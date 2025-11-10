Spatari: Unele instituții publice rămân în urmă la capitolul aliniere la standardele europene

08:20

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis, în ședința plenară din 4 noiembrie, organizarea unui concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a două posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Potrivit comunicatului emis de instituție, doritorii pot depune dosarele de participare până la 17 noiembrie 2025, la sediul CSM sau prin e-mail, la