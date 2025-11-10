O nouă întrevedere Dodon-Ozerov: Fracțiunea socialiștilor va iniția formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse

Oficial.md, 10 noiembrie 2025 11:50

Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..

Acum 15 minute
11:50
O nouă întrevedere Dodon-Ozerov: Fracțiunea socialiștilor va iniția formarea unui grup neoficial de prietenie între Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse Oficial.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar..
11:50
Ion Ceban s-a adresat Guvernului în contextul tragediei de la clădirea fostului Hotel Național Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, în contextul cazului tragic în care un copil de 13 ani..
Acum 2 ore
10:50
Problema eliberării autorizaţiilor de construire: posibile efecte Oficial.md
În trimestrul trei al anului curent s-a păstrat tendinţa ce se prefigurase anterior la capitolul..
10:50
Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina Oficial.md
Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, care vor consolida  conectivitatea..
10:40
Performanță istorică pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de para sambo Oficial.md
Republica Moldova a înregistrat o performanță istorică la Campionatul Mondial de para sambo, care a..
10:30
Curtea de Conturi a examinat conformitatea gestionării resurselor publice de către Compania „Teleradio-Moldova” Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 7 noiembrie curent,..
10:30
Contnuă înregistrarea pentru acordarea compensațiilor la căldură: Peste 391 mii cereri depuse Oficial.md
Până în prezent, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații, dintre care 200..
Acum 4 ore
10:00
Sinteza CNA: Percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educațional, sentințe și cauze trimise în judecată Oficial.md
Centrul Național Anticorupție a desfășurat săptămâna precedentă mai multe acțiuni pe domeniile sale de competență...
09:20
Se circulă în condiții de ceață în țară Oficial.md
Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe..
09:10
Controale în privința contribuabililor care prestează servicii de taxi. Au fost aplicate amenzi de peste 28 mii lei Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă să întreprindă măsuri pentru combaterea transportului ilicit de persoane în..
09:10
Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Oficial.md
Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului..
08:50
Curtea de Conturi consolidează cooperarea cu partenerii Uniunii Europene Oficial.md
La data de 6 noiembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit..
08:50
Raportorii Comisiei de la Veneția, în vizită în Republica Moldova. Se va discuta despre crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate Oficial.md
Raportori ai Comisiei de la Veneția efectuează, în perioada 10 – 11 noiembrie, o vizită..
Ieri
15:00
TRM dă start înscrierilor pentru Selecţia Naţională Eurovision Moldova 2026 Oficial.md
Compania „Teleradio-Moldova” anunţă deschiderea perioadei de înscriere pentru selectarea reprezentantului Moldovei la Eurovision Song Contest..
14:50
Marta Kos revine la Chișinău Oficial.md
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, revine în Republica Moldova. Pe 11 noiembrie, la Chișinău,..
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
17:00
Republica Moldova – aleasă pentru prima dată în Consiliul Executiv al UNESCO Oficial.md
Republica Moldova a fost aleasă, pentru prima dată, membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor..
16:50
Anais Iftimie își face debutul muzical cu piesa „Nu uit” – o poveste despre emoție și recunoștință Oficial.md
Tânăra artistă Anais Iftimie lansează oficial piesa sa de debut, intitulată „Nu uit”, o melodie..
15:40
Cum va funcționa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje: rolurile administratorului, producătorilor și comercianților Oficial.md
Ministerul Mediului, împreună cu Centrul Național de Mediu, a prezentat astăzi agenților economici principalele prevederi..
15:30
Târguri cu produse autohtone în sectoarele Capitalei Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 08 – 09 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
14:30
Maia Sandu, către Roberta Metsola: Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe comune, la Chișinău, i-a mulțumit Robertei..
14:00
Ion Ceban: Este foarte bine că oficialii europeni vin în Republica Moldova, dar… Oficial.md
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, salută vizitele oficialilor europeni la Chișinău și sprijinul oferit..
14:00
Roberta Metsola a discutat și cu Premierul Oficial.md
Sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru viitorul european al Republicii Moldova a fost reafirmat astăzi,..
13:20
Dmitri Torner, despre cea mai potrivită platformă de dialog între Guvern şi partenerii de dezvoltare, la prima etapă Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în contextul învestirii noului Guvern,..
13:00
Biroul Permanent al Parlamentului European va activa la Chișinău Oficial.md
La Chișinău va fi deschis oficial un Birou Permanent al Parlamentului European. Președintele Parlamentului, Igor..
13:00
Lucrările la linia electrică aeriană Vulcănești–Chișinău, aproape de finalizare Oficial.md
Progresul general al lucrărilor depășește 90%, iar lucrările de construcție și instalare sunt finalizate în..
12:30
Noul director al Serviciului Vamal a a fost prezentat echipei Oficial.md
Noul director al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Radu Vrabie, a fost prezentat astăzi efectivului..
12:20
Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” Oficial.md
Pe 11 – 12 noiembrie, Republica Moldova va găzdui conferința internațională „Femei pentru Securitate” pentru..
12:20
Au fost constituite 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a va avea 54 de grupuri parlamentare de prietenie cu diverse..
12:10
Președinta Parlamentului European a discutat cu Igor Grosu Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a întâlnit astăzi dimineață cu Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor..
12:10
Reacția „Double Case” la investigația anunțată de CNPF Oficial.md
Compania Double Case a luat act de informațiile referitoare la investigația inițiată de Comisia Națională..
11:40
Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadoarea UE în Republica Moldova Oficial.md
Guvernul va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea..
11:30
Stația de reglare-măsurare a gazelor din Bălți a fost pusă în funcțiune Oficial.md
Stația de reglare-măsurare a gazelor de tip construcție capitală №5, situată în municipiul Bălți, a..
11:30
Ce model economic va alege noul Guvern al Republicii Moldova? Oficial.md
Noul Guvern al Republicii Moldova este decis să pună accent pe dezvoltarea economiei. Cel puţin,..
11:30
Reacția ministrului Sănătății la unele informații din spațiul public Oficial.md
În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele..
11:30
Fracțiunea parlamentară PAS are opt deputați noi Oficial.md
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are opt deputați noi. Joi, Curtea Constituțională a validat..
10:40
Bărbat, trimis în judecată după ce și-a agresat soția cu fierul de călcat și a amenințat fiul minor cu cuțitul Oficial.md
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, anunță trimiterea în judecată a unui bărbat de 41 de ani,..
10:40
(VIDEO) Roberta Metsola – în Parlamentul Republicii Moldova Oficial.md
Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, astăzi se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul a venit..
10:00
Irina Vlah, alături de Ambasadorul Azerbaidjanului: Sunt convinsă că relațiile puternice dintre Moldova și Azerbaidjan vor continua să se consolideze Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia e limitată pe perioada examinării..
09:50
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, trimisă în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
09:30
CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice, conform performanțelor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor..
09:30
Acces limitat în Capitală pentru ziua de astăzi Oficial.md
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zilei de 07 noiembrie 2025 (orele 08:00 – 17:00),..
08:40
Curtea de Conturi găzduiește un atelier de instruire realizat în cadrul asistenței tehnice oferite de Instituția Supremă de Audit a Letoniei Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în perioada 3–6 noiembrie 2025, a organizat un..
08:40
Consolidarea relațiilor moldo-ucrainene, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova Oficial.md
Colaborarea bilaterală dintre Republica Moldova și Ucraina și importanța continuării acesteia în sectoare cheie a..
6 noiembrie 2025
17:30
Igor Grosu propune candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general al Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a propus candidatura lui Victor Agrici pentru funcția de Secretar general..
16:50
Peste 176 mii apeluri recepționate de Serviciul 112 Oficial.md
În luna octombrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost recepționate 176 774..
16:20
Prezentarea studiului sociologic privind gestionarea deșeurilor în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Mediului, a fost prezentat studiul sociologic despre modul în care cetățenii din..
16:10
UEFA Playmakers. Magia Disney și fotbalul se întâlnesc la Orhei Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
15:50
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare cu ambasadorul Irlandei în Republica Moldova Oficial.md
Astăzi, 6 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie..
15:50
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic PAS Oficial.md
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune..
