice, analizate de jurnaliștii IPN, arată că în acest an, instituțiile publice au achitat co
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:10 noiembrie — a 314-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 51 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Mc. Terentie, Neonila şi fiii lor. Sf. Ier. IachintCe se sărbătorește în l
07:30
Săptămîna de lucru va începe cu precipitații slabe.Astăzi va fi predominant noros.Se așteaptă ceață slabă.Vînt: predominant sud-estic, slab sau moderat.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +14...16 °C, în regiunile centrale va fi de +12...+14 °C, iar în nord va fi de aproximativ +9...+11 °C.
07:00
Consumul zilnic de avocado îmbunătățește metabolismul și normalizează funcția intestinului. Despre acest lucru a scris publicația japoneză Nihon Keizai.Autorul articolului se referă la un studiu realizat de oamenii de știință americani, la care au participat 163 de pacienți de diferite sexe cu vîrste cuprinse între 25 și 45 de ani. Se remarcă faptul că indicele masei corporale al subiecților a
Acum 12 ore
06:30
Psihicul este unul dintre cele mai complexe mecanisme din Univers, cea mai mare forță din Univers este imaginația, dar imaginația este posibilă numai prin psihic, iar fiecare dintre noi are propriile filtre prin care vedem realitatea.Această opinie a fost exprimată de psihanalistul Marian Fusu, în cadrul emisiunii „Fără cravate cu Alexandr Stahurski” de la postul de televiziune N4.Vorbind de
06:00
O echipă de cercetători chinezi, după ce a analizat studiile anterioare, a ajuns la concluzia că chiar și o cantitate mică în plus de alimente prăjite ar putea crește riscul bolilor de inimă.Oamenii de știință au dorit să investigheze impactul pe care alimentele prăjite îl pot avea asupra riscului cardiovascular și, pentru a face lumină în acest sens, au cercetat bazele de date de cercetare pe
05:30
Comentînd numirea noului prim-ministru, Zurab Todua a declarat că figura șefului Guvernului este mai degrabă temporară decît strategică. În emisiunea „Tema”, el a remarcat că prim-ministrul nu este la curent cu realitățile interne ale țării, nu are o echipă proprie și poate deveni un „țap ispășitor” convenabil în cazul unor dificultăți economice.„Principalii săi adversari nu se află în opoziți
05:00
Ceaiul de păducel este recunoscut mai ales pentru rolul său în bolile cardiovasculare. Compuşii activi prezenţi în frunze, flori şi fructe sînt cei care îi conferă proprietăţile benefice, chiar dacă îi dau un gust neplăcut.Mai exact, mai multe studii efectuate pe pacienţi cu afecţiuni ale inimii au demonstrat că fructele de păducel ajută la diminuarea palpitaţiilor, a oboselii şi a altor simpt
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.