Modelul economic al Germaniei se prăbușește din cauza prețurilor la energie

Sindicatele din Republica Moldova cer un „avans” al salariilor, astfel încât țara să nu intre în Uniunea Europeană ca fiind cea mai săracă. Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, a declarat că salariul minim de 5.500 de lei „nu este rău în principiu, dar este prea mic” și că minimul necesar ar trebui să fie de 8.000 de lei – jumătate din salariul mediu prognozat, informează Logos Press.