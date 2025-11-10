Actualizare în Comisia pentru integrare europeană - decret semnat de Maia Sandu

19:10

Sunt vocea unei generații care visează, luptă și nu renunță. În fiecare zi, tinerii din Republica Moldova arată că pot construi o țară mai modernă și mai aproape de Uniunea Europeană. De Ziua Națională a Tineretului, echipa de filmare a postului public de televiziune a ieșit în stradă ca să afle ce îi motivează, ce îi nemulțumește și ce așteptări au tinerii de la autorități.