VIDEO Captură de droguri de un milion de lei la Bălți: doi chișinăuieni, reținuți într-un BMW

15:10

Doi minori, de 13 și 15 ani, au fost prinși de polițiști după ce ar fi furat un Mercedes dintr-un garaj din Chișinău și au încercat să scape fugind de echipajul de patrulare. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, în sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit Poliției, cei doi tineri, originari [...] Articolul VIDEO Doi minori au furat o mașină de lux și s-au izbit cu ea: Unul dintre ei este de la nord apare prima dată în NordNews.