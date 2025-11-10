Zece șoferi din Chișinău au rămas fără plăcuțe și s-au ales cu amenzi pentru taximetrie ilegală

08:40

Două trenuri s-au ciocnit duminică seara în Slovacia, pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi orașul Pezinok. Presa locală relatează că zeci de persoane au avut de suferit, iar cel puțin 18 dintre ele au au fost transportate la spital cu multiple traumatisme. Din fericire, până la această oră nu au fost raportate decese. Potrivit […] Articolul FOTO | Accident feroviar grav în Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, iar peste 60 de persoane au fost traumatizate apare prima dată în ZIUA.md.