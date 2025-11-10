Noi detalii în cazul bărbatului din Chișinău dispărut cu tot cu mașină: Unde a fost găsit cadavrul
UNIMEDIA, 10 noiembrie 2025 12:40
Bărbatul din capitală care a fost găsit decedat după ce a dispărut cu tot cu mașină s-ar fi sinucis. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
13:00
(foto/video) „Stau pe un scaun de 10 mii lei”. Alexandru Verșinin de la Democrația Acasă, indignat de costul mobilierului din Parlament # UNIMEDIA
Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Alexandru Verșinin, se arată indignat de prețul la fotoliul din cabinetul său din clădirea Parlamentului, afișat într-o listă în care se enumeră mobilierul pus la dispoziția alesului. „Eu cunosc prețurile la scaune, dulapuri, mese. Vreau să văd un preț corect”, a declarat parlamentarul, în cadrul emisiunii „7 zile” de la Cinema 1.
13:00
„Caz fără precedent de încălcare gravă a democrației”. Irina Vlah a trimis ambasadorilor scrisori în care informează despre cazul „Inima Moldovei” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a trimis scrisori tuturor ambasadorilor statelor străine acreditați în Republica Moldova, cu apelul de a urmări evoluția situației privind posibila restricționare a activității partidului.
Acum 30 minute
12:40
Alegeri cu arma, la Leova. Candidatul la funcția de primar, Alexandru Bujorean declară că noaptea trecută s-a împușcat în fața porții gospodăriei sale: „Vor să mă intimideze” # UNIMEDIA
Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, susține că a fost victima „unei tentative de intimidare”. Aseară, 8 noiembrie, lânga casa acestuia s-ar fi tras două focuri de armă, apoi o mașină necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș. „Nu o să cedez presiunilor voastre și o să răspundeți penal pentru stresul cauzat familiei mele în această noapte”, a scris Bujorean pe rețele.
12:40
Noi detalii în cazul bărbatului din Chișinău dispărut cu tot cu mașină: Unde a fost găsit cadavrul # UNIMEDIA
Bărbatul din capitală care a fost găsit decedat după ce a dispărut cu tot cu mașină s-ar fi sinucis. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
12:40
Crimă șocantă în Dubai: Un milionar rus în criptomonede și soția lui, uciși, iar trupurile, găsite dezmembrate într-un deșert, la o lună după ce au fost dați dispăruți # UNIMEDIA
Milionarul rus în criptomonede Roman Novak și soția lui, Anna Novak, au fost găsiți cu trupurile dezmembrate într-un deșert, la o lună de la dispariție, scrie protv.ro.
Acum o oră
12:30
Scumpiri nesemnificative la carburanți, la început de săptămână: Vezi stațiile cu cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru 11 noiembrie 2025.
12:20
Noi reguli de circulație în Bulgaria: Ce trebuie să știe moldovenii care vor călători cu mașina prin această țară # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează cetățenii moldoveni despre intrarea în vigoare a unor noi reglementări privind circulația rutieră pe teritoriul bulgar.
12:10
„RM e un stat capturat.” Ion Ceban: Toate instituțiile țării sunt la cheremul guvernării, oficiali europeni vin și pleacă, iar noi rămânem cu realitatea # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că „Republica Moldova este, de facto, un stat capturat, în care instituțiile sunt subordonate intereselor politice și nu cetățenilor”. „Cei de la guvernare solicită depolitizarea Primăriei mun. Chișinău, dar le aduc aminte că toate instituțiile statului, inclusiv cele care trebuie să fie independente, sunt la cheremul acestei guvernări, sunt galbene”, a precizat edilul, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
12:10
Pavaloi, despre dosarul achizițiilor trucate, cu un șef de la DGETS și doi directori de școli vizați: Procuratura și CNA nu prea au avut ce găsi la percheziții # UNIMEDIA
Șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, a oferit un comentariu referitor la dosarul achizițiilor trucate, cu implicarea unui șef de la Direcția Generale Educație, Tineret și Sport, a doi directori și a câțiva agenți economici. „Îmi doresc ca Procuratura, CNA să își facă treaba corect, pentru că din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu colegii noștri, se pare că nu prea au avut ce găsi în cadrul instituțiilor vizate în control”, a menționat Pavaloi
Acum 2 ore
12:00
Moldova preia ștafeta europeană la Strasbourg: Va conduce Comitetul de Miniștri al CE timp de șase luni # UNIMEDIA
Republica Moldova va prelua, la data de 14 noiembrie 2025, la Strasbourg, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este pentru prima dată când țara noastră va deține această funcție.
11:50
„RM e un stat capturat.” Ion Ceban: Toate instituțiile țării sunt la cheremul guvernării, iar PAS cere depolitizarea Primăriei # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, susține că „Republica Moldova este, de facto, un stat capturat, în care instituțiile sunt subordonate intereselor politice și nu cetățenilor”. „Cei de la guvernare solicită depolitizarea Primăriei mun. Chișinău, dar le aduc aminte că toate instituțiile statului, inclusiv cele care trebuie să fie independente, sunt la cheremul acestei guvernări, sunt galbene”, a precizat edilul, în cadrul ședinței de astăzi a Primăriei.
11:30
Odată cu scăderea temperaturilor, fiecare drum devine o probă de rezistență atât pentru șofer, cât și pentru mașină. Zăpada, poleiul și fluctuațiile de temperatură pun la încercare sistemele de frânare, aderența și componentele esențiale ale automobilului. Dincolo de confort, pregătirea pentru sezonul rece înseamnă siguranță și economie. Pentru a-i ajuta pe șoferi să evite surprizele neplăcute, Mogo vine cu o serie de recomandări practice.
11:10
(video) Primăria, în ședință, prezidată de Ion Ceban: La TV totul merge bine, iar oamenii nu au o explicație cum vor face față iarna # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astăzi, 10 noiembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a făcut o solicitare către Guvern, după tragedia de la Hotelul Național, unde o copilă a fost găsită fără suflare, la 6 noiembrie.
11:10
Locul din Europa unde poți conduce fără limită de viteză. Nu există restricții pe majoritatea drumurilor # UNIMEDIA
Un paradis al pasionaților de mașini și motociclete se află la mai puțin de trei ore de Marea Britanie: Insula Man. Iar motivul este că pe majoritatea drumurilor sale nu există limite de viteză. Totuși, legile împotriva condusului periculos sau neglijent rămân în vigoare, relatetază publicația Daily Express, citată de Libertatea.
Acum 4 ore
10:50
Noi detalii în cazul bărbatului din Chișinău dispărut cu tot cu mașină: Unde fost găsit cadavrul # UNIMEDIA
Bărbatul din capitală care a fost găsit decedat după ce a dispărut cu tot cu mașină s-ar fi sinucis. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a decesului.
10:40
(live) Primăria, în ședință. Ion Ceban: La tv totul merge bine, iar oamenii nu au o explicație cum vor face față iarna # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru astăzi, 10 noiembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:40
(video) Ion Ceban, după tragedia de la Național, unde o copilă a murit: Unii „patrioți” apărau cu scandal clădirea. Solicit Guvernului să fie amplasată paza # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis condoleanțe din partea Primăriei familiei îndoliate a fetiței de 13 ani, găsită fără suflare la Hotelul Național, pe 6 noiembrie. „Solicit Guvernului RM împreună să facem ceva în această privință, când e vorba de clădirile publice, să fie amplasată paza, iar cât privește clădirile private, să fie găsită o soluție legală pentru a obliga să se asigure paza. Să fie luate măsuri imediate, pentru că este vorba despre siguranța copiilor”, a declarat edilul, la ședința de astăzi.
10:30
Scandal uriaș la BBC: Conducerea demisionează după acuzații de manipulare a unui discurs al lui Donald Trump # UNIMEDIA
O criză fără precedent zguduie postul public britanic: directorul general al BBC, Tim Davie, și șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-au anunțat demisia duminică, după ce un documentar difuzat de celebrul program Panorama a fost acuzat că ar fi indus în eroare publicul printr-o editare înșelătoare a unui discurs al lui Donald Trump, scrie presa română.
10:20
(live) Primăria, în ședință. Ion Ceban, despre tragedia de la Național: Solicit Guvernului RM să se implice, să fie amplasată paza la astfel de clădiri # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru astăzi, 10 noiembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:10
(live) Primăria, în ședință prezidată de Ion Ceban: Informațiile despre conectarea la încălzirea centralizată, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Primarul general, Ion Ceban, convoacă pentru astăzi, 10 noiembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:50
Vlad Țurcanu s-ar alege cu o despăgubire grasă de 1,5 milioane de lei dacă va fi demis: Contractul, criticat de Curtea de Conturi. Reacția șefului TRM # UNIMEDIA
Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice (TRM) pentru anii 2023–2024, au fost identificate neconformități legate de planificarea și executarea neuniformă a resurselor financiare, precum și abateri în procesul de achiziții publice și în gestionarea investițiilor capitale.
09:40
„A fost un an greu”. Irina Rimes despre schimbările și experiențele din ultima perioadă: Abia aștept să vină lucrurile bune # UNIMEDIA
2025 a fost un an care i-a dat viața peste cap Irinei Rimes, după cum chiar ea ne-a recunoscut. Artista vorbește despre greutățile prin care a trecut, dar evită să dezvăluie detalii prea multe, lăsând impresia că au existat momente cu adevărat dureroase. Schimbările din acest an i-au zdruncinat rutina și i-au pus la încercare cariera, dar Irina rămâne optimistă și așteaptă ca anul viitor să aducă recompensele „promise” de provocările prin care a trecut, scrie cancan.ro.
09:30
După trei săptămâni petrecute în închisoare, Nicolas Sarkozy cere să fie eliberat: Decizia, așteptată astăzi # UNIMEDIA
Un tribunal din Paris va decide luni dacă fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare, la mai puţin de trei săptămâni după ce a început să ispăşească o pedeapsă de cinci ani, relatează AP, citat de hotnews.ro.
09:10
Bătălia de la Varna din 1444 și cutremurul din 1940 au influențat istoria Europei de Est și a Moldovei.
Acum 6 ore
08:50
Ţara în care tinerii europeni câștigă mai mult într-un weekend decât într-o lună în țările lor: „Primesc 700 de euro, nu mă plâng” # UNIMEDIA
Mario, un tânăr spaniol de 28 de ani din Leganés, a plecat acum patru ani în Australia în căutarea unui viitor mai bun. A lăsat în urmă familia și prietenii din Madrid și a găsit un loc de muncă greu, dar extrem de bine plătit, care îi aduce venituri de până la 700 de euro într-un singur weekend. În timp ce tinerii din Spania se luptă cu salarii mici și lipsă de oportunități, Mario câștigă în doar două zile cât alții în două săptămâni, scrie observatornews.ro.
08:50
„Borodkina face operații la Odesa”. Roman Babuțchi despre șefa salonului în care a decedat soția „MonaLisa”: A invitat o persoană din Moldova să-i facă publicitate # UNIMEDIA
Roman Babuțchi, soțul femeii de afaceri care și-a pierdut viața în timpul unei intervenții estetice la salonul „Dr. Serebrova Clinic” din Chișinău, susține că proprietara, Irina Borodkina, continuă să efectueze operații la Odesa, în pofida tragediei din ianuarie 2025. Potrivit acestuia, femeia ar fi invitat o persoană din Republica Moldova pentru a-i face publicitate, comportându-se „de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat”.
08:40
Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în vestul Slovaciei, accident soldat cu zeci de răniți, a anunţat guvernul de la Bratislava, scrie digi24.ro.
08:30
Berbecii se confruntă cu schimbări surprinzătoare, iar Capricornii vor primi un apel neașteptat : Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite schimbări și revelații. Fiecare semn zodiacal va fi influențat diferit de aceste energii cosmice, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va răspunde provocărilor. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii în această zi plină de posibilități.
08:10
,,O destinație tot mai atractivă”: Republica Moldova, printre țările cu cele mai bune performanțe turistice # UNIMEDIA
Republica Moldova se află în top 10 destinații cu cele mai bune performanțe turistice înregistrate în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere de 62% a numărului de turiști față de anul 2019, perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului, scrie adevărul.ro.
08:00
Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară: Participanții la trafic, îndemnați să circule prudent # UNIMEDIA
Circulaţia rutieră pe drumurile naționale se desfăşoară în condiţii de ceaţă, care reduc vizibilitatea sub 200 de metri, pe alocuri chiar mai mult.
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:30
Când va fi gata al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Volodimir Zelenski: „Vor fi noutăți” # UNIMEDIA
Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent, citat de presa română.
07:20
Astăzi, condițiile meteorologice din Moldova vor fi caracterizate de o vreme variabilă, cu cer predominant înnorat și posibile perioade de ploaie, anunțate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Primele zile de război din Ucraina: Jens Stoltenberg își amintește cum l-a refuzat pe Zelenski care îl sunase din buncăr # UNIMEDIA
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, povestește în memoriile sale, citate de The Sunday Times, despre o convorbire cutremurătoare din primele zile ale invaziei ruse în Ucraina: Volodimir Zelenski l-ar fi sunat dintr-un buncăr de la Kiev, cerând instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra țării. Stoltenberg spune că a respins acea solicitare, argumentând că o astfel de măsură ar fi implicat inevitabil un conflict direct între NATO și Rusia, dar că discuția cu Zelenski a fost dureroasă pentru că știa că viața președintelui ucrainean este în pericol, scrie presa română.
Acum 8 ore
06:50
(video) Moldovenii, îngroziți de creșterea dublă a prețului la macrou: „Înainte mâncam „siliotcă” atunci când rămâneam fără bani, dar acum - la salariu” # UNIMEDIA
Moldovenii sunt revoltați după ce prețul macroului a crescut brusc, ajungând în unele magazine și piețe până la 329 de lei pentru un kilogram. Creșterea a stârnit discuții aprinse pe rețelele de socializare, mulți cumpărători afirmând că scumpirea este „fără logică” și „de neînțeles”, scrie SHOK.md.
Acum 24 ore
20:20
„Arma nu a fost arătată prietenilor, din ea s-a tras”. Bujorean, după comunicatul IGP pe împușcăturile de la Leova: Vreau să cred că nu e o mușamalizare de caz # UNIMEDIA
După ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din Leova nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare, candidatul la funcția de primar al orașului, Alexandru Bujorean, a venit cu o reacție pe rețele. Acesta afirmă că explicațiile Poliției ridică semne de întrebare , precizând că „arma nu a fost arătată, ci din ea s-a tras – de două ori, îngrozindu-i copiii și soția”.
19:50
Căutări disperate, cu final tragic: Bărbatul din capitală, dispărut cu tot cu mașină, a fost găsit mort # UNIMEDIA
Căutările bărbatului din Chișinău, dat dispărut de familie după ce a plecat de acasă cu mașina și nu s-a mai întors, s-au încheiat tragic.
19:40
Cum au ajuns turcii să facă naveta în Grecia ca să cumpere carne și brânză. Cât costă produsele în cele două țări # UNIMEDIA
Cetățenii turci fac în mod regulat pelerinaje transfrontaliere în Grecia, conducând ore întregi pentru a-și umple coșurile de cumpărături cu produse alimentare de uz zilnic, care costă o fracțiune din prețurile interne, scrie publicația Bloomberg, citată de hotnews.ro.
19:30
„Say Something” cu lacrimi și aplauze: Vasile Mălai a părăsit scena Vocea României, după un duel intens cu Peter Donegan. O decizie grea pentru Smiley # UNIMEDIA
Primul duel al serii la Vocea României i-a adus față în față pe Vasile Mălai și Peter Donegan din echipa lui Smiley. Cei doi au interpretat emoționanta piesă „Say Something”, reușind să ridice sala în picioare. Deși Irina Rimes a recunoscut că i-ar fi fost greu să aleagă, Smiley a decis ca Peter să meargă mai departe, în timp ce Vasile a părăsit competiția, copleșit de emoții, conform protv.ro.
19:00
(video) Scene ca în filme, la Bălți: Mascații au reținut un tânăr în plin trafic, lângă un Mercedes # UNIMEDIA
O intervenție a mascaților a avut loc în după-amiaza zilei de duminică, 9 noiembrie, chiar în centrul orașului Bălți, scrie nordinfo.md.
18:30
(video) Moldovenii, îngroziți de creșterea dublă a prețului la macrou: „Înainte mâncam „siliotcă” când rămâneam fără bani, dar acum - la salariu” # UNIMEDIA
Moldovenii sunt revoltați după ce prețul macroului a crescut brusc, ajungând în unele magazine și piețe până la 329 de lei pentru un kilogram. Creșterea a stârnit discuții aprinse pe rețelele de socializare, mulți cumpărători afirmând că scumpirea este „fără logică” și „de neînțeles”, scrie SHOK.md.
18:10
Serghei Lavrov anunţă că e pregătit să se întâlnească cu secretarul american Marco Rubio, dezminţind zvonurile că ar fi căzut în dizgraţie # UNIMEDIA
Serghei Lavrov a anunțat că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul în care precedenta lor întâlnire a fost considerată un eşec şi a alimentat zvonurile privind tragerea pe linie moartă a oficialului rus, scrie adevarul.ro.
17:50
(video) „Aș face furori”. Dan Ioniță se gândește să revină în politică? „Am avut propuneri să ader la un partid sau să fac promovări pe Telegram” # UNIMEDIA
Creatorul de conținut Dan Ioniță a vorbit despre experiența sa din tinerețe în politică și despre motivele pentru care nu mai dorește să revină în acest domeniu. Într-un interviu „Pe patru roți”, acesta a povestit că, la doar 18–19 ani, a fost activ în Partidul LIberal Democrat din Moldova, ajungând chiar președinte al organizației de tineret din raionul Strășeni. „Dacă m-aș băga, aș face furori... Am experiență, din 2009, când am aderat la un partid politic care dorea să vină la guvernare. Trebuia să dăm jos regimul comunist”, a mărturisit Ioniță.
17:30
(video) Accident crâncen la Iași. O maşină s-a dat „peste cap” de câteva ori. În mod surprinzător, şoferiţa a scăpat doar cu răni uşoare # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc duminică în centrul Iașului, pe bulevardul Independenței, unde un autoturism s-a răsturnat de mai multe ori după ce șoferiţa a pierdut controlul volanului. Deși impactul a fost extrem de violent, ea a reușit să iasă singură din mașină, scrie adevarul.ro.
17:10
Atenție, ceață densă și ploaie pe drumurile din țară! Poliția avertizează șoferii și pietonii să fie prudenți în trafic # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova avertizează participanții la trafic să manifeste prudență maximă, întrucât în mai multe regiuni ale țării persistă ceață densă și ploaie. Oamenii legii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească luminile de întâlnire și să fie atenți la pietoni, iar pietonilor — să se asigure temeinic înainte de a traversa strada.
17:00
Cine a împușcat din pistol, noaptea trecută la Leova. IGP: Primarul Bujorean nu locuiește în zona unde s-au tras focurile de armă # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției infirmă versiunea unui posibil atac asupra primarului din Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit instituției, focurile de armă au fost trase de un tânăr care a luat fără permisiune arma tatălui său, pentru a o arăta prietenilor. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru expertiză, iar cazul este investigat penal, se arată într-un comunicat.
16:50
(video) „Judocanul nostru neobosit”. Mihai Malear, campion mondial la 82 de ani, după ce a cucerit a 10-a medalie de aur la campionatul de la Paris # UNIMEDIA
Judocanul Mihai Malear a devenit pentru a 10-a oară campion mondial Masters. La Paris, sportivul a repurtat patru victorii la M9, categoria +100 kg, cu americanul Serge Kuleshov, germanul Lothar Sterlinsky, cehul Karel Vojkuvka și spaniolul Pedro de la Pena.
16:40
Răsturnare de situație la Leova? IGP: Împușcăturile nu au fost efectuate lângă casa lui Bujorean. Un tânăr a luat arma tatălui, ca să o arate prietenilor # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției infirmă versiunea unui posibil atac asupra primarului din Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit instituției, focurile de armă au fost trase de un tânăr care a luat fără permisiune arma tatălui său, pentru a o arăta prietenilor. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru expertiză, iar cazul este investigat penal, se arată într-un comunicat.
16:30
Răsturnare de situație la Leova? IGP: Împușcăturile de lângă casa lui Bujorean nu au legătură cu primarul. Un tânăr a luat arma tatălui ca să o arate prietenilor # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției infirmă versiunea unui posibil atac asupra primarului din Leova, Alexandru Bujorean. Potrivit instituției, focurile de armă au fost trase de un tânăr care a luat fără permisiune arma tatălui său, pentru a o arăta prietenilor. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru expertiză, iar cazul este investigat penal, se arată într-un comunicat.
16:10
(video) Imagini virale cu Trump care se străduiește să rămână cu ochii deschiși la o conferință din Biroul Oval # UNIMEDIA
Imagini care îl surprind pe președintele american Donald Trump cu ochii închişi în timpul unor declaraţii care se făceau în Biroul Oval au circulat intens pe reţelele sociale în acest weekend, relatează CNN, citat de hotnews.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.