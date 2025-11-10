Zeci de șoferi au fost prinși în stare de ebrietate la volan în acest weekend

09:55

La prima vedere, vizita prim-ministrului ungar a fost exact ceea ce și-a propus când a plecat la Washington: laude din belșug și o scutire de la sancțiunile pentru aprovizionarea cu petrol, gaze și energie nucleară din Rusia. Și toate acestea cu doar cinci luni înainte de alegeri dificile pentru Viktor Orban. Totuși, dacă privim mai atent, imaginea nu este atât de clară. Partea americană a încheiat un acord comercial dur și costisitor pentru Ungaria, comentează BBC într-o corespondență din Budapesta semnată de Nick Thorpe.