APL Chișinău susține tinerii antreprenori care investesc și își lansează afaceri pe teritoriul capitalei

Astăzi, 30 octombrie 2025, se împlinesc 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor-simbol ai renașterii naționale, Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Tradițional, în această zi, conducerea Primăriei Chișinău a mers în Scuarul „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, la monumentul „Recviemul Dragostei” din Parcul „Valea Morilor”, pentru a aduce un omagiu acestor personalități remarcabile. Ion și Doina Aldea-Teodorovici ne-au lăsat o moștenire culturală de neprețuit, melodii care au trezit conștiin...