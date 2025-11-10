Bulgaria introduce plata pe loc a amenzilor rutiere: ce trebuie să ştie şoferii moldoveni

06:00

O echipă internațională de cercetători a recepționat primul semnal provenit de la obiectul cosmic 3I/ATLAS, o cometă interstelară cu o vechime estimată la peste 7,5 miliarde de ani, mult mai bătrână decât Soarele. Semnalul a fost detectat pe 24 octombrie, cu ajutorul radiotelescopului MeerKAT din Africa de Sud, pe liniile de absorbție OH de 1.665 […] Articolul Oamenii de știință captează primul semnal de la un obiect extraterestru care se apropie de Pământ apare prima dată în SafeNews.