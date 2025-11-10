În Chișinău încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă: cînd va fi instalat bradul principal

04:00

Renumitul cardiolog american, Clyde Yancy, a declarat că fiecare om are o şansă de 90 la suta să devină un longeviv şi să sărbătorească ziua lui de naştere la nouăzeci sau la o sută de ani. Pentru a face acest lucru, el trebuie doar să urmeze şapte principii simple.Potrivit medicului, fiecare persoană concretă este în stare să atingă o stare optimă de sănătate, îndeplinind următoarele acţiuni.