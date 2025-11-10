APL Chișinău susține tinerii antreprenori care investesc și își lansează afaceri pe teritoriul capitalei
Primăria Municipiului Chișinău, 10 noiembrie 2025 12:40
Primarul General, Ion Ceban, a transmis un me...
Acum 30 minute
12:40
APL Chișinău susține tinerii antreprenori care investesc și își lansează afaceri pe teritoriul capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a transmis un me...
12:40
Pregătiri pentru inaugurarea Târgului de Crăciun al capitalei 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că s...
12:40
La Chișinău s-a desfășurat Festivalul Internațional „Sentimente de toamnă”, ediția a V-ea # Primăria Municipiului Chișinău
Chișinăul a găzduit cea de-a V-a ediție a Festi...
Acum 4 ore
10:10
Acum 24 ore
22:10
Tinerii sunt activi, curajoși și dornici să participe la schimbarea orașului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a participat duminică alături de tine...
21:50
Mesajul Primarul General al municipiului Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un...
Ieri
23:30
Primăria municipiului Chișinău informează că sâmbătă in cap...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Tinerii din Chișinău se implică în acțiunile de salubrizare cu participarea comunității, lansate de municipalitate # Primăria Municipiului Chișinău
Campania de salubrizare din această toamnă cont...
7 noiembrie 2025
14:10
Dansuri în parc pentru seniori, pe 08 și 09 noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
11:40
Luni, 10 noiembrie 2025, ora 12:00, va continua ședința Consiliului ...
10:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 08 – 09 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
09:00
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, pe data de 07 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe parcur...
09:00
Lucrări de modernizare în cadrul IP LT „Academician Constantin Sibirski”, din sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Pe parcursul anului curent, IP Liceul Teoretic ...
6 noiembrie 2025
16:00
La 2 ani de activitate, Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA) a reușit performanțe în domeniu # Primăria Municipiului Chișinău
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul M...
15:50
Acțiune de plantare a arborilor pe strada Ginta Latină din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Angajații Primăriei Chișinău și ai Î.M. &...
15:40
APL Chișinău continuă să investească în domeniul gestionării deșeurilor municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Î.M. Regia „Autosalubritate“ ...
12:00
11:50
Peste 1400 de câini fără stăpân au fost capturați, sterilizați și îngrijiți pe parcursul anului 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
De la începutul anului 2025 și până...
11:50
Pe 07 noiembrie 2025, ora 15:00, Primăria ...
5 noiembrie 2025
17:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
17:00
Astăzi, la Chișinău a fost lansat „EUroBR...
15:30
Acțiune de salubrizare cu participarea voluntarilor, în Parcul „Valea Trandafirilor” # Primăria Municipiului Chișinău
Reprezentanții Primăriei Chișinău au desfășurat...
13:20
09:30
Reabilitarea drumului de acces dintre comuna Tohatin și satul Colonița # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că dr...
09:30
Primarul General, Ion Ceban, a primit-o în vizită la Primărie pe E.S. Petra LÄRKE, Ambasadoarea Regatului Suediei la Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
4 noiembrie 2025
15:50
Concurs pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că Direcția generală cultur...
15:40
Concursul municipal „Maratonul educațional – Chișinăul de ieri, Chișinăul de azi, a reunit 50 de echipe și peste 300 de elevi # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici, a pa...
14:10
Primăria Chișinău anunță lansarea proiectului e...
12:10
Renovarea infrastructurii educaționale în cadrul Grădiniței nr. 92 din sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău desfășoară lucrări de reparaț...
10:50
Primăria Chișinău invită tinerii la Conferința de ...
09:40
Primăria Chișinău desfășoară în perioada 03...
3 noiembrie 2025
15:50
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 3 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 03 noiembrie 2025:...
15:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 27 octombrie – 02 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
15:00
Start procesului de înregistrare a locuitorilor municipiului Chișinău, pe platforma online „compensatii.gov.md”, pentru a beneficia de compensații la energie din partea statului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că, &i...
12:00
Cercetări arheologice în mai multe zone ale capitalei, pentru cunoașterea istoriei urbane și spirituale a Chișinăului # Primăria Municipiului Chișinău
În luna octombrie, a. c., în mai mul...
11:00
APL Chișinău investește în modernizarea Grădiniței nr. 226 din sectorul Centru # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță finalizarea unei noi e...
1 noiembrie 2025
15:30
În capitală sunt în plină desfășurare acțiunile de plantare a arborilor # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu ...
12:30
În sectoarele capitalei continuă reabilitarea locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de fitness # Primăria Municipiului Chișinău
Condiții mai bune de joacă pentru copii și tere...
31 octombrie 2025
16:20
Primăria Chișinău a organizat vineri o nouă acț...
14:50
Primăria Chișinău și Biblioteca Municipală „B. P...
14:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță lansarea ...
11:30
Dansuri în parc pentru seniori, pe 01 și 02 noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
09:50
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 01 – 02 noiembrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în week...
30 octombrie 2025
16:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada&n...
15:40
Reacția Primăriei Chișinău la declarațiile fracțiunii PAS din CMC din 30.10.2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost preze...
15:00
Investiții din bugetul municipal pentru Grădinița nr. 225 din sectorul Ciocana # Primăria Municipiului Chișinău
Grădinița de copii nr. 225 din sectorul Ciocana...
10:10
Eveniment-omagiu consacrat regretaților artiști, Ion și Doina Aldea-Teodorovici # Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, 30 octombrie 2025, se împlinesc 33 de ani de la trecerea în eternitate a artiștilor-simbol ai renașterii naționale, Ion și Doina Aldea-Teodorovici. Tradițional, în această zi, conducerea Primăriei Chișinău a mers în Scuarul „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, la monumentul „Recviemul Dragostei” din Parcul „Valea Morilor”, pentru a aduce un omagiu acestor personalități remarcabile. Ion și Doina Aldea-Teodorovici ne-au lăsat o moștenire culturală de neprețuit, melodii care au trezit conștiin...
09:40
Primarul General, Ion Ceban, a vizitat IP SCM „Gheorghe Paladi”, unde se desfășoară lucrări importante de reabilitare # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a efectuat o inspe...
08:50
La Grădinița nr. 100 din sectorul Rîșcani a fost inaugurat un pavilion modern, în cadrul proiectului european „Be Ready” # Primăria Municipiului Chișinău
Un pavilion modern a fost inaugurat la Grădiniț...
29 octombrie 2025
17:10
O delegație de la Primărie a participat la Laboratorul European al Orașelor dedicat Mobilității Active, de la Hamburg, Germania # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău a participat l...
