Important pentru șoferi:ASP anunță două noi locații pentru prestarea serviciilor în domeniul înmatriculării vehiculelor

Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un cămin temporar care aparține unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău. Pentru lichidarea focului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat 30 de pompieri și opt autospeciale. Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost creat Statul Major.