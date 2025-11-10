Transnistria se pregătește de „alegeri”
Veridica.md, 10 noiembrie 2025 12:40
Tiraspolul a decis ca nou-născuții din regiune să primească automat „cetățenia” republicii nerecunoscute. În același timp, regimul separatist transnistrean cere ajutor Moscovei pentru a primi manuale rusești noi. Aceste teme, precum și evenimentele legate de așa-zisele alegeri din regiune au fost în vizorul surselor media din stânga Nistrului în ultima perioadă.
• • •
