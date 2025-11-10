Mesaj pentru agenții economici: proiectele municipalității încurajează afacerile locale

12:10

Un bărbat de 31 de ani a atras atenția patrulei din cadrul Inspectoratul General de Carabinieri după ce, observând echipajul pe strada Tăbăcăria Veche din Chișinău, şi‑a schimbat brusc direcția de deplasare. Îngrijoraţi de comportamentul său, carabinierii au intervenit şi au efectuat un control. În urma verificării, asupra bărbatului au fost găsite două pacheţele tip … Articolul Un bărbat de 31 de ani reținut după ce a încercat să evite patrula – două pachețele suspecte descoperite apare prima dată în BreakingNews.