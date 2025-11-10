Republica Moldova devine parte a efortului global pentru protejarea planetei prin tranziția verde
Sinteza, 10 noiembrie 2025 14:20
Cea de-a 30-a Conferință a ONU privind schimbările climatice (COP30) se desfăşoară între 10–21 noiembrie 2025, la Belém, Brazilia. Evenimentul reunește lideri mondiali, oameni de știință, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile, pentru a discuta acțiuni urgente de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5°C și pentru a consolida angajamentele asumate la […]
• • •
Acum 10 minute
14:30
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 1,3 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 03 – 07 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,3 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
Acum 30 minute
14:20
14:20
8 ani de închisoare pentru bărbatul care a jefuit o instituție de microfinanțare din Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, prin sentința pronunțată recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de tâlhărie. Instanța l-a condamnat la 8 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit probelor administrate de procurori, în seara zilei de 23 aprilie […]
14:10
Nicolas Sarkozy vrea să iasă din închisoare – justiția franceză decide astăzi asupra cererii fostului președinte # Sinteza
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, aflat în detenție de mai puțin de trei săptămâni, ar putea fi eliberat în cursul zilei de luni, în urma unei decizii a tribunalului din Paris privind cererea sa de eliberare sub supraveghere judiciară, transmite libertv.md. Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, execută o pedeapsă de cinci ani […]
14:10
Tinerii sportivi din Chișinău au reușit performanțe remarcabile la Campionatul Europei la Taekwondo WT – Cadeți, Atena 2025 # Sinteza
Tinerii sportivi din Chișinău au reușit performanțe remarcabile la Campionatul Europei la Taekwondo WT – Cadeți, Atena 2025. La turneul internațional, care a reunit 528 de sportivi, Capitala a fost reprezentat cu onoare de 9 sportivi și 5 antrenori. Rezultatele obținute confirmă nivelul înalt de pregătire al tinerilor sportivi și profesionalismul antrenorilor: Locul II• Selivestru […]
Acum 4 ore
12:30
SFS, ANTA și INSP au efectuat controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în regim taxi. În perioada 4-7 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în municipiul Chișinău, fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului […]
12:20
Detalii de ultimă oră din Ucraina: în dimineața zilei de 10 noiembrie, ofițerii Biroului Național Anticorupție au efectuat percheziții la adresa omului de afaceri Timur Mindici, cofondator al studioului „Kvartal 95” și apropiat al președintelui Volodimir Zelenski. Informația a fost confirmată de publicația Ukrainska Pravda, care citează surse din organele de drept, transmite libertv.md. Potrivit […]
12:20
Ion Ceban, primarul capitalei: „Începând cu săptămâna viitoare vor fi organizate, prin rotație, ședințe operative sectoriale” # Sinteza
Începând cu săptămâna viitoare vor fi organizate, prin rotație, ședințe operative sectoriale, anunță primarul capitalei, Ion Ceban. „Responsabilii de sector vor prezenta informațiile complete: ce proiecte au fost realizate, ce proiecte sunt în derulare, care sunt problemele, unde se întâmpină dificultăți, ce solicitări au fost primite din partea cetățenilor și unde s-a reușit să se […]
12:10
Instituțiile publice din Moldova au plătit peste 125 de milioane de lei companiei „Lukoil” pentru carburanți în 2025 # Sinteza
Instituțiile publice din Moldova au achitat în acest an companiei rusești „Lukoil” peste 125 de milioane de lei pentru produsele petroliere livrate, informează IPN. Aceleași date arată că „Lukoil-Moldova” deținea aproximativ 12% din piața de vânzare cu amănuntul și controla în jur de 40% din importurile de motorină în Moldova. Pe parcursul acestui an, „Lukoil-Moldova” […]
12:00
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită în Republica Moldova. Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate # Sinteza
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită în Republica Moldova. Din delegație fac parte Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția, Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei de la Veneția și Filipe César Vilarinho Marques, expert, membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de […]
12:00
CNA anunță preluarea în administrare a peste 82 de mii de dolari în cripto într-un dosar de excrocherie # Sinteza
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență. 18 percheziții au fost desfășurate într-o cauză care vizează trucarea unor licitații în sistemul educațional. Angajatul unei direcții municipale de învățământ și conducătorii a trei instituții de nivel liceal, gimnazial și preșcolar, precum și reprezentanții unor agenți economici sunt cercetați […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
George Soros, anchetat în Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a înființat o comisie de investigație # Sinteza
Bulgaria îl investighează pe filantropul George Soros la cererea unui oligarh sancţionat. Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, informează joi EFE și […]
17:20
Double Case: verificarea CNPF confirmă necesitatea unui cadru clar pentru piața crypto din Republica Moldova # Sinteza
După ce Comisia Națională a Pieței Financiare a anunțat că verifică modul în care a fost lansat tokenul DCT, compania Double Case a transmis că susține această inițiativă și că procesul de analiză este unul firesc pentru o piață aflată la început de drum, transmite libertv.md. „Suntem pregătiți să colaborăm cu autoritățile și considerăm că […]
17:10
Un moldovean de 24 ani a fost arestat în Italia după ce a prezentat un buletin românesc fals pentru a profita de drepturi UE # Sinteza
Un tânăr de 24 de ani, originar din Republica Moldova, a fost arestat de carabinierii italieni după ce s-a descoperit că folosea o carte de identitate românească falsă pentru a beneficia de drepturile cetățenilor Uniunii Europene. Deși nu avea cetățenie română, bărbatul reușise să păcălească autoritățile italiene suficient de bine încât să obțină chiar și […]
16:50
Blocul auxiliar al Institutului de Pneumologie „Chiril Draganiuc”, renovat cu sprijinul CNAM # Sinteza
Un proiect investițional de reparație capitală a acoperișului și de înlocuire a elementelor de tâmplărie ale blocului auxiliar al Institutului de Pneumologie „Chiril Draganiuc” din Chișinău a fost finalizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Costul total al lucrărilor a fost de 967 de mii de lei, mijloace financiare alocate exclusiv din fondul […]
16:50
Un bărbat dispărut în anul 2020 a fost găsit mort într-un dulap dintr-un garaj 4 ani mai târziu, iar acum s-a aflat și identitatea lui. Un caz cutremurător a ieșit la iveală în orașul Kassel, din centrul Germaniei. Un bărbat care fusese dat dispărut în urmă cu cinci ani a fost găsit mort într-un dulap […]
16:40
Inspectorii ANSA au participat la o instruire și schimb de experiență organizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) # Sinteza
În perioada 03–07 noiembrie 2025, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au participat la o instruire și schimb de experiență cu tematica „Efectuarea controalelor oficiale în unitățile de procesare a laptelui”, organizată de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). Evenimentul s-a desfășurat în orașul Alba Iulia, România și s-a axat pe dezvoltarea competențelor […]
16:20
VIDEO// Patru agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei. Procurorii PCCOCS și ofițerii INI au efectuat percheziții # Sinteza
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul ofițerilor INI și ai BPDS ”Fulger” a IGP, au efectuat percheziții la 4 agenți economici, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de 2,2 milioane lei, care au ca gen de activitate fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar din […]
16:10
Ministerul Mediului a prezentat agenților economici prevederile și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA) # Sinteza
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi și responsabilități privind viitorul Sistem de Depozit pentru Ambalaje (SDA), aflat în proces de implementare în Republica Moldova. Atelierul a avut scopul de a explica modul în care sistemul va funcționa și rolul fiecărei părți implicate. Pentru ca sistemul să […]
16:10
Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson a fost lansat online # Sinteza
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online. Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online, după ce au apărut informații despre o producție cu probleme, transmite The Guardian. Filmările pentru Michael s-au încheiat în mai 2024, iar lansarea fusese inițial programată pentru aprilie 2025, dată care ulterior a fost […]
16:00
Republica Moldova a fost aleasă membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029 # Sinteza
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), pentru mandatul 2025–2029. Alegerile au avut loc în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO. Consiliul Executiv este unul dintre principalele organe de conducere ale UNESCO. Acesta pune în aplicare […]
15:50
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a oferit Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, Acordul care prevede acest lucru, despre care a menționat că este un tratat istoric care duce parteneriatul dintre Republica Moldova […]
15:50
Noi laboratoare FabLab inaugurate la Drochia și Briceni. Peste 1.700 de elevi își vor dezvolta abilitățile STEAM prin tehnologii moderne # Sinteza
Peste 1.100 de elevi din Drochia și 650 de elevi din Briceni își vor dezvolta abilitățile STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică) datorită noilor laboratoare FabLab inaugurate la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia și la Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din Briceni. Evenimentele de inaugurare au reunit elevi, cadre didactice și reprezentanți ai Ministerului […]
15:40
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state # Sinteza
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse state. Proiectul de hotărâre care prevede componența numerică și nominală a delegațiilor a fost adoptat cu votul a 70 de deputați. Conform principiului proporționalității, 34 de grupuri de prietenie vor fi conduse de deputații din majoritatea parlamentară, iar alte 20 de grupuri […]
15:10
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a partidului ”ȘOR”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # Sinteza
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care este învinuită vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani din municipiul Chișinău a unui partid politic. Aceasta este acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Potrivit informațiilor obținute în […]
15:10
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut astăzi o întrevedere directă cu efectivul Aparatului central al instituției # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a avut astăzi o întrevedere directă cu efectivul Aparatului central al instituției, în contextul începutului de mandat. Într-o atmosferă deschisă și constructivă, directorul a vizitat fiecare subdiviziune și birou, discutând personal cu angajații implicați în procesele esențiale ale activității vamale. Această primă interacțiune cu numeroși funcționari a avut ca obiectiv […]
15:00
Premierul Munteanu și Roberta Metsola au discutat despre integrarea europeană și Planul de creștere de 1,9 miliarde euro # Sinteza
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi, la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care efectuează o vizită oficială la Chișinău. Prim-ministrul Alexandru Munteanu i-a mulțumit președintei Parlamentului European pentru susținerea constantă acordată parcursului european al Republicii Moldova și pentru contribuția la consolidarea […]
14:50
VIDEO// Partidul Nostru cere restabilirea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus: „Este în interesul cetățenilor Republicii Moldova” # Sinteza
În interesul cetățenilor Republicii Moldova și pentru că vrem să contribuim la încetarea războiului oribil din țara vecină, este necesară restabilirea grupurilor de prietenie cu Rusia și Belarus. Declarația a fost făcută de deputatul Elena Grițco care a subliniat: „Insistăm asupra acestui lucru, chiar dacă un grup de persoane din Rusia a organizat persecutarea lui […]
14:50
Delegația PSDE participă la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat din România # Sinteza
O delegație a Partidului Social Democrat European (PSDE) din Republica Moldova, condusă de președintele interimar și secretarul general al formațiunii, Iurie Cazacu, participă astăzi, 7 noiembrie 2025, la lucrările Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD) din România, desfășurat la București. În cadrul evenimentului, va fi aleasă noua conducere a PSD din România și vor […]
13:00
Alte două persoane vor sta după gratii pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate # Sinteza
Procuratura Soroca oficiul Florești, informează despre pronunțarea recentă a două sentințe de condamnare în privința șoferilor care au urcat la volan în stare de ebrietate cu grad avansat. Printr-o sentință a Judecătoriei Soroca, sediul Florești, un bărbat în vârstă de 32 ani, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 4 […]
12:40
VIDEO// Adunau în „fondul” grupării bani pentru a susține organizația criminală condusă de așa-zisul hoț în lege “Kitaeț” din Republica Moldova # Sinteza
Un grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale, a fost destructurat de procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, în comun cu ofițerii Direcției criminalității organizate, cei de urmărire penală ai INI, angajaților ANP și DDS ,,Pantera”. În […]
12:40
ANSA a participat la un eveniment dedicat perspectivelor globale privind soia nemodificată genetic # Sinteza
O delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), ministerului Mediului, și ai oficiului Donau Soja din Moldova, a participat la o conferință internațională dedicată cooperării globale privind soia nemodificată genetic. Evenimentul a fost organizat de Donau Soja Organisation și Fundația ProTerra și a reunit 88 de participanți din 21 de […]
12:30
Obligațiile fiscale achitate de contribuabilii monitorizați prin prisma Programului de conformare înregistrează o creștere cu 15% # Sinteza
O administrare fiscală eficientă înseamnă un nivel înalt de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și achitarea tuturor obligațiilor față de Bugetul public național. În scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale în baza analizei riscurilor de neconformare, au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare […]
12:00
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul # Sinteza
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani, pentru comiterea a două episoade de violență în familie, în luna septembrie 2025. În seara zilei de 6 septembrie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliul său dintr-un sat al raionului Fălești, a inițiat un conflict cu soția sa, din motiv că aceasta […]
11:50
CEC a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat pentru partidele politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței din 6 noiembrie 2025, a stabilit cuantumul alocațiilor lunare de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru lunile noiembrie și decembrie 2025, în conformitate cu performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, CEC a aprobat valoarea alocației pentru două luni pentru fiecare vot valabil […]
11:50
O adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului hotel „Național” # Sinteza
Descoperire macabră în capitală. O copilă de 13 ani a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel Național, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Mama acesteia a alertat poliția în după-amiaza zilei de ieri, 6 noiembrie, în jurul 20:00, despre faptul că fiica sa nu a revenit acasă de la școală, asta deși ar fi trebuit să […]
11:40
Presa din România: Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos # Sinteza
Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat […]
11:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, reacționează după scandalul diplomelor de rezidențiat investigate în România: „Sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat” # Sinteza
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a venit cu o reacție publică după apariția informațiilor privind ancheta procurorilor români referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-ar fi obținut actele de studii în Republica Moldova prin fraudă, transmite libertv.md. Într-un comunicat oficial, Ceban a explicat că, în calitatea sa de fost rector al Universității de […]
11:30
Victor Durbală, director al Agenției „Moldsilva”, și-a anunțat demisia prin cererea depusă la data de 4 noiembrie 2025. Într-un mesaj public, el a mulțumit colegilor silvicultori pentru dedicarea lor și a subliniat că mandatul său a fost „marcat de reforme și consolidarea sectorului silvic”. Durbală a ocupat funcția din aprilie 2024 și a avut o […]
6 noiembrie 2025
15:30
Procuratura Generală a găzduit vizita de curtoazie a Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului # Sinteza
La data de 6 noiembrie 2025, Procuratura Generală a găzduit vizita de curtoazie a Agentului Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Întrevederea a constituit un bun prilej de schimb de opinii privind aspecte de interes comun legate de cooperarea interinstituțională în domeniul apărării intereselor statului în fața instanțelor internaționale, precum și […]
15:20
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS # Sinteza
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent este Secretar general al Parlamentului. Anterior, a fost șef al Corpului de Control al […]
15:20
Republica Moldova, aleasă președinte al Protocolului OMS-ONU privind Apa și Sănătatea pentru perioada 2026–2028 # Sinteza
În perioada 5-7 noiembrie, la Budapesta, Ungaria, are loc cea de-a șaptea sesiune a reuniunii părților la Protocolul privind apa și sănătatea, un instrument juridic internațional gestionat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Comisia Economică ONU pentru Europa (UNECE), care urmărește protejarea sănătății populației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de […]
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, Însărcinat cu Afaceri al Statelor Unite ale Americii # Sinteza
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii. Discuțiile s-au axat pe consolidarea parteneriatului moldo-american și pe continuarea proiectelor comune în domeniile energiei, securității, statului de drept și dezvoltării economice. Șeful Executivului a salutat sprijinul oferit de SUA pentru întărirea rezilienței Republicii Moldova și […]
15:10
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal # Sinteza
Un operator economic urmează să achite 3,877 milioane lei la bugetul de stat, în urma unei decizii de regularizare emise de Serviciul Vamal. Controlul ulterior a fost realizat în baza analizei de risc și a vizat verificarea corectitudinii declarării valorii în vamă pentru mărfurile importate. În cadrul verificărilor, au fost identificate plăți aferente tranzacțiilor comerciale în […]
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova # Sinteza
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu. Oficialii au subliniat relațiile bilaterale excelente și prietenia dintre Republica Moldova și România. „România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă […]
13:50
Cinci persoane reținute în dosare de spălare de bani și evaziune fiscală, legate de platforma „Tux” # Sinteza
Ofițerii Direcției investigații economice și cei ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au desfășurat în această dimineață 28 de percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile s-au […]
13:40
Furnizorii de servicii media din Republica Moldova pot solicita și obține online Licența de emisie, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP). Noul proces elimină obligativitatea depunerii fizice a documentelor la sediul Consiliului Audiovizualului, oferind un flux complet automatizat, transparent și eficient – de la depunerea cererii până […]
12:30
Igor Dodon critică excluderea Rusiei și Belarusului din lista grupurilor parlamentare de prietenie: „Este pentru prima dată în cei 34 de ani de independență” # Sinteza
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a criticat dur decizia majorității parlamentare PAS de a nu include Federația Rusă și Belarus în lista grupurilor parlamentare de prietenie cu statele străine. „În lista grupurilor parlamentare de prietenie cu țările din străinătate, propusă de majoritatea parlamentară PAS, lipsesc state precum Federația Rusă […]
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun cu Procuratura Anticorupție (PA) efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuz de serviciu în cadrul sistemului educațional din municipiul Chișinău, transmite libertv.md. Nouă persoane sunt vizate în cauză printre care un șef de direcție al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS), doi directori ai […]
11:10
S-au dat drept polițiști în exercițiul funcției și au șantajat două femei care practicau prostituția # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat o sentință de condamnare a doi bărbați în vârstă de 30 de ani, respectiv, 27 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale. Ambii inculpați au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte […]
