CJI a lansat un raport privind mecanismele de suspendare și revocare a licențelor posturilor de radio și TV
Centrul pentru Jurnalism Independent, 10 noiembrie 2025 13:20
Pe parcursul ultimilor patru ani, autoritățile Republicii Moldova au făcut uz de două mecanisme de suspendare și/sau revocare, în lipsa unei hotărâri din partea instanței de judecată, a licențelor de emisie ale mai multor furnizori de servicii media audiovizuale (televiziuni și radiouri). Prima pârghie a făcut posibilă sistarea de către Comisia pentru Situații Excepționale (CSE)… The post CJI a lansat un raport privind mecanismele de suspendare și revocare a licențelor posturilor de radio și TV first appeared on CJI.
Monitorizarea mass-mediei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Raport nr.4 / 20 – 26 septembrie 2025 # Centrul pentru Jurnalism Independent
Мониторинг СМИ в ходе предвыборной кампании по парламентским выборам от 28 сентября 2025 г. Отчет № 4 / 20-26 сентября 2025 г....
Care este procedura de acreditare a jurnaliștilor în Parlamentul Republicii Moldova? # Centrul pentru Jurnalism Independent
În contextul constituirii recente a noului Parlament de legislatura a XII-a, ales pe 28 septembrie, mai mulți reporteri și instituții media, care își doresc să informeze operativ publicul despre dezbaterile și deciziile din forul legislativ, trebuie să obțină o acreditare. Ce exact presupune procedura? Dreptul de acreditare la Parlament îl au toți reprezentanții instituțiilor mass-media… The post Care este procedura de acreditare a jurnaliștilor în Parlamentul Republicii Moldova? first appeared on CJI.
CJI anunță câștigătorii concursului de granturi „ Parteneriate pentru coeziune socială” # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent anunță totalurile concursului de granturi pentru instituțiile media și organizațiile nonguvernamentale din Republica Moldova, lansat cu scopul de a promova incluziunea și de a consolida coeziunea socială. În urma evaluării dosarelor, juriul a selectat următorii trei câștigători: Ambasada Drepturilor Omului și portalul Newsmaker Nord Press Club și Asociația de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficiențe de Auz și Văz „AudiViz” Proiectul med...
Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. La 30 octombrie, Mariana Rață a devenit ținta injuriilor, etichetărilor jignitoare și a amenințărilor cu omor… The post Condamnăm campaniile de hărțuire a presei în mediul online și cerem organelor de drept să sancționeze autorul injuriilor și amenințărilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață first appeared on ЦНЖ.
Luna noiembrie aduce noi activități la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), menite să sprijine presa liberă și să contribuie la formarea unor cetățeni corect informați. Prin platformele noastre Mediacritica și Media Azi, vom continua să abordăm subiecte de actualitate și teme de interes public. Vă invităm să rămâneți alături de noi. Pe 28 noiembrie, în… The post Agenda CJI pentru luna noiembrie 2025 first appeared on CJI.
Rezoluție: Forumul de Educație Media solicită autorităților consolidarea eforturilor pentru promovarea alfabetizării informaționale și media la nivel național # Centrul pentru Jurnalism Independent
Participantele la cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) pe 24 octombrie, au adoptat la finalul evenimentului rezoluția prin care îndeamnă autoritățile să continue eforturile comune de dezvoltare a competențelor de alfabetizare informațională și media în rândul cetățenilor. Prin acest document, cadrele didactice și bibliotecarele participante solicită Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Culturii și altor instit...
Educația pentru media: o necesitate pentru formarea tinerelor generații # Centrul pentru Jurnalism Independent
Profesoarele care au ales să lucreze în atelierul „De la manual tipărit la platformă online”, moderat de Natalia Grîu, coautoarea manualelor de Educație pentru media printate și digitale, au discutat despre oportunitățile pe care le oferă noua resursă educațională. „Educația pentru media este prima disciplină opțională în țara noastră care are curriculum, ghid, manual tipărit și digital. Ne putem mândri că pe acest segment suntem printre avangardiști în Europa de Sud-Est”, a menționat Natalia Gr...
Educația media și verificarea faptelor – o responsabilitate comună a jurnaliștilor și cetățenilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
În cadrul unei sesiuni desfășurate la cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media, organizată pe 24 octombrie curent, a fost abordat modul în care educația media corelează cu verificarea faptelor. Moderatoarea evenimentului, jurnalista Ana Sîrbu, a menționat că verificarea faptelor nu mai este responsabilitatea exclusivp a jurnaliștilor și redacțiilor, ci este „o responsabilitate civică și a altor consumatori de conținut media – a școlilor, caselor de cultură, poate chiar primăriilor, ce...
Educația media conferă mai multă eficiență predării-învățării la diferite discipline școlare # Centrul pentru Jurnalism Independent
Integrarea educației media la toate disciplinele școlare devine o necesitate și nu este doar o opțiune. Aceasta a fost una dintre concluziile făcute în cadrul celei de-a treia ediții a Forumului de Educație Media 2025, desfășurat la Chișinău, unde profesoare, experți, reprezentanți ai autorităților au discutat despre experiențele, provocările și perspectivele dezvoltării educației media în Republica Moldova. La sesiunea „Integrarea educației media în cadrul disciplinelor de bază”, Natalia Grîu,...
Condamnăm comportamentul primarul satului Pepeni, Oleg Cernei, în raport cu jurnalista Carolina Buimestru în procesul de documentare a unui material jurnalistic # Centrul pentru Jurnalism Independent
Centrul de Investigații Jurnalistice și alte organizații neguvernamentale de media condamnă comportamentul impropriu, deviant și ostil al primarului satului Pepeni, Oleg Cernei, manifestat în legătură cu eforturile echipei portalului Anticoruptie.md de a documenta un material jurnalistic pe subiecte problematice din domeniul culturii. Cerem primarului satului Pepeni să adopte un comportament civilizat în raport cu presa… The post Condamnăm comportamentul primarul satului Pepeni, Oleg Cernei, în raport cu jurnalista Carolina Buimestru în procesul de documentare a unui material jurnalistic first appeared on CJI.
Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat a treia ediție a Forumului de Educație Media – Moldova Media Literacy Forum # Centrul pentru Jurnalism Independent
Profesori și profesoare de Educație pentru media de pe întreg teritoriul țării participă la cea de-a treia ediție a Forumului de Educație Media, care reunește factori de decizie, experți locali și străini pentru a discuta cele mai recente evoluții în domeniu. Evenimentul se desfășoară pe 24 octombrie la Clasa Viitorului în incinta UPS „Ion Creangă”. Nadine Gogu, directoarea executivă a CJI, a menționat în debutul evenimentului că „alfabetizarea informațională și media este un concept relativ nou...
Educație pentru media, disciplina care de nouă ani dezvoltă gândirea critică # Centrul pentru Jurnalism Independent
Anul de studii 2025-2026 este al nouălea an în care disciplina opțională Educație pentru media este predată în școlile din Republica Moldova. De nouă ani, CJI promovează cultura media în școală, instruiește cadrele didactice și creează diverse instrumente care facilitează procesul de predare a disciplinei în instituțiile de învățământ. De la clasele primare până la nivelul liceal, această inițiativă sprijină dezvoltarea unei generații de elevi care înțeleg mai bine cum funcționează informația și...
Condamnăm campania de hărțuire în mediul online a jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicităm organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale # Centrul pentru Jurnalism Independent
Constatăm cu îngrijorare și condamnăm perpetuarea practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor în legătură cu activitatea profesională pe care o desfășoară. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere hărțuitorii și autorii amenințărilor, calomniilor și injuriilor. În această săptămână, jurnalista Elena Celac de la Radio Moldova Comrat a devenit ținta multiplelor injurii, etichetări… The post Condamnăm campania de hărțuire în mediul online a jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicităm organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale first appeared on CJI.
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează cea de-a opta ediție a Săptămânii Educației Media în Moldova (SEM), care se va desfășura în perioada 20-24 octombrie 2025. Evenimentul este dedicat promovării gândirii critice și educației media în școală și are loc în contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media, declarată de UNESCO. Evenimentul se adresează profesorilor și profesoarelor care predau disciplina opțională Educație pentru media și își propune să îi încurajeze să desfășoare act...
Presă rezilientă, alegători informați: protejarea alegerilor din Moldova împotriva dezinformării # Centrul pentru Jurnalism Independent
Finanțator: Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova Scop: Susținerea instituțiilor media independente în crearea de conținut profesionist și consolidarea gândirii critice și a rezilienței cetățenilor în fața propagandei și dezinformării. Activități: Oferirea de granturi pentru instituții media, monitorizarea conținutului media și a rețelelor sociale în perioada preelectorală și electorală a alegerilor parlamentare, precum și actualizarea platformelor Mediacritica și Media Azi....
The post Raport de audit – 2024 first appeared on CJI.
Instruire // Dincolo de senzațional: Jurnaliști și jurnaliste de la diverse redacții au învățat cum să relateze etic și responsabil despre violența împotriva femeilor # Centrul pentru Jurnalism Independent
Ce înseamnă diversitatea în relatările jurnalistice și care sunt stereotipurile de gen în presă, cum să documentezi cazurile de violență împotriva femeilor din perspectivă etică și deontologică, cum să-ți protejezi sursele, cum să structurezi un material sau cum să păstrezi un echilibru între emoție și date statistice? Toate aceste subiecte au fost abordate în cadrul programului de instruire „Dincolo de senzațional: Cum relatăm profesionist despre violența împotriva femeilor?”, la care au partic...
