Primarul Ion Ceban anunță organizarea ședințelor operative în fiecare sector al capitalei
Good News, 10 noiembrie 2025 12:40
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că, începând cu săptămâna viitoare, vor fi organizate ședințe operative sectoriale, prin rotație, pentru a evalua activitatea administrației locale și a îmbunătăți comunicarea cu…
Tragedie la Chișinău: copil de 13 ani decedat într-o clădire abandonată, autoritățile chemate la acțiune # Good News
Un copil de 13 ani și-a pierdut viața în clădirea fostului Hotel Național din Chișinău, generând un semnal de alarmă privind starea clădirilor abandonate din centrul capitalei. Autoritățile locale și…
Echipa Republicii Moldova a obţinut rezultate remarcabile la Campionatul European de taekwondo, aducând acasă o medalie de argint şi una de bronz. Performanţa vine ca o confirmare a progresului înregistrat…
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniștri al Consiliul Europei în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, un rol de comandanţă decizională în cadrul celei mai vechi organizaţii europene în…
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a transmis un mesaj puternic tinerilor din Republica Moldova, cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, în care a subliniat că generația tânără nu reprezintă…
Un proiect major de infrastructură va asigura accesul la apă potabilă pentru peste 10 000 de locuitori din şapte sate din raionul Soroca. Proiectul prevede construcţia a peste 89 km de reţele…
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova își lansează oficial activitatea. Anunțul a fost făcut de președinta legislativului UE, Roberta Metsola, în discursul susținut în Parlamentul Republicii Moldova. Roberta Metsola i-a…
Instituţia care asigură securitatea frontierei de stat şi universitatea de top din Bălţi au decis să colaboreze într-un proiect orientat spre tineri și dezvoltare. Prin acest parteneriat, activităţi educaţionale-practica vor…
Într-o discuție despre parcursul european al Republicii Moldova, Ion Ceban a subliniat importanța vizitelor oficialilor europeni în țară. „Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, că există această deschidere…
În Chişinău a avut loc prima reuniune sub egida proiectului ODYSSEE‑MURE, marcând un pas important în abordarea eficienţei energetice la nivel naţional. Tema centrală a întâlnirii s‑a axat pe adaptarea…
LIVE// Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola # Good News
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola
În municipiul Chișinău, aproape 2 800 de copii refugiaţi din Ucraina sunt înscrişi în sistemul de învăţământ preuniversitar. Din aceştia, aproximativ 1 774 de elevi frecventează 56 de şcoli, dintre care 246 sunt în clasa întâi. Dintre cei…
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei a fost inaugurată o expoziție impresionantă dedicată designului japonez contemporan, intitulată „Japanese Design Today 100". Evenimentul aduce în prim-plan 100 de obiecte de…
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat astăzi la evenimentul dedicat încheierii activității doamnei Anadela Glavanîn funcția de directoare a Asociației Medicale Teritoriale Centru, aducându-i un omagiu pentru cei 35 de ani de muncădedicați sistemului…
Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile în modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor, anunțând achiziția celui de-al doilea compactor de ultimă generație pentru depozitul de deșeuri din Țînțăreni. Potrivit edilului Capitalei,…
Republica Moldova a fost aleasă, în premieră, să preia președinția Protocolului privind apa și sănătatea al OMS și UNECE, pentru perioada 2026-2028. Aceasta este o recunoaștere a progreselor țării în…
Astăzi, Agenția de Dezvoltare Regională Centru a vizitat șantierul proiectului „Valorificarea luncii râului Cogâlnic prin amenajarea zonelor de agrement și excluderea riscului de inundație", implementat de ADR Centru, cu sprijinul…
Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova o atenție specială în ceea ce privește sprijinul financiar și politic, în unele cazuri chiar mai substanțial decât statelor din Balcanii de Vest, deși aceste…
Eduard Pleșca, consilier municipal Bălți, Partidul Nostru: În Bălți este asigurat unul dintre cele mai eficiente sisteme de alimentație școlară! Elevii din municipiul Bălți beneficiază de unul dintre cele mai eficiente…
Lucrările de amenajare a sensului giratoriu din orașul Drochia, situat pe drumul național R7 R14 – Drochia – Costești – frontiera cu România, la km 32, au fost finalizate, informează…
Platforma Industrială Multifuncțională Chișinău: investiții de 27,8 milioane lei și 200 locuri de muncă estimate # Good News
Acum 2 ani, Primăria Chișinău a creat Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), care a reușit să facă performanțe în domeniu și vine cu rezultate concrete (2023 – 2025). Parteneriate…
Ceban: Cele trei mari probleme ignorate de guvern: depopulare, sărăcie și datorii record # Good News
De ce guvernarea nu vrea să recunoască cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova? Dacă se dorește cu adevărat ca lucrurile să fie schimbate în țara noastră,…
În luna noiembrie, în școlile din Republica Moldova vor avea loc lecții tematice dedicate drepturilor copilului, ca parte a campaniei Lunara Incluziunii și marcării Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului. Instituțiile…
Chișinăul, motor al proiectelor cu finanțare externă, promovează dezvoltarea durabilă și economia regională # Good News
Ion Ceban a participat la lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în cooperare cu colegii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Proiectul, cu o…
Ion Ceban a anunțat astăzi lansarea proiectului EUroBRIDGE_UA_MD la Chișinău, un proiect european multilateral și inedit, realizat în colaborare cu partenerii din Ucraina și România, cu sprijinul Uniunii Europene. Primarul a subliniat…
Peste 100 de voluntari s-au mobilizat recent în Parcul Valea Trandafirilor din Chişinău pentru o acţiune de curăţenie. Înarmaţi cu mănuşi, saci şi greble, tinerii s-au împărţit pe echipe şi…
Astăzi, primarul Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadorul Greciei în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea relațiilor bilaterale și pe identificarea unor proiecte…
Tinerii înscrişi în Programul Municipal de Dezvoltare Personală au participat recent la o sesiune interactivă cu tema „Arta negocierii și public speaking-ului: cum să câștigi cu impact". Sub îndrumarea trainerului…
Guvernul Republicii Moldova a decis extinderea listei sportivilor de performanță care beneficiază de burse lunare din partea statului. Potrivit noilor reglementări, vor fi incluși nu doar sportivii medaliați cu aur,…
Guvernul a aprobat aplicarea unui control comun la punctul de trecere a frontierei feroviare Cantemir – Fălciu, între Republica Moldova și România. Măsura va permite desfășurarea verificărilor într-un singur loc,…
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 5 noiembrie 2025 Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram
Președinta Republicii Moldova a efectuat o vizită la Bruxelles în contextul prezentării raportului anual al Comisia Europeană despre extinderea Uniunii Europene, în care a subliniat că țara sa şi‑a respectat…
Dan Perciun, ministrul Educaţiei şi Cercetării, a întreprins o vizită de lucru în raionul Cahul, unde s-a întâlnit cu directorii instituţiilor de învăţământ şi cadrele didactice din regiune. În cadrul…
La summitul UE, Sandu spune că Moldova este ţintă pentru influenţe externe – poate deveni din nou zonă gri # Good News
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la summitul de la Bruxelles dedicat extinderii Uniunii Europene, unde a transmis un mesaj de mare importanţă pentru parcursul ţării. Ea a avertizat…
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, susține că Raportul de extindere 2025, publicat astăzi de Comisia Europeană, confirmă faptul că Moldova a realizat progrese cu adevărat extraordinare în parcursul său…
Denis Șova: „Situația economică este alarmantă – politica începe din nou să influențeze economia” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează…
Denis Șova (Partidul Nostru): „Cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție” # Good News
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de…
Uniunea Europeană a aprobat recent un nou pachet financiar de sprijin pentru Ucraina, în valoare de peste 1 miliard de euro, ca parte a mecanismului mai larg de solidaritate și asistență…
Moldova are motive de mândrie! Tinerii noștri sportivi continuă să ne reprezinte cu cinste și să aducă medalii de aur, argint și bronz din competiții internaționale, demonstrând talent, disciplină și…
Sportivul moldovean Alexandru Romanov a obţinut medalia de aur la Campionatul Mondial de Grappling la categoria de 130 kg, disciplina No‑Gi. Finala competiţiei a fost dominată de Romanov, care a reuşit să învingă adversarul… Articolul Victorie istorică: Moldova triumfă la grappling, Romanov pe primul loc apare prima dată în Good News.
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o… Articolul Guvernul Munteanu se întrunește miercuri în prima ședință apare prima dată în Good News.
Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE # Good News
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de… Articolul Moldova are nevoie de unitate, nu de certuri politice, pentru a merge cu demnitate spre UE apare prima dată în Good News.
La 3 noiembrie 2025 a fost deschisă campania de înscriere în programul „Ajutor la contor”, destinat compensaţiilor pentru utilităţile energetice în sezonul rece. În prima zi după lansare, peste 95 600 de persoane au depus cereri pe… Articolul „Ajutor la contor”: peste 95 600 de cereri depuse în prima zi apare prima dată în Good News.
Biblioteca Națională a Republicii Moldova organizează, în perioada 5 noiembrie – 5 decembrie 2025, o expoziție specială dedicată scriitorilor Mihail Sadoveanu și Liviu Rebreanu. Evenimentul reunește aproximativ 80 de documente… Articolul BNRM organizează o expoziție dedicată lui Sadoveanu și Rebreanu apare prima dată în Good News.
Reprezentanții sportului moldovenesc confirmă participarea Republica Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano‑Cortina 2026 (6 – 22 februarie 2026), ce vor avea loc în Italia. Sportivii din țara noastră îşi intensifică… Articolul Republica Moldova va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 apare prima dată în Good News.
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele… Articolul Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” apare prima dată în Good News.
De la declanşarea războiului din Ucraina, aproape 2.700 de cetăţeni ucraineni au obţinut cetăţenia Republicii Moldova. Prin acest demers, statul îşi afirmă deschiderea în faţa persoanelor care s‑au refugiat sau s‑au stabilit… Articolul Integrarea ucrainenilor: peste 2.600 primesc cetăţenia Republicii Moldova apare prima dată în Good News.
Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” # Good News
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat că Republica Moldova înregistrează progrese concrete şi constante pe drumul către integrarea în Uniunea Europeană. În cadrul unei vizite la Bruxelles, oficiala… Articolul Gherasimov la Bruxelles: „Am făcut paşi importanţi — acum e momentul să vedem schimbările” apare prima dată în Good News.
În primele nouă luni ale acestui an, încasările la Bugetul Public Național au înregistrat o creștere de 13,8% față de perioada similară a anului trecut, totalizând aproape 60 de miliarde de lei. Potrivit… Articolul Veniturile Bugetului Public Național în urcare: +13,9% raportat la anul precedent apare prima dată în Good News.
Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni # Good News
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din… Articolul Ceban: Bugetul municipal, blocat politic de consilierii PAS – noi continuăm să muncim pentru oameni apare prima dată în Good News.
