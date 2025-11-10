(live) CMC, în ședință cu aleșii PAS și PSRM, după o lună de pauză și fără secretar, plecat în concediu. Lebedinschi: O porcărie, primarul blochează activitatea Consiliului

17:50

Creatorul de conținut Dan Ioniță a vorbit despre experiența sa din tinerețe în politică și despre motivele pentru care nu mai dorește să revină în acest domeniu. Într-un interviu „Pe patru roți”, acesta a povestit că, la doar 18–19 ani, a fost activ în Partidul LIberal Democrat din Moldova, ajungând chiar președinte al organizației de tineret din raionul Strășeni. „Dacă m-aș băga, aș face furori... Am experiență, din 2009, când am aderat la un partid politic care dorea să vină la guvernare. Trebuia să dăm jos regimul comunist”, a mărturisit Ioniță.