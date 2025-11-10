PeScurt // Târgul din capitală. Târgul de Crăciun din Chișinău ar urma să fie deschis începând cu data de 5 decembrie. Anunțul a fost făcut de edilul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei.
Agora.md, 10 noiembrie 2025 11:50
