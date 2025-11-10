Important pentru șoferi:ASP anunță două noi locații pentru prestarea serviciilor în domeniul înmatriculării vehiculelor
Realitatea.md, 10 noiembrie 2025 11:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță extinderea rețelei de locații pentru prestarea serviciilor publice în domeniul înmatriculării vehiculelor și documentării conducătorilor auto. Noile puncte de deservire vor funcționa în municipiul Chișinău și orașul Rezina, în scopul îmbunătățirii accesului cetățenilor la servicii rapide și moderne. În Chișinău, cetățenii pot beneficia de servicii la noua locație situată pe […]
• • •
Acum 5 minute
12:00
Bulgaria introduce plata pe loc a amenzilor rutiere. Ce trebuie să știe șoferii moldoveni # Realitatea.md
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria informează cetățenii moldoveni despre noile reguli privind circulația pe drumurile publice din această țară. Conform modificărilor legislative intrate în vigoare, toți conducătorii auto care nu au domiciliul în Bulgaria sunt obligați să achite imediat, pe loc, amenzile primite în trafic. Măsura se aplică inclusiv cetățenilor Republicii Moldova care dețin și […]
Acum 15 minute
11:50
Scumpiri în lanț în octombrie: Ouăle, legumele și lactatele costă mai mult, iar fructele s-au ieftinit # Realitatea.md
Prețurile de consum au crescut cu 0,6% într-o lună. Cel mai mult s-au scumpit ouăle de găină, legumele, lactatele și uleiul. Ouăle costă cu 8% mai mult decât în septembrie, prețul pentru legume a crescut cu 6,8%, produsele lactate sunt cu 0,8% mai scumpe, iar uleiul – cu 0,7%, transmite IPN. Pe de altă parte, […]
11:50
Primăria Chișinău mută ședințele operative în teritoriu. Evaluări săptămânale în fiecare sector al capitalei # Realitatea.md
Ședințele operative ale Primăriei Chișinău vor fi organizate săptămânal în fiecare sector al orașului, prin rotație. Noua formulă are scopul de a oferi o evaluare directă a activităților municipale în teren și de a permite o reacție mai rapidă la problemele semnalate de locuitori. Primarul Ion Ceban a anunțat că responsabilii vor trebui să prezinte […]
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:20
Instituțiile publice au cumpărat anul acesta combustibil de 125 de milioane de lei de la Lukoil # Realitatea.md
Mai multe instituții publice din Republica Moldova au cumpărat, de-a lungul anilor, carburanți de la compania „Lukoil-Moldova", filială a grupului rus „Lukoil", care a dominat mult timp piața internă a produselor petroliere. Potrivit datelor de pe platformele de achiziții publice, analizate de IPN, doar în 2025 instituțiile statului au plătit companiei peste 125 de milioane […]
11:20
Atenție turiști: Thailanda introduce amenzi pentru consumul de alcool în timpul zilei # Realitatea.md
Autoritățile din Thailanda au introdus noi restricții privind consumul de alcool, aplicabile atât localnicilor, cât și turiștilor. Potrivit noilor reglementări, persoanele care consumă băuturi alcoolice în afara orelor permise sau în locuri interzise riscă amenzi de până la 10.000 de baht, echivalentul a aproximativ 300 de dolari. Măsura a intrat în vigoare la data de […]
11:20
Centrul Municipal de Tineret Chișinău – spațiu sigur și prietenos pentru adolescenți # Realitatea.md
În Chișinău există cinci Centre pentru tineri, primul, cel din sectorul Ciocana, a fost deschis în 2019, urmat de ample investiții. Acesta se află pe strada Petru Zadnipru 3/2 și are circa 5.000 de beneficiari lunar. Pe teritoriul centrului a fost amenajat scuarul tinerilor, fiind instalat mobilier urban, un foișor, o scenă, mese pentru tenis, […]
11:10
Aproape 400 de mii de moldoveni s-au înregistrat pentru a primi compensații la căldură. Ce urmează # Realitatea.md
Într-o singură săptămână, 391 229 de cetățeni au depus cererea pentru compensații la căldură în perioada rece a anului. Potrivit datelor prezentate de Ministerul muncii, 200 989 de consumatori au fost ajutați de registratori: asistenți sociali sau specialiști CUPS. Totodată, la centrul de apel au parvenit 9 772 de solicitări. Termenul limită pentru depunerea cererii […]
Acum 2 ore
11:00
Moldova, printre cele mai vulnerabile ţări europene la schimbările climatice. ONU lansează o campanie de informare # Realitatea.md
Republica Moldova se află printre cele mai vulnerabile ţări europene în faţa schimbărilor climatice, cu temperaturi medii anuale în creștere de 0,58 °C. În acest context, Organizația Națiunilor Unite lansează o campanie de informare şi conştientizare adresată tinerilor, menită să impulsioneze acţiuni concrete pentru reducerea riscurilor climatice pe întreg teritoriul ţării, informează IPN. Campania, intitulată […]
11:00
La data de 31 octombrie 2025, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au constituit 5,14 miliarde euro, potrivit datelor publicate de instituție. Suma este în scădere cu 22,26 milioane euro comparativ cu nivelul de 5,16 miliarde euro înregistrat la 30 septembrie 2025, transmite BANI.MD. BNM precizează că diminuarea activelor oficiale de […]
10:50
Criză pe bugetul UE: Ursula von der Leyen răspunde criticilor după avertismentul Parlamentului European # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis o scrisoare oficială președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinției daneze a Consiliului UE, prin care propune mai multe modificări la proiectul bugetului pe termen lung al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Decizia vine după ce Parlamentul European a amenințat că va bloca propunerea inițială a […]
10:50
Ceban, după tragedia de la Hotelul Național: „Solicit Guvernului măsuri urgente. Sunt prea multe clădiri periculoase” # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică lipsa de reacție a autorităților centrale în privința clădirilor aflate în stare avansată de degradare, după tragedia de la Hotelul Național. În debutul ședinței serviciilor municipale, edilul a declarat că pericolul în astfel de edificii era semnalat de ani, însă instituțiile responsabile nu au intervenit. Ceban a amintit că în […]
10:50
Situația epidemiologică: Un caz de rujeola și patru cazuri de gripă, înregistrate în Chișinău. # Realitatea.md
Situația epidemiologică din municipiul Chișinău arată o ușoară îmbunătățire. În ultima săptămână au fost înregistrate 1062 de cazuri de boli infecțioase, în descreștere de 1,1 ori față de săptămâna precedentă, potrivit datelor prezentate la ședința serviciilor municipale. Copiii rămân cei mai afectați, reprezentând 63% dintre bolnavi. Din totalul cazurilor raportate, 574 sunt infecții respiratorii acute, […]
10:30
Republica Moldova va construi noi linii de interconectare cu România și Ucraina, menite să întărească rețeaua energetică regională și să faciliteze integrarea viitoarelor capacități de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC), desfășurată săptămâna trecută la Atena, potrivit […]
10:30
În Moldova, inflația anuală urcă la 7%. Prețurile continuă să crească, impulsionate de servicii și produse alimentare # Realitatea.md
Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la circa 7% în luna octombrie 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Creșterea este determinată în special de scumpirea serviciilor prestate populației, unde prețurile au avansat cu 13,8% față de aceeași lună a anului trecut, dar și de majorările la produsele alimentare, care s-au scumpit cu 6,8%. […]
10:20
Moldova a pierdut 30% din porci într-un singur an. Fermierii așteaptă despăgubiri de peste 194 milioane lei # Realitatea.md
Republica Moldova are cu aproape 30% mai puțini porci față de anul trecut, după ce două dintre cele mai mari ferme din țară au fost afectate de pesta porcină africană. Deși repopularea a început, procesul avansează greu, iar despăgubirile încă nu au fost achitate, transmite TVR Moldova. La ferma de la Roșcani, una dintre cele […]
10:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în comun cu Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) și Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), a desfășurat mai multe controale în municipiul Chișinău. Verificările au vizat persoane care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management. În […]
10:10
Trenul Chișinău-Iași și-a suspendat temporar circulația din motive tehnice. Informația a fost confirmată pentru BANI.MD de către reprezentanții Căii Ferate din Moldova (CFM). Potrivit instituției, trenul va circula în regim restrâns, doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică. Întrebați cât va dura această limitare, reprezentanții CFM au precizat că suspendarea curselor din zilele de […]
10:10
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Autoritățile promit experiențe pozitive în maternități. La ce se referă? # Realitatea.md
Medicii din Republica Moldova se vor conduce de protocoale în acordarea asistenței medicale femeilor în perioada perinatală. Este pentru prima dată când specialiștii vor avea o singură abordare pe toată durata sarcinii, nașterii și lăuziei. Până acum aceștia se conduceau de recomandări, ghiduri și regulamente care funcționau diferit de la caz la caz. Unificarea practicii […]
Acum 4 ore
10:00
Creștere alarmantă a numărului de copii care trăiesc în sărăcie absolută. Explicațiile experților la RLIVE TV # Realitatea.md
În ultimii cinci ani, rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a crescut cu aproape 40%. Anul trecut, 33,6% dintre copii nu își permiteau un consum minim decent, față de 24% în 2019. Statisticile arată și o creștere a numărului celor care trăiesc în sărăcie extremă – de la 11,3% în 2019 la […]
10:00
VIDEO Ucraina se confruntă cu noi pene de curent în pragul iernii, după atacurile asupra infrastructurii energetice # Realitatea.md
Oficialii din domeniul energiei din Ucraina avertizează că țara se va confrunta cu pene de curent mai frecvente în această iarnă decât în sezoanele anterioare. Potrivit companiei de stat din sectorul energetic, citată de publicația „Adevărul Economic", situația este deja dificilă, deși temperaturile scăzute nu au început încă. „Înghețurile nu au început încă, iar generația […]
09:50
Record de abateri rutiere în weekend: Peste 4.100 de șoferi, prinși pe picior greșit # Realitatea.md
Peste 4.100 de șoferi au comis abateri de la regulamentul circulației rutiere în acest weekend. Cele mai grave încălcări rămân: conducerea în stare de ebrietate, depășirea limitei de viteză și nerespectarea indicatoarelor rutiere. Potrivit unui comunicat emis de Poliția Națională, 68 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul autovehicului, fiind depistați sub influența […]
09:40
Moldova va prelua Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Popșoi: „O mare onoare, dar și o mare responsabilitate” # Realitatea.md
Republica Moldova va prelua, pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, care a declarat că acest moment reprezintă „o mare onoare, dar și o mare responsabilitate" pentru țara noastră. „Pe 14 noiembrie, la Strasbourg, Republica Moldova va prelua președinția Comitetului de Miniștri […]
09:30
Vizibilitate redusă pe traseele naționale: Șoferii, îndemnați să circule cu prudență din cauza ceții # Realitatea.md
Pe mai multe drumuri naționale din țară se circulă în condiții de ceață, iar vizibilitatea este redusă. În acest sens, Administrația Națională a Drumurilor (AND) îndeamnă șoferii să manifeste prudență sporită. „Conform prognozelor meteo, la această oră se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri naționale din țară. Vizibilitatea este redusă local sub […]
08:40
O delegație a Comisiei de la Veneția vine la Chișinău. Discuții despre anticorupție și combaterea crimei organizate # Realitatea.md
O delegație a Comisiei de la Veneția vor efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 10–11 noiembrie. Delegarea include pe Renata Deskoska, membră a Comisiei de la Veneția; Philip Dimitrov, fost membru al Comisiei; și Filipe César Vilarinho Marques, expert și membru al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statul de Drept din cadrul […]
08:30
Zborurile devin tot mai turbulente, însă cauza nu este neapărat legată de piloți, ci de schimbările climatice. Potrivit cercetătorilor, încălzirea globală face atmosfera mai instabilă, iar companiile aeriene caută modalități de a-și proteja pasagerii și echipajele. Una dintre ele, Emirates, a început să folosească inteligența artificială pentru a anticipa zonele cu turbulențe și a evita […]
08:20
Cea mai lungă paralizie bugetară din istoria SUA, aproape de final după un vot decisiv în Senat # Realitatea.md
Senatorii din Statele Unite au ajuns la un acord menit să încheie blocajul bugetar care a paralizat o parte dintre serviciile publice ale țării timp de 40 de zile, cea mai lungă perioadă de acest fel din istorie, informează presa americană, citată de News.ro. Republicanii și democrații din Senat au convenit asupra unui acord provizoriu […]
08:10
Bujorean reacționează după explicațiile poliției: Arma nu a fost doar arătată, ci s-au tras două focuri # Realitatea.md
Candidatul la funcția de primar din Leova, Alexandru Bujorean, a reacționat pe rețelele de socializare după ce Inspectoratul General al Poliției a anunțat că împușcăturile din oraș nu ar avea legătură cu o tentativă de intimidare. Bujorean afirmă că explicațiile poliției ridică semne de întrebare și subliniază că „arma nu a fost doar arătată, ci […]
Acum 6 ore
07:50
Criză la BBC: directorul general și șefa BBC News demisionează după scandalul documentarului despre Donald Trump # Realitatea.md
BBC se confruntă cu una dintre cele mai mari crize de imagine din ultimii ani, după ce directorul general Tim Davie și directoarea BBC News, Deborah Turness, și-au anunțat demisiile, pe fondul controverselor iscate de modul în care un documentar despre Donald Trump a fost editat. Scandalul a pornit de la o anchetă internă declanșată […]
07:20
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 10 noiembrie 2025. Euro – 19,6912 lei, în
07:20
Horoscopul zilei – 10 noiembrie 2025: Ziua în care intuiția și imaginația te ghidează # Realitatea.md
Este o zi favorabilă pentru claritate, echilibru și încredere în propriile decizii. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Te simți împăcată cu tine însăți, conștientă că succesul necesită răbdare și perseverență. Universul îți oferă oportunitatea de a-ți consolida încrederea și de a te reconecta cu scopurile tale interioare. Taur (20 aprilie – 20 mai): Ziua […] Articolul Horoscopul zilei – 10 noiembrie 2025: Ziua în care intuiția și imaginația te ghidează apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Potrivit meteorologilor prima zi a noii săptămâni va fi posomorâtă și noroasă, însă cu temperaturi caracteristice perioadei de toamnă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru întreaga țară, valabil până astăzi, ora 11:00. Valorile termice vor oscila între +9 și +14 grade Celsius. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Cod galben de ceață în toată țara: vreme posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Două trenuri au intrat în coliziune în Slovacia duminică seara, a informat poliţia locală, în timp ce presa a anunţat că mai multe persoane au fost rănite. Poliţia a declarat că serviciile de urgenţă s-au deplasat la locul accidentului, care a avut loc pe coridorul feroviar dintre capitala Bratislava şi Pezinok, la 20 km nord-est. […] Articolul Mai multe persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit în Slovacia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:30
Japonia a emis o alertă de tsunami pentru prefectura Iwate din nordul ţării, după un seism cu magnitudinea de 6,7 în nord-estul arhipeleagului. Locuitorii din regiunea vizată au fost îndemnați să stea departe de zona de coastă, transmite digi24.ro. Valul de tsunami este aşteptat să aibă până la un metru înălţime, potrivit NHK. Cutremurul s-a […] Articolul Alertă de tsunami în nordul Japoniei după un cutremur cu magnitudinea de 6,7 apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză # Realitatea.md
Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză. Guvernul a aprobat un acord în acest sens. Documentul prevede sprijin pentru participarea elevilor și studenților moldoveni la activități educaționale și culturale internaționale și taberele de vară sau iarnă organizate în China. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, acordul stabilește […] Articolul Elevii și studenții din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a studia limba chineză apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Circa 3000 de elevi din țară s-au înscris la testul de competențe digitale, care va fi susținut în premieră la nivel național, suplimentar față de examenele tradiționale de absolvire a claselor a IX-a și a XII-a. Rezultatul testului va fi înscris în diploma de absolvire a elevilor, transmite IPN. Ministrul educației, Dan Perciun, a salutat […] Articolul Circa 3 000 de elevi s-au înscris la testul național de competențe digitale apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Daniella Misail-Nichitin: Violența digitală a fost introdusă în lege, iar agresorii vor fi trași la răspundere # Realitatea.md
Violența digitală a fost recunoscută oficial în legislația Republicii Moldova și va fi sancționată conform legii. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV. Potrivit șefei MAI, modificările recente aduc un cadru legal mai strict, menit să protejeze mai eficient victimele violenței și să descurajeze agresorii […] Articolul Daniella Misail-Nichitin: Violența digitală a fost introdusă în lege, iar agresorii vor fi trași la răspundere apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Ceață densă în toată țara: Meteorologii emit Cod galben, Poliția cere prudență în trafic # Realitatea.md
Meteorologii au emis Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Avertizarea este valabilă din 9 noiembrie, ora 17:10, până pe 10 noiembrie, ora 11:00. Pe parcursul intervalului, ceața se va menține pe arii extinse, iar vizibilitatea va scădea până la aproximativ 200 de metri, ceea ce va crea condiții periculoase pentru trafic. În acest context, […] Articolul Ceață densă în toată țara: Meteorologii emit Cod galben, Poliția cere prudență în trafic apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Trei morți și 15 răniți în Tenerife, unde sunt valuri de patru metri. Au fost emise avertismente, dar oamenii le ignoră # Realitatea.md
Trei persoane au murit și cel puțin 15 au fost rănite în Tenerife unde valurile au ajuns la patru metri înălțime. Arhipelagul Canare a fost plasat sub alertă pentru fenomene costiere periculoase, scrie antena3.ro. Primul incident a avut loc pe plaja Roque de Las Bodegas, în Taganana, unde șase turiști francezi au căzut în apă […] Articolul Trei morți și 15 răniți în Tenerife, unde sunt valuri de patru metri. Au fost emise avertismente, dar oamenii le ignoră apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: „Bine ai venit acasă, Măria Ta” # Realitatea.md
Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui României, Nicuşor Dan, transmit știrileprotv.ro. „Construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859”, a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan, la ceremonia care a avut loc […] Articolul Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: „Bine ai venit acasă, Măria Ta” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
S-a aflat cine a tras focurile de armă lângă locuința primarului din Leova. Ce spune poliția # Realitatea.md
Focurile de armă trase în apropierea locuinței primarului orașului Leova, despre care acesta a anunțat pe Facebook, nu au nicio legătură cu declarațiile sau activitatea sa. Informația a fost confirmată de Poliția Republicii Moldova. „Potrivit informațiilor preliminare, nu există nicio legătură între împușcături și declarațiile făcute de bărbat. Mai mult, acesta nu locuiește în preajma […] Articolul S-a aflat cine a tras focurile de armă lângă locuința primarului din Leova. Ce spune poliția apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Proteste masive în Portugalia. Zeci de mii de oameni cer schimbarea legislației muncii # Realitatea.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Lisabona, protestând față de un pachet de reforme ale legislației muncii propus de guvernul condus de Luis Montenegro. Sindicatele acuză o liberalizare agresivă care afectează grav drepturile angajaților, transmite euronews.ro. Lisabona a fost scena unei manifestații de amploare. Protestatarii au cerut retragerea unui pachet legislativ […] Articolul Proteste masive în Portugalia. Zeci de mii de oameni cer schimbarea legislației muncii apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Un leu din șapte din bugetul Moldovei provine de la diaspora. Remitențele rămân pilon economic # Realitatea.md
Republica Moldova rămâne una dintre puținele țări din lume unde banii trimiși de cetățenii plecați la muncă peste hotare au o pondere uriașă în economie. Potrivit studiului „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova” realizat de IDIS „Viitorul”, numărul moldovenilor care lucrează în străinătate îl depășește pe cel al angajaților oficiali din țară, iar […] Articolul Un leu din șapte din bugetul Moldovei provine de la diaspora. Remitențele rămân pilon economic apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18 grade Celsius în apartamente pentru facturi corecte # Realitatea.md
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club de presă, transmite IPN. Potrivit […] Articolul Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18 grade Celsius în apartamente pentru facturi corecte apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
VIDEO Bujorean publică imagini cu momentul în care se aud focuri de armă lângă casa sa. Poliția a deschis o anchetă # Realitatea.md
Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a publicat pe Facebook două înregistrări video în care se aud focuri de armă în apropierea locuinței sale. Potrivit edilului, imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate pe teritoriul întreprinderii municipale „Apă-Canal Leova”. Poliția a declarat pentru Realitatea că la data de 8 noiembrie 2025, a fost […] Articolul VIDEO Bujorean publică imagini cu momentul în care se aud focuri de armă lângă casa sa. Poliția a deschis o anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Ucraina, în beznă. Atacurile masive ale Rusiei au redus producţia de energie la „zero” # Realitatea.md
Ucraina se confruntă cu pene de curent extinse, după ce atacurile ruseşti din ultimele zile au paralizat sistemul energetic al ţării. Compania naţională de transport al energiei, Ukrenergo, a anunţat că în majoritatea regiunilor alimentarea va fi întreruptă între 8 şi 16 ore pe zi, în timp ce echipele de intervenţie încearcă să repare infrastructura […] Articolul Ucraina, în beznă. Atacurile masive ale Rusiei au redus producţia de energie la „zero” apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:00
FOTO Incendiu la un cămin al unei întreprinderi de asfalt din Vatra. 15 persoane au fost evacuate la timp # Realitatea.md
Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un cămin temporar care aparține unei întreprinderi de producere a asfaltului din orășelul Vatra, municipiul Chișinău. Pentru lichidarea focului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat 30 de pompieri și opt autospeciale. Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost creat Statul Major. Apelul la Serviciul […] Articolul FOTO Incendiu la un cămin al unei întreprinderi de asfalt din Vatra. 15 persoane au fost evacuate la timp apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Campion mondial la 82 de ani! Judocanul Mihai Malear a cucerit aurul la Mondialele Masters din Paris, Franța. Este al 10-lea titlu pentru sportiv în cariera sa. „La cei 82 de ani, este un exemplu al puterii și tenacității moldovenești. Un adevărat ambasador al culturii sportive”, a notat vicepremierul Mihai Popșoi pe Facebook. Oficialul a […] Articolul La 82 de ani, judocanul moldovean Mihail Malear a cucerit al zecelea titlu mondial apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Partidul Național Liberal – Filiala din Republica Moldova a condamnat cu fermitate atacul de intimidare comis în noaptea de 8 noiembrie asupra primarului orașului Leova, Alexandru Bujorean, candidat la un nou mandat și membru al Biroului Politic al PNL România – Filiala Republica Moldova. Într-un comunicat de presă, formațiunea califică incidentul drept „un gest grav […] Articolul PNL, reacție fermă după atacul din Leova: „Violența nu poate înlocui democrația” apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Focuri de armă în plină campanie electorală la Leova. Candidat la funcția de primar, ținta unui atac armat # Realitatea.md
Candidatul LOC la funcția de primar al orașului Leova, Alexandru Bujorean, a anunțat că asupra locuinței sale au fost trase două focuri de armă în noaptea de 8 noiembrie. Incidentul a avut loc în jurul orei 22:30, când o mașină necunoscută ar fi staționat în fața casei sale, unde locuiește împreună cu soția și cei […] Articolul Focuri de armă în plină campanie electorală la Leova. Candidat la funcția de primar, ținta unui atac armat apare prima dată în Realitatea.md.
